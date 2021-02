Digital. Business. Talk. Afterwork Special #12 Die Zukunft der Eventbranche ist hybrid

Hybrid. Kommt euch bekannt vor? Bereits im vergangenen Jahr kam nicht nur in der Automobilbranche das Thema hybrid auf. Auch im Bereich Events ist die Idee von Hybriden längst angekommen, also der Mix aus Präsenzveranstaltung und Online-Event. Eine perfekte Verbindung aus erlebbarem Event und Networking vor Ort. Allerdings machten die Beschränkungen viele hybride Planungen zunichte. Das könnte sich in diesem Jahr ändern. Mehr dazu erfahrt ihr im Afterwork Talk #12 und dem damit ersten seiner Art 2021.



Digital Events der Zukunft

Mit dem Impfstoff kommt hoffentlich nicht nur nach und nach etwas Normalität zurück, sondern auch Vor-Ort-Veranstaltungen sind wieder denkbar. Die Nachfrage ist größer denn je, allerdings mit einer Neuerung. Die Pandemie hat gezeigt, dass nicht nur die Arbeit, sondern auch Networking und Events remote abbildbar sind. Um Reisekosten, Zeit und Geld zu sparen, wird die Online-Variante also auch immer eine Option sein müssen, mal ganz abgesehen vom verringerten CO2-Fußabdruck. Die Zukunft sieht also vielversprechend aus, passt sich den Gegebenheiten und Nachfragen an und wird zunehmend individueller.

Einer der das bestens versteht, ist Sven Herchenhein. Der Founder von HelloSpaces, einer Online-Event-Plattform weiß, wie rasant sich diese Branche weiterentwickelt hat, aber auch noch weiterentwickeln muss. Sven ist sich sicher: Die Digitalisierung hinterlässt auch Spuren bei künftigen Events und hybrid wir das neue remote.



Digital Future mit Event-Plattformen und Hybrid-Anything

Ihr habt noch nie von Event-Plattformen gehört und auch nicht von hybriden Events? Dann lauscht dem Talk und seid am 24.02. ab 17 Uhr live dabei, wenn sich Host und Moderator Oliver Kling und Event-Experte Sven Herchenhein über die Zukunft von Events sowie ihre bisherigen Erfahrungen austauschen.

Wie immer gibt´s natürlich auch einen Drink des Abends. Sven bringt mit Caipirinha einen Klassiker zurück in die Talk-Serie. Ganz easy: Rohrzucker, Limetten und Cachaca mixen und mit Eis auffüllen.

Cheers und bis Donnerstag!

PS: Schaut doch auch mal auf unserer Handelskraft Konferenz vorbei, die über Svens Plattform aufgesetzt wurde. Kostenfreie Tickets gibt´s hier.