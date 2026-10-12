Hand in Hand mit KI-Agenten: Richtig eingesetzt entlasten sie Teams im Alltag und bringen neue Dynamik in wiederkehrende Aufgaben. | Quelle: dotSource SE

Montag, 8:42 Uhr. Im Daily stehen mal wieder drei Themen auf der Agenda, die niemand gern hört. Die Zahl der Warenkorbabbrüche ist gestiegen, der Content performt nicht wie geplant und bleibt für die Personas zu unspezifisch und im Produktdaten-Backlog landen schon wieder neue Excel-Varianten vom Lieferanten.

Klar ist: Da steckt viel Aufwand drin und hält Teams von strategisch wichtigen Themen ab. Genau hier setzen KI-Agenten an. Sie überwachen Kaufpfade und melden priorisierte Checkout-Bugs, sie überführen Inhalte in passgenaue Varianten für unterschiedliche Personas oder prüfen Lieferantendaten gegen euer PIM-Modell und dokumentieren deren Herkunft nachvollziehbar.

Dieser Beitrag zeigt euch konkrete Praxisbeispiele und Impulse aus Commerce, CMS, PIM und Customer-Workflows. Außerdem bekommt ihr eine kompakte Checkliste an die Hand, mit der ihr strukturiert in die Arbeit mit KI-Agenten starten könnt.

Was sind KI-Agenten und wie unterscheiden sie sich von Automatisierung?

KI-Agenten sind ereignisgetriebene, toolgestützte Systeme, die eingehende Signale einordnen und daraus passende Aktionen in euren Systemen ableiten. KI-Agenten reagieren auf Auslöser in euren Systemen, zum Beispiel auf Warenkorbabbrüche oder neue Lieferantendateien. Der Chat ist nur eine mögliche Oberfläche, um einen Agenten anzustoßen.

Der entscheidende Unterschied zur klassischen Automatisierung: Klassische Automatisierung folgt festen, vordefinierten Regeln in stabilen Abläufen. KI-Agenten hingegen berücksichtigen Kontext und reagieren flexibler auf unterschiedliche Ausgangslagen. Sie ersetzen klassische Automatisierung vor allem in Prozessen, die sich nicht mehr sinnvoll über starre Regeln abbilden lassen.

Daran erkennt ihr KI-Agenten:

Sie starten nicht nur per Chat, sondern durch Ereignisse, Datenänderungen oder definierte Trigger.

Sie können Tools wie APIs, Workflows oder interne Systeme nutzen, allerdings nur mit eng begrenzten Rechten.

Sie liefern begründete Vorschläge oder handeln erst nach Freigabe; jeder Schritt bleibt nachvollziehbar.

Sie verfolgen eine messbare Zielgröße, etwa weniger Warenkorbabbrüche, eine kürzere Time-to-Fix oder eine höhere Datenqualität.

Welche technischen Grundlagen braucht es?

KI-Agenten entfalten ihren Mehrwert dann, wenn drei Grundlagen stehen: Signale, Datenwege und Aktionsrechte.

Am Anfang stehen definierte Auslöser. Ein Agent braucht verlässliche Signale, die ankommen und auch den nötigen Kontext mitbringen. Nur so kann er sinnvoll einordnen, was gerade passiert und welche Reaktion angemessen ist.

Ebenso wichtig ist die Datenseite: Welche Quellen darf der Agent nutzen? Welche Felder sind wirklich notwendig? Woher stammen die Daten? Und an welchen Stellen müssen personenbezogene Informationen geschützt oder maskiert werden?

Der Aktionskorridor sollte dabei bewusst eng bleiben. Ein Agent sollte nur auf die Tools und Systeme zugreifen dürfen, die er für seinen Zweck tatsächlich benötigt. Kritische Schritte bleiben unter Freigabe und jede Aktion sollte protokolliert werden.

Für den Einstieg reicht in der Regel ein schlanker Ablauf: Ein Event trifft ein, der Agent prüft Kontext und Regeln, erstellt einen begründeten Vorschlag oder führt eine freigegebene Aktion aus und dokumentiert den Vorgang nachvollziehbar.

Sinnvoll ist dabei ein stufenweises Vorgehen:

Shadow-Mode : Der Agent läuft mit, bewertet Situationen und dokumentiert, führt aber noch nichts aktiv aus.

: Der Agent läuft mit, bewertet Situationen und dokumentiert, führt aber noch nichts aktiv aus. Freigabe-Modus : Der Agent schlägt Maßnahmen vor oder führt sie erst nach menschlicher Bestätigung aus.

: Der Agent schlägt Maßnahmen vor oder führt sie erst nach menschlicher Bestätigung aus. Autonomer Modus: Erst wenn sich Nutzen und Aufwand gut bewerten lassen, kann der Agent innerhalb klar definierter Grenzen selbstständig handeln.

Wichtig ist außerdem die technische Betriebsseite. Telemetrie – also Daten zu Laufzeiten, Fehlerraten, Bearbeitungsdauer oder Modellkosten – hilft euch dabei zu sehen, ob ein Agent läuft und auch, ob er sich rechnet.

Der Ort, an dem ein KI-Agent implementiert wird, ist stark abhängig vom Anwendungsfall und von der bestehenden Systemlandschaft. Einige Anwendungsfälle können direkt in bestehenden Plattformen oder Assistenzlösungen umgesetzt werden, während andere eine Workflow-Ebene oder eine eigene Agentenlogik erfordern. Wesentlich ist, dass der Agent sauber in eure Abläufe, Datenflüsse und Rechtekonzepte integriert wird.

Auch die Wahl der richtigen Tools und Modelle spielt eine Rolle. Nicht jeder Use Case braucht einen komplex orchestrierten Agenten-Stack. Oft reicht ein schlanker Aufbau, in anderen Fällen sind spezialisierte Tools oder klar orchestrierte Workflows sinnvoll. Welche Möglichkeiten euch dabei das Model Context Protocol (MCP) für die Anbindung von Tools und Kontext bieten kann, erfahrt ihr hier:

Einen Überblick darüber, wann All-in-One-Assistenten ausreichen, wann Speziallösungen sinnvoll sind und wie sich KI sinnvoll in bestehende Arbeitsabläufe einfügt, findet ihr außerdem hier:

KI-Agenten-Beispiele aus der Praxis

Wo können KI-Agenten konkret ansetzen? Und an welchen Stellen entsteht heute schon messbarer Mehrwert? Die folgenden Beispiele aus der Praxis zeigen, wie KI-Agenten typische Herausforderungen in Commerce, Content, Produktdatenmanagement und Kundenansprache unterstützen können.

Commerce + AI. Boosted.

Agent zur Analyse von Warenkorbabbrüchen

Herausforderung: Hinter Warenkorbabbrüchen stecken häufig wiederkehrende Muster. Diese gilt es zu identifizieren.

So entlastet der Agent:

Er reagiert auf Signale wie verlassene Warenkörbe.

Er wertet den Session-Kontext aus, etwa Gerät, Funnel-Schritt oder Fehlermeldungen.

Er schätzt das Abbruchrisiko ein und schlägt passende nächste Schritte vor (z. B. mit einem Reminder oder einer passenden Hilfestellung über den richtigen Kanal).

Auf Wunsch spielt er Maßnahmen erst nach Freigabe aus.

Ergebnis: Mehr Transparenz über kritische Muster, gezieltere Rückgewinnung und weniger Blindflug, ohne ein neues Marketingsystem einführen zu müssen.

Agent zur automatisierten Checkout-Prüfung

Herausforderung: Fehler im Checkout sind oft schwer zu greifen, weil sie nur unter bestimmten Bedingungen auftreten und sich nicht zuverlässig reproduzieren lassen.

So entlastet der Agent:

Er durchläuft kritische Checkout-Pfade fortlaufend.

Er dokumentiert Auffälligkeiten mit Screenshots und Logs.

Er erstellt daraus ein strukturiertes Ticket mit erster Einordnung inkl. Hypothese und Priorisierung.

Ergebnis: Probleme werden schneller sichtbar und lassen sich gezielter beheben, bevor sie Conversion kosten.

CMS + AI. Scaled.

Persona‑Agent für verständlichere Inhalte

Herausforderung: Ein Text kann fachlich korrekt und ansprechend aufbereitet sein und trotzdem an der Zielgruppe vorbeigehen. Gerade bei unterschiedlichen Personas fehlt oft die Zeit, Inhalte konsequent zu schärfen.

So entlastet der Agent:

Er prüft Inhalte aus Sicht definierter Personas.

Er bewertet Verständlichkeit und Tonalität.

Er schlägt Formulierungen oder Beispiele vor, die besser zur Zielgruppe passen.

Ergebnis: Die Redaktion arbeitet zielgerichteter und Inhalte werden verständlicher, ohne doppelte Arbeit zu erzeugen.

PIM + AI. Structured.

Agenten für belastbare Produktdaten

Herausforderung: In der Praxis scheitert die Arbeit bzw. die Pflege von Produktdaten selten an der Plattform. Kritisch wird es meist dann, wenn Angaben uneinheitlich sind oder ihre Herkunft nicht sauber belegt werden kann.

So entlastet der Agent:

Er liest Lieferantendaten ein und gleicht sie mit dem PIM-Modell ab.

Er trennt Produktinformationen von Asset-Daten.

Er markiert Widersprüche und dokumentiert die Herkunft der Daten nachvollziehbar.

Ergebnis: Produktdaten werden belastbarer und können in weiteren Prozessen verlässlicher genutzt werden.

Customer + AI. Personalized.

Prospecting‑Agent

Herausforderung: Im Vertrieb kostet ungezielte Ansprache Reichweite und Vertrauen. Außerdem senkt es auch die Relevanz beim Gegenüber.

So entlastet der Agent:

Er prüft den vorhandenen Kontext wie Branche oder erkennbare Trigger und bewertet die Relevanz.

Er entwirft eine erste Ansprache auf dieser Basis.

Er wartet vor dem Versand auf eine Freigabe.

Zuständigkeiten und Dokumentation sind dabei klar geregelt.

Ergebnis: Die Ansprache wird relevanter und der Vertrieb kann fokussierter arbeiten.

Segmentierungs‑ und Personalisierungsagent

Herausforderung: Wenn alle dieselbe Botschaft erhalten, bleibt Potenzial liegen. Gleichzeitig ist personalisierte Aussteuerung im Alltag oft aufwendig.

So entlastet der Agent:

Er unterstützt bei der Segmentlogik.

Er individualisiert Inhalte auf Basis definierter Vorlagen.

Er sorgt dafür, dass Varianten prüfbar und nachvollziehbar bleiben.

Die Ausspielung erfolgt im gewohnten Tool-Stack, das Reporting zeigt, was funktioniert.

Ergebnis: Inhalte lassen sich relevanter ausspielen und Kampagnen gezielter weiterentwickeln.

Business + AI. Mastered.

Agenten mit Blick auf Wirkung und Kosten

Herausforderung: Mit jedem zusätzlichen Agenten steigt der Aufwand für Betrieb und Steuerung. Ohne Transparenz wird schnell unklar, welche Use Cases sich wirklich lohnen.

So entlastet der Agent:

Er macht sichtbar, welche Modelle, Tools und Abläufe Kosten verursachen.

Er zeigt, wo Laufzeiten entstehen oder Prozesse unnötig teuer werden.

Er schafft eine Grundlage für Priorisierung und Steuerung.

Ergebnis: So könnt ihr Effizienzgewinne mit KI gezielt nutzen und die entstehenden Kosten besser im Blick behalten.

Einen tieferen Einblick in das Thema KI-Kosten findet ihr in diesem Blogbeitrag:

Wie erstellt ihr einen KI‑Agenten? Kompakte Checkliste in 10 Schritten

Der Weg zum KI-Agenten ist ein iterativer Prozess. Am besten ihr startet mit ersten, sauber aufgesetzten Use Cases statt einem großen Big Bang. Die folgenden zehn Schritte helfen euch dabei.

1. Mission und KPI festlegen

Was genau soll besser werden und woran messt ihr den Erfolg? Haltet fest, welche Kennzahl sich verbessern soll und wann der Use Case als erfolgreich gilt, zum Beispiel: »15 Prozent weniger Warenkorbabbrüche in sechs Wochen«.

2. Prozess und Trigger auswählen

Welcher Prozess steht im Fokus? Welches Ereignis startet den Agenten? Klärt Startpunkt, Endpunkt, Schnittstellen und den gewünschten Output.

3. Ist-Zustand erfassen

Dokumentiert den Status quo: beteiligte Systeme, relevante Datenfelder, Rechte, Übergaben und typische Fehlerpfade. Woher kommen Informationen? Wo werden Entscheidungen oder Prozessschritte heute bereits protokolliert?

4. Prozess gemeinsam kritisch prüfen

Hinterfragt den Ablauf mit den Menschen, die im Prozess arbeiten und, wenn möglich, auch mit Kolleginnen und Kollegen, die bereits erste agentengestützte Prozesse aufgebaut haben. So lassen sich unnötige Schleifen aus dem Prozess nehmen und erste sinnvolle Ansatzpunkte schneller erkennen.

5. Freigaben und Risiken definieren

Welche Schritte brauchen einen Human-in-the-Loop? Wo liegt das Not-Aus? Klärt vor dem Produktivstart, wann der Agent Freigaben braucht und wer im Eskalationsfall entscheidet.

6. Technische Basis prüfen

APIs, Events, Datenzugänge, Schutz personenbezogener Daten, Rollen und Secrets: Fehlt hier etwas, wird jeder Agent zum Glücksfall. Schafft erst die Grundlage und baut dann.

7. Tool‑Scopes und Integrationen

Welche Tools darf der Agent nutzen und wie eng ist dieser Rahmen gezogen? Plant die Anbindung an bestehende Systeme – zum Beispiel über APIs oder bestehende Workflows – von Anfang an mit. Logging sollte von Anfang an mitgedacht werden, damit sich Entscheidungen nachvollziehen und der Betrieb später sauber bewerten lässt.

8. Minimal‑Flow bauen

Ein guter Start ist bewusst schlank: Event → Kontext prüfen → Vorschlag oder Aktion → Dokumentation

Wichtig ist dabei die Reihenfolge der Betriebsmodi:

Shadow-Mode: Der Agent schlägt nur vor und dokumentiert.

Freigabe-Modus: Aktionen erfolgen erst nach menschlicher Bestätigung.

Autonomer Modus: Der Agent handelt nur innerhalb klar definierter Rechte selbstständig.

9. Testen und Messen

Testet mit realistischen Daten und Szenarien, also nicht nur im Idealfall, sondern auch an Kanten- und Fehlersituationen. Aktiviert Telemetrie, definiert Qualitätsmetriken wie Genauigkeit, Rückgewinnungsrate oder Falsch-Positiv-Rate und erfasst die Kosten pro bearbeitetem Vorgang, bevor ihr live geht.

10. Nachschärfen und in den Betrieb überführen

Nehmt Feedback auf, haltet Änderungen an Prompts und Regeln nachvollziehbar fest, klärt Ownership und rollt gestuft aus (etwa über Pilotgruppen oder nur für ausgewählte Funktionen). Prüft regelmäßig, ob der Agent weiter Mehrwert schafft und sich zuverlässig betreiben lässt.

Drei Basics, die in Projekten oft zu spät geklärt werden

Gerade in den ersten Pilotprojekten konzentrieren sich viele Teams vor allem auf den konkreten Anwendungsfall und darauf, schnell einen ersten Prototypen aufzusetzen. Das ist verständlich. Doch einige Grundlagen werden in der Praxis trotzdem zu häufig nach hinten geschoben. Werden sie zu spät geklärt, kostet das später nicht nur Geld, sondern erschwert auch die Zusammenarbeit und bremst die Akzeptanz im Unternehmen.

Ownership festlegen: Wer verantwortet den Agenten fachlich und technisch? Wer ist im Eskalationsfall ansprechbar?

Wer verantwortet den Agenten fachlich und technisch? Wer ist im Eskalationsfall ansprechbar? Kosten und Nutzen sichtbar machen: Welche Modell- und Toolkosten entstehen? Welche KPIs müssen erreicht werden? Wann wird ein Use Case gestoppt?

Welche Modell- und Toolkosten entstehen? Welche KPIs müssen erreicht werden? Wann wird ein Use Case gestoppt? Datenherkunft und Löschkonzept klären: Woher stammen die Daten, wie lange werden sie gespeichert und wie werden personenbezogene Informationen geschützt?

Fazit: KI-Agenten als Betriebsentscheidung

KI-Agenten bringen Prozesse spürbar voran. Voraussetzung ist, dass ihr ihren Auftrag klar eingrenzt und ihren Erfolg messbar macht. Der beste Einstieg muss nicht spektakulär sein. Oft ist es sinnvoller, klein anzufangen und den Nutzen eines klar abgegrenzten Use Cases früh sichtbar zu machen.

Wenn dieser erste Anwendungsfall Mehrwert liefert, lässt sich das Modell schrittweise ausbauen. Aus einzelnen Helfern können vernetzte Agenten-Workflows entstehen, die über Team- und Systemgrenzen hinweg zusammenarbeiten. Standards wie MCP helfen dabei, Zugriffe auf Tools und Kontext sauber zu strukturieren.

Die größten Stolpersteine sind dabei oft nicht technischer Natur: fehlende Ownership, unklare Datenherkunft, vorschnelle Vollautomatisierung, schlecht kontrollierbare Kosten oder starke Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern. Wer stattdessen auf klare Zuständigkeiten, enge Aktionsrechte, transparente Messlogik und eine souveräne Architektur setzt, schafft eine belastbare Grundlage für produktive KI-Agenten im Alltag.

Ihr wollt erste KI-Agenten für euer Business aufsetzen und dabei einen erfahrenen Sparringspartner an eurer Seite haben? Dann lasst uns sprechen. In einem unverbindlichen Erstgespräch von 30 Minuten schauen wir gemeinsam auf eure Herausforderungen und die nächsten sinnvollen Schritte.

FAQs – häufig gestellte Fragen zum Thema KI-Agenten erstellen