Wie beim Domino kommt es auch bei der CRM-Einführung auf einen durchdachten Aufbau an, damit ein Schritt zum nächsten führt. | Quelle: dotSource

Kundendaten liegen in vielen Unternehmen nicht an einem Ort: Kontakte stehen in Excel, Gesprächsverläufe im E-Mail-Postfach, Angebote im Vertrieb, Bestellungen im ERP und Serviceanfragen im Support-Tool Das Ergebnis: Informationen gehen verloren und Zuständigkeiten bleiben unklar. Niemand sieht die komplette Kundenbeziehung.

Ein CRM-System schafft Abhilfe. Es bündelt eure kundenbezogenen Informationen und Aufgaben an einem Ort und schafft eine gemeinsame Grundlage für die Zusammenarbeit eurer Teams.

Aber Achtung: Ein CRM macht euer Business nicht automatisch kundenorientierter. Der Mehrwert entsteht erst, wenn ihr Ziele definiert, Lead-Übergaben und Prozesse klar gestaltet, Daten sauber pflegt und alle Beteiligten früh einbindet. Genau darum geht es in diesem Beitrag.

In diesem Beitrag erfahrt ihr, welche Aufgaben ein CRM-System im Arbeitsalltag übernimmt und mit welchen Kennzahlen ihr den Mehrwert eurer CRM-Einführung messbar macht. Zudem erhaltet ihr eine praxisnahe Orientierung, um das Projekt strukturiert zu planen und dauerhaft in eure Abläufe zu integrieren.

Was ein CRM-System für euer Business leistet

Ein CRM-System schafft einen zentralen Arbeitsort für alle kundenrelevanten Informationen. Eure Teams müssen nicht mehr zwischen einzelnen Tools und persönlichen Notizen wechseln.. Sie greifen auf eine gemeinsame Datenbasis zu und sehen im Kundenkontakt sofort, welche Interaktionen bereits stattgefunden haben und welche Themen noch offen sind. Auch Angebote, Aufträge, Servicefälle und wichtige Dokumente lassen sich direkt dem jeweiligen Kundenkontext zuordnen. Das Wissen bleibt dort, wo es gebraucht wird. Gleichzeitig schafft ein CRM Transparenz. Eure Teams erkennen, wer an welchem Vorgang arbeitet und wann eine Rückmeldung erforderlich ist. Das reduziert Abstimmungsaufwand und vermeidet unnötige Doppelarbeit. Kennzahlen und Kundenhistorien helfen euch außerdem, Prioritäten klarer zu setzen und Entscheidungen auf einer verlässlichen Basis zu treffen.

Mehr Umsatz und kürzere Verkaufszyklen

Im Vertrieb unterstützt euch ein CRM-System dabei, erfolgversprechende Leads und Opportunities früher zu erkennen. Vertriebsmitarbeitende rufen relevante Informationen schneller ab und planen die nächsten Schritte. So werden Angebote effizienter. Und Reaktionszeiten kürzer. Euer Team konzentriert sich auf die Verkaufschancen mit dem größten Potenzial.

Höhere Abschlussquoten und bessere Nachverfolgung

Eine lückenlose Dokumentation von Gesprächen, Anforderungen, Entscheidungsprozessen und Vereinbarungen reduziert Informationsverluste. Eure Vertriebsteams wissen, welche Punkte noch offen sind und welche Entscheidenden beteiligt sind. Das verbessert die Nachverfolgung und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses.

Geringere Kundenabwanderung

Ein CRM-System macht sichtbar, welche Kunden inaktiv sind und welche Beziehungen ein Rückgewinnungspotenzial haben. Auf dieser Grundlage plant ihr gezielte Maßnahmen, statt pauschale Kampagnen zu versenden. So lässt sich Kundenabwanderung früher erkennen und gezielt begegnen.

Effizientere Prozesse und bessere Entscheidungen

Zentrale Daten und klare Verantwortlichkeiten reduzieren manuelle Routinearbeit. Automatisierte Workflows verringern zusätzlich Doppelpflege und Medienbrüche. Gleichzeitig entstehen verlässliche Kennzahlen zu Leads, Pipelines, Conversion-Rates, Servicequalität und Datenqualität. So trefft ihr Entscheidungen auf Basis belastbarer Informationen statt auf verteilter Einzelstände.

Skalierbares Wachstum

CRM-Prozesse bleiben auch dann nachvollziehbar, wenn euer Team wächst oder neue Kanäle dazukommen. Die Lösung wächst mit eurem Business und hält Abläufe auch bei zunehmender Komplexität steuerbar.

Künstliche Intelligenz im CRM KI unterstützt eure Teams bei wiederkehrenden und datenintensiven Aufgaben. Sie bewertet Leads, priorisiert Verkaufschancen, erstellt Zusammenfassungen von Gesprächen und schlägt nächste Schritte im Vertrieb vor. Auch die Klassifizierung und Weiterleitung von Serviceanfragen sowie Vorschläge für nächste Schritte im Vertrieb sind sinnvolle Einsatzbereiche. Zusätzlich hilft KI bei der Datenpflege. Sie erkennt beispielsweise Duplikate, unvollständige Datensätze, Inkonsistenzen und veraltete Angaben. Wichtig bleibt: KI verstärkt vorhandene Qualität. Sie ersetzt weder eine klare CRM-Strategie noch die Verantwortung eurer Teams für saubere Daten und gut strukturierte Prozesse.

CRM-Funktionen: Welche Aufgaben übernimmt ein CRM-System?

Die folgenden sechs Bereiche zeigen, wo ein CRM-System euren Arbeitsalltag konkret unterstützt. Immer mit Blick auf das Problem, das es löst und die Voraussetzungen, die ihr dafür schaffen solltet.

Typische Probleme ohne CRM

Kampagnendaten lassen sich schwer auswerten. Leads bleiben liegen oder werden doppelt bearbeitet. Vertriebsteams verlieren den Überblick über Verkaufschancen, Angebote werden manuell erstellt und Serviceanfragen ohne Kundenhistorie bearbeitet. Inaktive Kunden bleiben häufig unbeachtet, obwohl sie ein Rückgewinnungspotenzial haben.

Was ein CRM-System löst

Im Kampagnenmanagement schafft das CRM eine gemeinsame Datenbasis, um Zielgruppen anhand von Interessen und bisherigen Interaktionen zu bilden. Marketing-Automation ergänzt das CRM, indem sie wiederkehrende Abläufe übernimmt. Nach einem Whitepaper-Download können Interessentinnen und Interessenten beispielsweise automatisiert mit passenden Inhalten weiterentwickelt werden.

Im Leadmanagement erfasst das System Kontakte aus Webformularen, Kampagnen, Messen oder dem Vertrieb und reichert sie mit relevanten Informationen an. Lead-Scoring hilft dabei, die Kaufwahrscheinlichkeit einzuschätzen. Der Vertrieb konzentriert sich auf erfolgversprechende Leads. Das Marketing entwickelt weniger weit fortgeschrittene Kontakte mit passenden Inhalten weiter.

Im Opportunity-Management dokumentieren eure Vertriebsteams Gespräche, Vereinbarungen, offene Fragen und relevante Unterlagen zu jeder Verkaufschance. Das CRM macht sichtbar, welche Verkaufschancen in welcher Phase stehen, welche Entscheidenden beteiligt sind, welche Anforderungen offen sind und welche nächsten Schritte anstehen.

Angebots- und Auftragsprozesse lassen sich ebenfalls mit dem jeweiligen Kundenprofil verbinden. Vertrieblerinnen und Vertriebler greifen auf Produktinformationen zu. Angebote entstehen direkt im System. Nach dem Abschluss bleiben Angebot und Vertragsdetails erhalten. Das erleichtert Folgegespräche, Nachverhandlungen, Upselling und die Übergabe an Service oder Projektteams.

Im Kundendienst verbindet das CRM Serviceanfragen aus E-Mail, Telefon, Chat, Social Media oder Self-Service-Portalen mit dem jeweiligen Kundendatensatz. Mitarbeitende sehen beim Kontakt sofort, welche offenen Aufgaben und früheren Anfragen vorliegen. Das verkürzt Reaktionszeiten und reduziert Rückfragen. Feedback und Tickets lassen sich zudem auswerten, um wiederkehrende Probleme und Prozessschwächen zu erkennen.

Auch das Revitalisierungsmanagement profitiert davon. Anhand von Kaufhistorie und Interaktionsdaten, einschließlich Inaktivität, identifiziert ihr relevante Zielgruppen. Statt pauschale Win-Back-Kampagnen zu versenden, richtet ihr individuelle Angebote, Erinnerungen oder Serviceaktionen an die passende Zielgruppe. Das CRM zeigt zugleich, welche Maßnahmen wirtschaftlich sinnvoll sind.

Welche Voraussetzungen ihr schaffen solltet

Damit die Funktionen im Alltag funktionieren, braucht es mehr als die passende Software. Klärt zunächst, welche Daten aus welchen Quellen ins CRM fließen sollen. Definiert außerdem, welche Informationen für Zielgruppenbildung, Lead-Qualifizierung, Angebotserstellung und Servicebearbeitung relevant sind.

Legt zudem einheitliche Regeln fest: Welche Phasen gelten für Verkaufschancen? Ab wann gilt ein Kunde als inaktiv? Wer erstellt und gibt Angebote frei? Und welche Servicekanäle sollen angebunden werden? Je klarer diese Fragen beantwortet sind, desto schneller entfaltet das CRM seinen Mehrwert im Arbeitsalltag.

CRM-Einführung in sechs Phasen

Damit die Funktionen im Alltag funktionieren, braucht es einen strukturierten Einführungsprozess. Die folgenden sechs Phasen zeigen euch, wie ihr vorgeht und typische Reibungsverluste von Anfang an vermeidet.

Phase 1: Zielbild entwickeln

Klärt zuerst, welche Probleme ihr mit einem CRM-System lösen wollt. Analysiert euren aktuellen Status quo: Welche Prozesse bremsen den Alltag und wo gehen Informationen verloren? Definiert daraus ein gemeinsames Zielbild für eure CRM-Einführung.

Legt außerdem KPIs fest, an denen ihr den Erfolg später messen könnt. Geeignet sind etwa Conversion-Rate, Bearbeitungszeit, Abschlussquote oder Datenqualität. Benennt ein Projektteam mit klaren Verantwortlichkeiten. Bindet zudem die beteiligten Fachbereiche früh ein.

Phase 2: Anforderungen ableiten

Leitet eure Anforderungen aus den analysierten Prozessen ab. Untersucht, wie Informationen zwischen Marketing, Vertrieb und Service fließen. Identifiziert Reibungsverluste und Informationslücken. Dokumentiert Pflicht- und Kann-Kriterien für die neue Lösung.

Prüft bei der Auswahl unter anderem Benutzerfreundlichkeit, Anpassbarkeit, Datenschutz, Integrationen, Skalierbarkeit, Support und Kosten. Vergleicht die Systeme objektiv und wählt die Lösung, die am besten zu eurem Zielbild passt.

Phase 3: Daten aufbereiten

Bereitet eure Daten vor, bevor sie ins neue System wandern. Bereinigt Dupletten, vereinheitlicht Schreibweisen, ergänzt fehlende Informationen und prüft die Datenqualität. Erst eine saubere Datenbasis macht das CRM im Alltag nutzbar.

Führt anschließend ein Feldmapping durch und testet die Migration mit einem abgegrenzten Datenbestand. So erkennt ihr früh, welche Felder, Formate, Prozesse und Verantwortlichkeiten noch angepasst werden müssen.

Phase 4: Integrationen planen

Verbindet das CRM mit den Systemen, in denen eure kundenrelevanten Informationen bereits entstehen. Dazu gehören ERP, E-Mail, Website und Marketing-Automation. Eine durchdachte Anbindung reduziert Doppelpflege und hält Daten über Systemgrenzen hinweg aktuell.

Prüft dabei, welche Daten automatisch synchronisiert werden sollen und welche Prozesse manuell bleiben. Der Marketing-Automation-Guide von Handelskraft zeigt anschaulich, wie CRM und Marketing-Automation zusammenarbeiten und welche Rolle eine saubere Datenbasis dabei spielt.

Phase 5: Pilotprojekt starten und Teams schulen

Startet mit einem klar abgegrenzten Pilotprojekt. Wählt einen Anwendungsfall, der schnell sichtbare Ergebnisse liefert, etwa die Verwaltung von Leads aus einem bestimmten Kanal. Sammelt Feedback aus den beteiligten Teams und arbeitet es in Konfiguration, Workflows, Prozesse und Schulungsunterlagen ein.Bereitet eure Teams parallel auf den Go-live vor. Rollenbasierte Schulungen helfen dabei, dass jede Person weiß, welche Aufgaben sie im CRM übernimmt. Etabliert außerdem klare Regeln für Datenpflege, Zuständigkeiten, Prozesse und Qualitätskontrollen.

Phase 6: Go-live und optimieren

Startet den Go-live mit Support und klar benannten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern. Ausgewertet werden anschließend KPIs, Feedback, Nutzungsverhalten und Datenqualität. So erkennt ihr früh, wo Prozesse noch haken oder Schulungsbedarf besteht.

Passt Prozesse und Automatisierungen nach dem Go-live kontinuierlich an. Ein CRM ist kein abgeschlossenes Projekt. Die Lösung entwickelt sich mit eurem Business weiter und entfaltet ihren Mehrwert vor allem dann, wenn sie regelmäßig gepflegt und genutzt wird.

Vier Stolpersteine bei der CRM-Einführung

Die sechs Phasen zeigen, wie ihr eure CRM-Einführung strukturiert angeht. In der Praxis scheitern Projekte jedoch selten am fehlenden Funktionsumfang. Häufiger entstehen Probleme durch unklare Verantwortlichkeiten, schlechte Datenqualität, fehlende Integrationen oder geringe Akzeptanz im Team. Diese vier Stolpersteine solltet ihr von Beginn an im Blick behalten.Unklare Verantwortlichkeiten

CRM-Einführungen brauchen eine verantwortliche Person oder ein Projektteam mit Entscheidungsbefugnis. Diese Rolle koordiniert Anforderungen, Prioritäten, Schulungen und die Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen und IT. Bindet Marketing, Vertrieb und Service früh ein. So fließen Anforderungen, Erwartungen und Praxiserfahrungen direkt in die Planung ein.

Schlechte Datenqualität

Ein CRM ist nur so gut wie die Daten, auf denen es basiert. Regelmäßige Deduplizierung, klare Felddefinitionen, Verantwortlichkeiten und Qualitätskontrollen sind daher essenziell. Berücksichtigt außerdem Datenschutz, Consent sowie Berechtigungen von Beginn an.

Fehlende Integrationen

CRM entfaltet seinen größten Nutzen, wenn es mit bestehenden Systemen verbunden ist. So entstehen keine neuen Datensilos und Informationen bleiben über Systemgrenzen hinweg verfügbar. Eine Anbindung an ERP, E-Mail, Website, Marketing-Automation und Service-Tools reduziert Doppelpflege und Informationsverluste.

Geringe Akzeptanz

Die beste Software entfaltet keinen Nutzen, wenn sie nicht verwendet wird. Verständliche Prozesse, praktische Schulungen und sichtbare Vorteile im Alltag sind daher entscheidend. Erfolg lässt sich anhand von KPIs messen, etwa Conversion Rate, Bearbeitungszeit, Abschlussquote, Datenqualität und Nutzerakzeptanz.

Wie ihr den CRM-Erfolg messen könnt

Den Erfolg eures CRM-Systems erkennt ihr daran, ob die Lösung eure Prozesse verbessert und messbare Ergebnisse liefert. Relevante Kennzahlen sind etwa die Lead-Qualität, die Conversion-Rate, der Vertriebszyklus und die Abschlussquote. Auch der Pipeline-Wert, die Forecast-Qualität, die Bearbeitungszeit von Serviceanfragen sowie Kundenzufriedenheit und NPS geben Aufschluss über den Nutzen.

Ergänzend lohnt sich ein Blick auf die Datenqualität, etwa die Duplikatquote und die Vollständigkeit eurer Kundendaten. Nutzerakzeptanz ist ein weiterer wichtiger Faktor. Aktive Nutzung, dokumentierte Aktivitäten und abgeschlossene Aufgaben zeigen, ob euer Team das CRM im Arbeitsalltag tatsächlich verwendet. Regelmäßige Auswertungen helfen euch, Schwachstellen früh zu erkennen und Prozesse gezielt nachzuschärfen.

Die wichtigsten CRM-Kennzahlen einfach erklärt:

Kennzahl Was sie euch verrät Vertrieb Abschlussquote Wieviele angefragte oder verhandelte Aufträge werden tatsächlich abgeschlossen? Vertriebszyklus Wie lange dauert es im Schnitt, bis aus einem Interessenten ein Kunde wird? Wert offener Verkaufschancen Wie viel Umsatzpotenzial steckt derzeit in euren offenen Opportunities? Forecast-Qualität Wie gut stimmen eure Umsatzprognosen mit dem späteren Ergebnis überein? Marketing Lead-Qualität Passt ein neuer Interessent gut zu eurem Angebot und eurer Zielgruppe? Conversion-Rate Wie viele Interessenten werden am Ende zu Kunden? Kampagnenbeitrag Welchen Beitrag leistet eine Kampagne zu Leads, Opportunities oder Umsatz? Service Bearbeitungszeit Wie schnell bearbeitet euer Team Anfragen und Probleme von Kunden? Erstlösungsquote Wie viele Anfragen lassen sich beim ersten Kontakt abschließend klären? Kundenzufriedenheit und Net Promoter Score

(NPS) Wie zufrieden sind Kunden mit eurem Service und wie wahrscheinlich empfehlen sie euch weiter? Daten und Nutzung Duplikatquote Wie viele Kontakte oder Firmen sind im CRM doppelt angelegt? Vollständigkeit Sind bei euren Kontakten alle wichtigen Informationen gepflegt, etwa E-Mail-Adresse, Branche oder Verantwortliche? Aktive Nutzung Wie viele Mitarbeitende nutzen das CRM regelmäßig und dokumentieren ihre Aktivitäten?

CRM als Grundlage für bessere Kundenbeziehungen

Ein CRM-System ist mehr als eine digitale Kontaktverwaltung. Es bündelt Kundendaten und macht Vertriebs- und Serviceprozesse transparent. Ob daraus bessere Kundenbeziehungen entstehen, entscheidet sich jedoch im Alltag.

Wer ein CRM lediglich einführt, löst noch keine bestehenden Probleme. Im schlimmsten Fall entsteht zusätzliche Komplexität. Entscheidend ist daher, dass Ziele, Daten, Verantwortlichkeiten und die Alltagspraxis eurer Teams zusammenpassen.

Startet mit einem klar abgegrenzten Anwendungsfall. Bindet die betroffenen Teams früh ein und erweitert das System schrittweise. So wird CRM zu einer praktischen Grundlage für bessere Kundenbeziehungen und nachvollziehbareres Wachstum.

Wenn ihr eure Anforderungen und Zielprozesse klar definiert habt, fällt auch die Auswahl der passenden CRM-Software leichter. Im Whitepaper »Customer-Relationship-Management-Software auswählen« erhaltet ihr einen strukturierten Marktüberblick, wichtige Auswahlkriterien und einen Vergleich relevanter Anbieter im DACH-Raum.

FAQs – häufig gestellte Fragen zur CRM-Einführung