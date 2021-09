Digital. Business. Talk. #024 »Digital People. Digital Business.«

Auf geht’s in die nächste Runde! Und zwar nicht im Boxring, sondern mit dem Handelskraft Digital. Business.Talk. am 29. September um 17 Uhr. Dieser wird nicht weniger unterhaltend und euch definitiv mit starken Argumenten umhauen. Die Digital Business Experten Lennart A. Paul von warenausgang.com und Oliver Kling von dotSource sprechen darüber, wie groß der Einfluss die Pandemie auf die digitale Arbeitswelt wirklich ist.

Digitalisierung in der Pandemie?

Auf die Frage, ob die Pandemie die Digitalisierung in allen Bereichen vorangetrieben hat, gibt es von unseren Experten ein ganz klares: Jein! In Bereichen wie Sales und Service, war die Kommunikation ohne digitale Unterstützung einfach nicht mehr möglich und auch bei den Kunden ist der Wunsch nach digitalen Angeboten übermäßig gestiegen. Aber die Prio der Unternehmen ist eine andere: Geld zusammenhalten, statt groß zu investieren.



Digitalisierung im B2B

Vor allem im B2B bleiben wirkliche digitale Neuprojekte die Ausnahme. Das ein Change hin zu neuen digitalen Geschäftsmodellen trotz der Hürden der Pandemie möglich und sinnvoll ist, zeigt die diesjährige B2B Digital Masters Convention am 09. & 10. November. Das Experten-Duo begleitet euch auch dort durch ein spannendes und vor allem interaktives Programm. Allerdings sind sie nicht allein!

Ein Panel aus erfahrenen Digital Natives des B2B geben Einblicke in Erfolge und Misserfolge digitaler Projekte. Der Talk bietet neben interessanten Einblicken zum Status-quo der Digitalisierung also auch schlagende Argumente für die Teilnahme an einem Event, bei dem das B2B nicht zu kurz kommt.

Schaltet ein, wenn es am 29. September um 17 Uhr heißt »Digital People. Digital Business«. Für alle, die nicht live dabei sein können, gibt es den Talk im Anschluss auch wieder als Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Soundcloud zum Anhören.