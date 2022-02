Cloud-Services: Agile Digitallösungen für agile Unternehmen [Best Practices]

Ob unser Kunde myAgrar für seine Multimandantenplattform für den B2B und B2C-Bereich auf Microsoft Azure als Clouddienstleister setzt, ob das niederrheinische Traditionsunternehmen TROX dank Amazon Web Services agil in die Zukunft blickt oder ob die BayWa AG dem führenden deutschen Multi-Cloud-Data-Service-Provider Plusserver vertraut: In unseren neuen Best Practices zeigen wir, dass die richtige Cloud-Services-Strategie die Grundlage für den digitalen Erfolg eines Unternehmens ist.

Auch Unternehmen wie die Mövenpick Wein AG aus der Schweiz oder PRECITOOL, ein Zusammenschluss verschiedener europäischer Unternehmen im Bereich Werkzeuglogistik, profitieren von einem Leistungsportfolio, das von einem ersten Consulting bis zur 24/7 Betreuung reicht.

Erfahrt in einem knackigen Überblick wie

modernes Cloud-Services-Consulting die bestehende IT-Architektur evaluiert und eine innovative Datenstrategie in Unternehmen trägt Daten konkret in die Cloud migriert werden moderne DevOps-Strategien die Unternehmenskultur positiv verändern Monitoring, Deployment, Testzirkel sowie Backup-Automation und Continuous Improvement heutzutage umgesetzt werden sollten



Cloud-Services: Da gehören Daten heute hin

Wichtige Daten: Mit Federkiel und Tinte feinsäuberlich ins Kirchenbuch geschrieben, Salz aufs Sütterlin, Ledereinband zuklappen, ab in den Eichenschrank. Stop, fast-forward! Wichtige Daten: Ausdrucken, lochen, ab in den Leitz-Ordner. Stop, fast-forward…. Auf die Festplatte, den Memory-Stick, ins lokale Rechenzentrum? Nope, vergessen wir die Fast-Forward-Taste und springen in die Gegenwart zur Cloud. Denn da gehören Daten heute hin: Beim Cloud-Computing greift man auf externe Rechenzentren zu, deren vorhandene Kapazitäten flexibel genutzt werden und deswegen sehr viel mehr können, als wichtige Daten zu speichern.

In unserer neuen Publikation Best Practices Cloud-Services stellen wir Beispiele für modernes Cloud-Services-Management vor.

Cloud-Services Best Practices – Flexibel, skalierbar, wachstumsorientiert

Die Entscheidung für Cloud-Services geht über reines Hosting weit hinaus. Es ist einerseits die Entscheidung für eine Infrastruktur an der Spitze der technologischen Entwicklungen, andererseits eine strategische Wegbereitung für eine moderne und agile Unternehmenskultur, die Ressourcen optimal nutzt, schnelle Times-to-Market anstrebt und vermeintlich Unmögliches möglich macht.

Cloud-Services Best Practices – Sicherheit und Geschwindigkeit

In unseren Best Practices Cloud-Services zeigen wir anhand zahlreicher Kundenbeispiele praxisorientiert auf, wie das im Alltag für ganz unterschiedliche Anforderungsprofile funktioniert.

Erfahrt, wie zum Teil sehr traditionsreiche Unternehmen, deren erste Geschäftsbücher durchaus mit Tinte und Feder geführt wurden, im dritten Jahrzehnt des dritten Jahrtausends unserer Zeitrechnung nunmehr von professionellem Cloud-Services-Management profitieren.

Als erfahrene Digitalagentur unterstützen wir diese Unternehmen auf ihrem Weg und zeigen in der Publikation, wie sie von gutem Service Management profitieren. Gutes Cloud-Service-Management zeichnet sich dadurch aus, dass man

mit einem zuverlässigen, Cloud-Dienstleister zusammenarbeitet von einem tiefen technischen Verständnis der gemanagten Applikationen profitiert sich auf das Monitoring von Infrastruktur, Applikation und Business-Prozessen verlassen kann



Cloud-Services Best Practices jetzt kostenfrei herunterladen

Größter Vorteil der Cloud ist neben der Minimierung von Datenverlusten, die Geschwindigkeit, mit der Daten abrufbar und auswertbar sind sowie die Kostenersparnis durch Flexibilität und Skalierbarkeit. Erfahrt in unserer neuen Publikation Best Practices Cloud-Services, wie führende Unternehmen diese Services clever nutzen und was ihr daraus für euer Business mitnehmen könnt.

