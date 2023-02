Eine traurige Nachricht für eine Vielzahl von Unternehmen: das kostenlose und allseits beliebte Tool Google Optimize als auch die kostenpflichtige Erweiterung Optimize 360 werden zu Ende September diesen Jahres eingestellt.

Welche alternativen Tools es zum Produkt aus dem Hause Google gibt, was es beim Wechsel zu beachten gilt, und welche Form des A/B-Testings abseits der Tools für client-seitiges A/B-Testing sonst noch infrage kommt, erfahrt ihr in diesem Handelskraft-Artikel. Hierzu stellen wir euch unsere Top 5 Alternativen kurz und knackig vor.

Google Optimize und A/B-Testing: Was dahinter steckt

Seit dem Start von Google Optimize im Jahr können insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen in einfacher Weise ihre Key-Performance-Indicators (KPIs) optimieren, um so zielgerichtet und verkaufsfördernd zu handeln. Wer an dieser Stelle nochmal eine kleine Lehrstunde zum A/B-Testing sucht, dem sei dieses Video wärmstens ans Herz gelegt.



Die Anwendungsbereiche des A/B-Testings mit Google Optimize sind vielfältig. Nicht nur die Effektivität von Marketingkampagnen können Marketer messen, auch im Bereich des E-Commerce könnt ihr verschieden aufgebaute Produktseiten oder unterschiedliche Check-Out-Prozesse gegenüberstellen. Ihr habt auch die Möglichkeit, Design-Elemente wie das Layout, die Farben oder Schriften einer Website miteinander zu vergleichen.

Das Tool Google Optimize genießt bei den Usern hohe Anerkennung und führt mit einem Anteil von über 70 Prozent den Markt an, da es nicht nur den gängigsten Serviceanforderungen bei A/B-Tests Stand hält, sondern auch mit einer Reihe weiterer Vorteile glänzt.

Allen voran überzeugt die bedienungsfreundliche und kostenfreie Nutzung sowie die reibungslose Integration in die Google Suite. Außerdem konntet ihr bisher bis zu fünf Tests parallel durchführen, pro A/B-Test bis zu drei Kennwertziele mit einem primären und zwei untergeordneten Zielen festlegen und darüber hinaus auch multivariate Tests abwickeln.

Doch mit dem A/B-Testing per Google Optimize wird im Herbst des aktuellen Jahres erst einmal Schluss sein. Zur Abschaltung des Tools, heißt es im offiziellen Blog von Google, dass einige A/B-Testing Features über Schnittstellen von Drittanbietern in Google Analytics 4 überführt werden sollen und an weiteren Lösungen getüftelt wird. Doch wann und wie genau diese verfügbar sein sollen, ist noch unklar.

Daher raten wir euch eindringlich, die Informationen und die vergangenen Testdaten aus Google Optimize zu sichern, bevor es abgeschaltet wird. Vor allem aber gilt es, sich frühzeitig über alternative Möglichkeiten zum A/B-Testing zu informieren, um einen mühelosen Wechsel zu garantieren.

Google Optimize: Top 5 Alternativen

Adobe Target

Alleinstellungsmerkmal: flexible Lizensierungs- und Konfigurationsoptionen und Omni-Channel Personalisierung sowie Integration in das Adobe-Universum

flexible Lizensierungs- und Konfigurationsoptionen und Omni-Channel Personalisierung sowie Integration in das Adobe-Universum Referenzen: wie viele Unternehmen das Tool nutzen, ist nicht bekannt, darunter aber die Firmen Vodafone, Douglas, Audible und Merkle

wie viele Unternehmen das Tool nutzen, ist nicht bekannt, darunter aber die Firmen Vodafone, Douglas, Audible und Merkle Preisgestaltung: individuelle Zusammenstellung eines Pakets abhängig von Produktoptionen, Volumen und Omnichannel-Bereitstellung

individuelle Zusammenstellung eines Pakets abhängig von Produktoptionen, Volumen und Omnichannel-Bereitstellung Außerdem: Nutzende von Adobe Commerce werden von der Erweiterung mit Adobe Target wahrscheinlich profitieren

Optimizely

Alleinstellungsmerkmal: dank Fullstack-Entwicklung sehr gute Mobile-, TV- und Messenger-Testing-Möglichkeiten

dank Fullstack-Entwicklung sehr gute Mobile-, TV- und Messenger-Testing-Möglichkeiten Referenzen: mehr als 9.000 Unternehmen, unter anderem Tchibo, TUI, Metro und MyToys

mehr als 9.000 Unternehmen, unter anderem Tchibo, TUI, Metro und MyToys Preisgestaltung: drei Grundpakete jeweils für Web-Testing, App-Testing oder Commerce-Testing mit Unterteilung in weitere Pakete je nach Funktionsumfang

drei Grundpakete jeweils für Web-Testing, App-Testing oder Commerce-Testing mit Unterteilung in weitere Pakete je nach Funktionsumfang Außerdem: durch einfache Usability auch sehr gut ohne Vorkenntnisse geeignet

AB Tasty

Alleinstellungsmerkmal: KI-gestützte Personalisierungs- und Segmentierungsmöglichkeiten

KI-gestützte Personalisierungs- und Segmentierungsmöglichkeiten Referenzen: über 900 Unternehmen, darunter Allianz, Sephora, Panasonic und L’Oréal

über 900 Unternehmen, darunter Allianz, Sephora, Panasonic und L’Oréal Preisgestaltung: individuelle Zusammenstellung eines Preispakets auf Anfrage erhältlich

individuelle Zusammenstellung eines Preispakets auf Anfrage erhältlich Außerdem: Hinzufügen besonderer Elemente wie Social Proof oder Countdown Banner möglich

VWO

Alleinstellungsmerkmal: vielfältige Anpassungsmöglichkeiten

vielfältige Anpassungsmöglichkeiten Referenzen: weltweit mehr als 6.000 Kunden in über 90 Ländern, darunter Target, Ebay, Disney und AMD

weltweit mehr als 6.000 Kunden in über 90 Ländern, darunter Target, Ebay, Disney und AMD Preisgestaltung: kostenfreie Version verfügbar sowie drei weitere Pakete

kostenfreie Version verfügbar sowie drei weitere Pakete Außerdem: ansprechende Übersichtlichkeit des Dashboard und des Funnels

Convert

Alleinstellungsmerkmal: sehr gute Supportfunktion und flexible Finanzierungsmöglichkeiten

sehr gute Supportfunktion und flexible Finanzierungsmöglichkeiten Referenzen: insgesamt über 5.000 Marken wie Sony, Unicef und Conversion Rate Experts

insgesamt über 5.000 Marken wie Sony, Unicef und Conversion Rate Experts Preisgestaltung: Auswahl aus insgesamt fünf Paketen, beginnend ab 99 US-Dollar pro Monat

Auswahl aus insgesamt fünf Paketen, beginnend ab 99 US-Dollar pro Monat Außerdem: Eine kostenlose Testversion kann für 15 Tage genutzt werden

Google Optimize: Welche Möglichkeiten des A/B-Testings es sonst noch gibt

Das war eine kleine, aber feine Übersicht zu alternativen A/B-Testing-Tools. Was an dieser Stelle anzumerken ist, dass sich in den kommenden Wochen und Monaten im Markt der Tools für A/B-Testing mit hoher Wahrscheinlichkeit nochmal einiges tun wird. Die Karten werden neu gemischt.

Konkurrenzprodukte zu Google Optimize werden sich ins Zeug legen, ihr Angebot und ihre Features zu verbessern, um so alle gestrandeten Unternehmen in den sicheren Hafen des A/B-Testings zu bringen. Über Neuigkeiten halten wir euch hier auf dem Handelskraft-Blog selbstverständlich auf dem Laufenden.

Wenn ihr in dieser Neuorientierungsphase noch einen Schritt weiter gehen möchtet, habt ihr auch die Möglichkeit, A/B-Testing direkt auf eurem Server zu ermöglichen. Da bei dieser Methode die Änderungen serverseitig eingespielt werden und nicht erst nachgelagert im Frontend basierend auf der ursprünglichen Website verändert werden, können komplexere Testszenarien realisiert werden.

Ausgewählte Systeme bringen hier Eigenlösungen für die Auswertung bereits mit – alternativ könnt ihr bestimmte A/B-Testing-Tools über Drittanbieter anbinden, die die statistischen Berechnungen dann übernehmen. Dieses sogenannte server-seitige A/B-Testing werden wir euch in den kommenden Wochen hier auf unserem Handelskraft-Blog vorstellen – Stay tuned!

Google Optimize und die A/B-Test Alternativen — jetzt Whitepaper kostenfrei herunterladen!

Damit ihr den Überblick über eure Optionen behaltet, erhaltet ihr von dotSource Unterstützung bei der Auswahl und Implementierung eines geeigneten Alternativtools zu Google Optimize unter sorgfältiger Berücksichtigung eurer individuellen Anforderungen. Auch bei der Entwicklung komplexer Testumgebungen stehen wir euch beratend zur Seite.

Übrigens dient euch das Whitepaper»A/B-Testing« als Leitfaden für smartes Testen, ganz egal ob Testing-Newbie oder Pro. Im Whitepaper erfahrt ihr neben einigen Tipps und Tricks auch, wie das optimale Testergebnis erreicht wird, um mehr Conversions zu erzielen. Füllt jetzt das Formular aus und erhaltet euer Exemplar kostenfrei ins Postfach.