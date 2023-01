Völlig kopflos im Digital Business? Das kann schon mal passieren – und muss gar nicht unbedingt etwas Negatives sein. Headless meint im Kontext von Content-Management-Systemen nämlich, dass ihr State-of-the-Art unterwegs seid und von größtmöglicher Flexibilität bei eurem CMS profitiert.

Wie das genau aussehen kann und warum selbst ein globaler Branchenführer wie das Prothetik- und Medizintechnik-Unternehmen Ottobock auf ein modernes Headless-CMS setzt, erfahrt ihr in unserer aktuellen Success Story.

CMS für Ottobock: Content-Management im globalen Maßstab

In allen Branchen erwarten Kundinnen und Kunden heute, dass ihnen ansprechender und für sie relevanter Content präsentiert wird – egal an welchem Touchpoint sie diesen abrufen. Diese Ansprüche gelten auch für die Zielgruppe des global tätigen Medizintechnik-Herstellers Ottobock.

Das 1919 gegründete Traditionsunternehmen ist weltweit führend im Bereich Prothetik und technologischer Vorreiter für »Wearable Human Bionics«. Bei mehr als 45 länderspezifischen Webseiten auf fünf Kontinenten sind effiziente Workflows für das Content-Management enorm wichtig für Ottobock. Im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie wandte sich das Unternehmen darum an dotSource, um ein perfekt passendes CMS zu finden und für die internationalen Webaufritte umzusetzen.

CMS für Ottobock: Headless-Tool von Contentful setzt sich durch

Während der gemeinsamen Anforderungsaufnahme mit dotSource zeigte sich, dass die Ansprüche von Ottobock am besten mit einem Headless-CMS erfüllt werden können. Ein solches Content-Management-System ermöglicht es, einmal produzierten Content an jedem Touchpoint in einer ansprechenden Form auszuspielen. Die Inhalte müssen dabei nur einmal zentral in der Datenbank gepflegt werden und dann über Schnittstellen – sogenannte APIs – unkompliziert an alle Kanäle ausgeliefert.

Viele CMS-Anbieter haben mittlerweile die Headless-Technologie in ihrem Portfolio. Ottobock entschied sich gemeinsam mit den CMS-Expertinnen und -Experten von dotSource für den deutschen Anbieter Contentful: Dessen Headless-CMS mit API-first-Ansatz überzeugt durch eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche im webbasierten Backend.

Zugleich erlaubt die Headless-Technologie bessere Workflows zur simultanen Content-Erstellung – und das für eine Vielzahl von Touchpoints. Dadurch werden künftig nicht nur die vielseitigen Produkte des Medizintechnik-Vorreiters, sondern auch Services wie die Weiterbildungsangebote der Ottobock Academy für Fachpersonal in der Orthopädie- und Rehatechnik modern und ansprechend präsentiert.

CMS für Ottobock: Optimiertes Frontend für hochwertige Product-Discovery

Neben der CMS-Einführung wünschte sich Ottobock eine moderne und übersichtliche Frontend-Oberfläche für den runderneuerten Webaufritt. Das dotSource-Team konzipierte dazu neue UI- und Navigationskomponenten, um die User Experience der Zielgruppe entscheidend zu verbessern. Über bessere Farbkontraste und mehr Spielraum für die Einstellung der Schriftgrößen wurde dabei auch das Thema Barrierearmut mitgedacht – ein Aspekt, der für Unternehmen aller Branchen immer wichtiger wird. Für einen Vorreiter im Bereich Prothetik und Rehatechnik wie Ottobock gilt das natürlich umso mehr.

Neben dem Frontend-Design ist für eine gelungene Product-Discovery vor allem eine leistungsfähige Suchfunktion entscheidend. Da der Onlineauftritt von Ottobock in erster Linie als digitaler Katalog für Produkte und Dienstleistungen fungiert, ist es umso wichtiger, dass Besucherinnen und Besucher der Website unkompliziert und schnell das gewünschte Produkt oder die für sie relevante Information finden.

Hierfür ersetzte dotSource die existierende Suche durch eine neue Software-as-a-Service-Lösung (SaaS). Mit der leistungsstarken Algolia Search-Engine werden Suchvorschläge cookie-basiert anhand des User-Verhaltens oder auf Basis besonders beliebter Suchbegriffe unterbreitet. Und auch hier floss das Thema Barrierearmut mit ein, denn das Search-Tool von Algolia bietet neben einer Freitextsuche und Autovervollständigung auch eine hochmoderne Spracherkennung.

CMS für Ottobock: Cloud-Migration zu Microsoft Azure

Damit die neuen Komponenten der Systemlandschaft von Ottobock ihr volles Potenzial entfalten können, war der naheliegende nächste Schritt die Migration in die Cloud. Umstellungen auf eine Cloud-Architektur bringt nicht nur deutlich mehr Flexibilität beim Hosting mit sich. Meist lassen sich Cloud-Lösung auch einfacher via Schnittstellen mit anderen Software-Tools verknüpfen. So entsteht eine individuelle IT-Architektur, die auf einem technologisch stabilen Fundament fußt und so eine hohe Ausfallsicherheit garantiert.

Ottobock entschied sich in Abstimmung mit den Expertinnen und Experten von dotSource für die Microsoft Azure Cloud, einen der führenden Anbieter im Bereich Cloud-Services. Entsprechend übernahm dotSource den Betrieb und die Wartung der neuen Cloud-Infrastruktur. Mit diesem Setup profitiert Ottobock als globaler Player von der hohen Skalierbarkeit im Hosting, sodass sich die Anzahl der Länderseiten in Zukunft problemlos anpassen lässt.

CMS für Ottobock: Success Story jetzt kostenfrei herunterladen!

Von der Systemauswahl über die CMS-Implementierung und Frontend- Entwicklung bis zur Cloud-Migration – der Prothetik-Marktführer profitiert vom Full-Service-Ansatz von dotSource und stellt sich mit dem CMS von Contentful zukunftsfähig auf. In der aktuellen Success Story »Modernes CMS für Ottobock: Optimierte Nutzererlebnisse für Weltmarktführer der Prothetik« erfahrt ihr,

welche Vorteile ein Headless CMS für eure Omnichannel-Strategie bietet

wie ihr effiziente Content-Management-Workflows etabliert

wie eine Cloud-Migration euch mehr Sicherheit und Flexibilität bringt

