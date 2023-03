Im digitalen Alltag ist es heute ein Muss, dass alle Bereiche eines Unternehmens bestmöglich Hand in Hand arbeiten, um die wachsenden Ansprüche der Zielgruppe zu erfüllen. Von der ersten Suche im Onlineshop über den Bestellvorgang und individuellen Kundenservice bis zum personalisierten Marketing – das gesamte Kundenerlebnis muss sich rund anfühlen, und zwar egal ob im B2B oder B2C.

Für diese seamless Customer Journey bedarf es technischer Lösungen, die wie in einem feinen Uhrwerk harmonisch ineinandergreifen. Global erfolgreiche Systemanbieter wie SAP verfügen deswegen über ein Portfolio an Tools, das nahezu alle Aspekte der Customer Experience (CX) abdeckt. Wie auch euer Unternehmen davon profitieren kann, erfahrt ihr in unserer aktuellen Best Practices-Publikation zu SAP.

SAP Cloud für Marketing, Sales und Service

Als echter Software-Gigant aus dem beschaulichen Walldorf im Nordwesten Baden-Württembergs zählt SAP heute weit mehr als 100.000 Beschäftigte weltweit. Der Name des Unternehmens steht für viele wohl synonym für Softwarelösungen zum Enterprise-Resource-Planning (kurz ERP).

Doch die Expertise des börsennotierten Konzerns reicht inzwischen weit über ERP-Tools hinaus. Mit der SAP CX-Suite (ehemals C/4HANA) , bestehend aus zahlreichen spezialisierten Lösungen für Marketing, Vertrieb, E-Commerce und Kundenservice, ebnet SAP den Weg zu einer optimal performenden und harmonisierten Systemlandschaft.

Vor allem für diejenigen Unternehmen, die bereits eine SAP-Lösung im Einsatz haben, lohnt es sich, das umfangreiche SAP-Plattformangebot im Blick zu haben. Wer bereits auf SAP setzt, profitiert von bestehenden Lizenzen, aber auch von einer engagierten User-Community. Und durch das passgenaue Ineinandergreifen der verschiedenen Tools erhaltet ihr eine umfassende Customer-Experience-Plattform, die für ein harmonisches Nutzererlebnis sorgt.

SAP Cloud Lösungen branchenübergreifend im Einsatz

Aber wie sieht diese Verzahnung in der Praxis aus? dotSource zählt zu den Top 5 der beliebtesten SAP-Berater und verfügt über viele Jahre an Erfahrung mit CRM- und Commerce-Projekten auf SAP-Basis. So vertrauen Unternehmen verschiedener Größen und Branchen auf das Know-how in Sachen SAP CX-Portfolio, wie die Best Practices beispielhaft zeigen.

Darunter ist auch die BayWa AG, Deutschlands größter Agrarhändler. Das Traditionsunternehmen mit Hauptsitz in München arbeitete mit dotSource bei der Implementierung verschiedenster SAP-Produkte zusammen, darunter auch mehrere E-Commerce-Plattformen für B2B und B2C.

Um von dem beschriebenen Plattformgedanken zu profitieren, entschied sich BayWa für die Einführung der SAP Marketing Cloud. Das System sollte sämtliche Marketing-Automation-Prozesse abbilden, sodass beispielsweise die zielgenaue Kundenkommunikation durch personalisierten Content gelingt.

Darum wurde die SAP Marketing Cloud von dotSource in die bestehende Systemlandschaft integriert – dank des Datenaustauschs zwischen den verschiedenen SAP-Clouds entsteht so eine echte 360-Grad-Kundensicht.

Perfekten Informationsfluss zwischen den Softwarelösungen wünschte sich auch BHS Corrugated aus dem oberpfälzischen Weiherhammer. Der Weltmarktführer im Anlagenbau für die Karton- und Wellpappenindustrie nutzte neben der SAP Commerce Cloud auch ein ERP-System des Softwareanbieters.

Für einen reibungslosen Datenaustausch zwischen den Systemen sorgt die SAP Cloud Integration (ehemals SAP Cloud-Platform-Integration, CPI). Intelligentes Schnittstellenmanagement macht es BHS zudem möglich, auch weitere Tools aus der Systemlandschaft optimal anzubinden.

SAP Cloud Lösungen: Best Practices jetzt kostenfrei herunterladen!

Die SAP Best Practices zeigen anhand branchenübergreifender Fallbeispiele, wie Unternehmen die Lösungen aus dem SAP CX-Portfolio nutzen, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und Kundenbeziehungen zu festigen. Erfolgreiche SAP-Projekte aus Agrar, Industrie und weiteren Branchen zeigen euch, wie ihreine zukunftsorientierte Systemarchitektur auf Cloud-Basis schafft