IT-Champion 2021: Wir sind Top SAP Berater!

We did it! Wir sind unter den besten fünf SAP-Beratern des Landes. Mit 90,4 Punkten. Aber bitte eins nach dem anderen. Was ist hier los?

IT-Champions aus Jena

Im Rahmen einer neuen Untersuchung haben die COMPUTERWOCHE und das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) die Reputation von insgesamt 100 SAP-Dienstleistungsunternehmen untersucht. Anhand von Beiträgen aus Nachrichtenseiten, Foren oder Blogs wurden die Unternehmen unter anderem auf die Beurteilung ihrer Services und Produkte betrachtet. dotSource hat es dabei unter die TOP 5 der besten SAP-Berater geschafft!

Doch warum jetzt (erst)? Beschleunigt durch die letzten Monate stellen sich zahlreiche Unternehmen neu auf, gehen digitale Wege oder arbeiten an der Umstellung ihrer Software.

Schritt für Schritt werden beispielsweise alte SAP On-premise-Lösungen abgelöst und durch die Produktgeneration C/4HANA ersetzt. Die damit einhergehende digitale Transformation von Prozessen und Geschäftsmodellen stellt Unternehmen vor große Herausforderungen, weshalb sie sich bei der Suche eines passenden SAP-Beraters auf deren guten Ruf verlassen und von ihnen mehr als das reine Know-how in Sachen Technik und Software erwarten.

Um bei der Vielzahl an entsprechenden Kandidaten nicht den Überblick zu verlieren, helfen Analysen, Rankings und Auszeichnungen wie die aktuelle Studie. Insgesamt wurden 100 Unternehmen unter dem Titel »IT-Champions: SAP-Berater« begutachtet und bewertet. dotSource hat es dabei auf Platz vier geschafft und zählt damit zu den Top 5 der besten SAP-Berater Deutschlands.

IT-Champion mit 90,4 Punkten

Für das Ranking haben die IMWF-Analysten zwischen Oktober 2019 und September 2020 knapp 220.000 Nennungen aus einer Vielzahl von Onlinequellen (z. B. Nachrichtenseiten, Foren, Blogs uvm.) gesammelt und mit neuronalen Netzen und anderen KI-Verfahren untersucht.

Ausschlaggebend war dabei zum Beispiel die Bewertung eines SAP-Beraters als Arbeitgeber, Fähigkeiten und Innovationsleistungen des Managements und wie Produkte und Services beurteilt werden. Am Ende stand eine Sentiment-Analyse, die alle Aussagen im Web über das jeweilige Unternehmen in die Kategorien Positiv, Neutral oder Negativ einteilt.

Dieser so gewonnene Datensatz wurde anschließend zu einem Punktwert verrechnet, wobei das Unternehmen mit einer maximalen Anzahl von 100 Punkten Maßstab und Vergleichswert für alle anderen Unternehmen darstellte. Eine Auszeichnung erhielten diejenigen Unternehmen, die mindestens 60 Punkte in der Gesamtwertung erreichten. dotSource liegt mit einem Wert von 90,4 Punkten unter den TOP 5 SAP-Beratern und schlägt damit weltweit agierende Wettbewerber mit mehreren hundert Mitarbeitern und international Standorten.

IT-Champions right from the Start

Durch die langjährige Partnerschaft verfügt dotSource über umfassendes Know-how zu den SAP-Produkten. Damals noch als »SAP Hybris« bekannt, wurde dotSource im Januar 2018 aufgrund seiner umfassenden Projekterfahrung als SAP Hybris Platinum Partner ausgezeichnet. Seit 2017 unterstützt dotSource als offizieller SAP-Partner Unternehmen dabei, alltägliche Geschäftsprozesse sowie die Interaktion mit Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern zu automatisieren und zu verbessern. Seit 2020 sogar mit Gold-Partner-Status.

» Dass wir zu den besten SAP-Beratern zählen, freut uns sehr und zeigt uns, dass wir unsere langjährige Commerce-Expertise ausgezeichnet mit den hohen Anforderungen eines SAP-Projekts abdecken können. Für unsere Kunden wie z.B. die BayWa AG entwickeln wir komplette E-Commerce-Landschaften auf Basis von SAP Commerce, inklusive Integration des SAP ERPs. Außerdem gestalten wir für verschiedene Messe-Kunden wie der Messe Düsseldorf multimandantenfähige B2B-Marktplätze, an die bis zu 30 Servicepartner angebunden werden können. Die Zufriedenheit unserer Kunden steht dabei selbstverständlich immer an erster Stelle und eine Auszeichnung wie diese, bestätigt uns in unserem Vorgehen. Christian Otto Grötsch, Gründer und Geschäftsführer. «

Wie eine erfolgreiche Migration von Hybris auf SAP Commerce gelingen kann, erfahrt ihr in unserer neuen Success Story:

Migration von Hybris auf SAP Commerce: Maßgeschneiderter Shop für Deutschlands nachhaltigste Modemarke

Hessnatur liegt Nachhaltigkeit nicht nur am Herzen, sie ist seit einem Vierteljahrhundert wichtigster Aspekt der Firmenphilosophie. Durch das neue E-Commerce-System auf Basis von SAP Commerce ist hessnatur digital nachhaltig und zukunftsfähig zugleich aufgestellt. Nun kann man in der wachsenden Slow-Fashion-Branche optimal agieren und auch das eigene, gerade im Jahr 2020 beeindruckende Unternehmenswachstum bestmöglich voranbringen.

Durch die erfolgreiche Migration können nun – gemeinsam mit dotSource als Digitalisierungspartner – weitere Projekte wie der Aufbau eines entkoppelten Frontends angegangen werden.

Neugierig geworden? Mehr erfahrt ihr in der neuen Success Story zum Fairfashion-Retailer hessnatur.