KI bringt Bewegung in eure Kampagnen. Die Richtung solltet ihr aber vorgeben. | Quelle: dotSource SE

KI kann Kampagnen heute in kurzer Zeit aufsetzen, Zielgruppen erweitern und gleich mehrere Anzeigenvarianten mitliefern. Das klingt effizient. Ist es auch. Nur entsteht aus mehr Tempo im B2B nicht automatisch mehr Qualität. Lasst ihr Google oder LinkedIn einfach machen, bekommt ihr oft vor allem mehr Ausspielung, aber nicht zwingend bessere Leads.

Genau deshalb kommt es bei KI-Ads nicht darauf an, möglichst viele Automationen zu aktivieren. Entscheidend ist, wie klar ihr Ziele, Signale und Grenzen setzt.

Der Artikel zeigt euch und euren B2B-Teams, wie ihr Google- und LinkedIn-Kampagnen effizienter steuert, ohne die Kontrolle abzugeben. Im Mittelpunkt stehen vier Thesen aus der Praxis: von einem schnelleren Setup über Targeting und Creatives bis hin zur strategischen Frage, wie sich KI-Ads sauber in den Funnel einfügen. Zum Schluss gibt es eine kompakte Checkliste und einen 30/60/90-Plan für die Umsetzung.

Kurz & knapp: Was sind KI-Ads und was leisten sie im B2B?

KI-Ads sind Anzeigen-Kampagnen, bei denen Ausspielung, Gebote, Targeting oder Assets durch KI und Machine Learning unterstützt werden. Ihr gebt das Ziel vor, liefert Signale und definiert die Leitplanken. Die Plattformen übernehmen dann einen Teil der Optimierung in Echtzeit.

Bei Google umfasst KI heute vor allem Performance Max, Demand Gen sowie Suchkampagnen mit Broad Match und Smart Bidding. Gerade die Google Ads KI übernimmt dabei immer mehr Aufgaben in Ausspielung, Gebotssteuerung und Asset-Kombination. Auch Responsive Search Ads können automatisch erstellte Assets einbeziehen. Auf LinkedIn unterstützt Accelerate das Kampagnen-Setup mit Vorschlägen für Zielgruppen, Creatives und Aussteuerung.

Relevant wird das vor allem, weil sich die Logik im Performance Marketing verschiebt. Third-Party-Cookies verlieren an Bedeutung, während First-Party-Daten, CRM-Signale und saubere Conversion-Daten an Gewicht gewinnen. Für B2B-Teams ist das eine Chance: Wenn ihr Qualitätsdaten sauber zurückspielt, könnt ihr nicht nur auf Leadmenge, sondern auf echte Business-Wirkung optimieren.

Gleichzeitig gilt: Mit KI ersetzt ihr keine Strategie. Sie skaliert das, was ihr ihr gebt. Mit guten Daten, klaren Conversion-Zielen und sauberer Kampagnenlogik nutzt ihr KI sinnvoll. Schlechte Daten, unklare Ziele und fehlende Governance skaliert sie dagegen nur schneller. Wenn ihr zunächst die Rolle von SEA und Social Ads im Kanalmix einordnen wollt, dann findet ihr in dem Artikel »Paid Ads: Eure Möglichkeit für maximale Sichtbarkeit« einen guten Einstieg in die wichtigsten Paid-Ads-Möglichkeiten im digitalen Marketing.

Vier Thesen für KI-Ads im B2B

Wenn ihr KI-Ads erstellen und sinnvoll einsetzen wollt, solltet ihr nicht zuerst auf Features schauen, sondern auf die Hebel dahinter. In der Praxis sind es vor allem vier Fragen, die über Erfolg oder Frust entscheiden: Wie viel Tempo bringt KI wirklich ins Setup? Wie verändert sich Targeting? Wie gut sind KI-generierte Texte und Creatives? Und wie lässt sich das Ganze strategisch steuern, ohne in einen »Set-and-forget«-Modus zu kippen?

Setup‑Speed & Workflows

These 1: Mit KI spart ihr Zeit bei der Kampagnenerstellung.

Das stimmt, aber nur dann, wenn davor schon Klarheit herrscht. Wer KI-Ads erstellen will, spart mit den richtigen Tools und Prozessen zwar Zeit, braucht aber trotzdem klare Leitplanken. KI beschleunigt keine gute Strategie, sie setzt sie nur schneller um. Fehlen Ziele, Signale oder Verantwortlichkeiten, trägt KI vor allem Unschärfe schneller in die Kampagnen.

Gerade auf LinkedIn zeigt sich dieser Vorteil schnell. Accelerate nimmt Teams viel Setup-Arbeit ab, macht Vorschläge für Zielgruppen, Budget und Creatives und bringt Kampagnen schneller zu einem ersten belastbaren Draft. Vor allem für Upper- und Mid-Funnel-Kampagnen bietet das einen sinnvollen Einstieg. Die Grenzen liegen dort, wo es granular wird: bei Exclusions, bei sehr spitzen Segmenten oder überall dort, wo Compliance und manuelle Steuerung besonders wichtig sind. In solchen Fällen ist ein beschleunigter Start hilfreich, aber selten die beste Endlösung.

Auch bei Google ist Tempo nicht das Problem, sondern Richtung. Gerade die Google Ads KI kann schnell Reichweite aufbauen, wenn die zugrunde liegenden Signale stimmen. Dafür braucht es aber Audience Signals, saubere Conversion-Events, gute Assets und eine klare Logik dafür, welche Rolle Search, PMax und Demand Gen im Konto jeweils übernehmen. Search bleibt dabei das Rückgrat für Nachfrage mit hoher Absicht, während PMax und Demand Gen eher Nachfrage erweitern und skalieren. Sie sind also an verschiedenen Punkten im Funnel einsatzbar.

Genau deshalb solltet ihr Setup-Speed nie isoliert betrachten. Ja, KI spart Zeit. Aber die eigentliche Frage lautet: Spart sie auch Zeit in die richtige Richtung? Das gelingt nur, wenn Brand-Steuerung, negative Keywords, Content-Exclusions und manuelle Reviews fest eingeplant sind. Lasst Auto-Applied Recommendations nicht ungeprüft durchlaufen, sondern prüft sie bewusst. Sonst wird aus Beschleunigung schnell Kontrollverlust.

Dazu kommt: Auch KI-Tools sparen nicht vom ersten Tag an Zeit. Euer Team muss sich in neue Oberflächen, Logiken und Review-Prozesse einarbeiten. Gerade Prompting, Datenverständnis und der Umgang mit automatisierten Empfehlungen kosten in der Praxis oft mehr Einarbeitung, als viele zunächst annehmen. Gleichzeitig gilt: Schlechter Input wird durch KI nicht besser. Wenn First-Party-Daten unsauber sind oder ihr Conversion-Ziele falsch setzt, skaliert das System genau diese Schwächen. Und auch bei den Kosten ist Vorsicht angebracht: Mehr Automation bedeutet nicht automatisch geringere Effizienz, denn gerade PMax kann durch aggressive Gebotslogiken auch teureren Traffic einkaufen.

Fazit zu These 1: KI reduziert operativen Aufwand deutlich, aber nur, wenn Leitplanken stehen. Im besten Fall beschleunigt sie saubere Prozesse. Im schlechten Fall beschleunigt sie Streuverlust. Der Gewinn liegt also nicht allein in der Automation, sondern in der Kombination aus Tempo und Steuerung.

Targeting: Von Personas zu Signalen

These 2: Mit KI-Targeting verliert ihr eure Zielgruppe aus dem Blick.

Die Sorge ist nachvollziehbar, aber nicht ganz treffend. Im B2B verschwindet die Zielgruppe durch KI nicht – ihr sprecht sie nur anders an. Weg von starren Persona-Konstrukten, hin zu belastbaren Signalen. Genau das ist oft ein Fortschritt, solange klar bleibt, dass mehr Leads noch keine besseren Leads bedeuten.

Auf LinkedIn ist dieser Unterschied besonders sichtbar. Die Plattform arbeitet weniger mit explizitem Such-Intent als mit beruflichem Kontext, Rollen, Interessen und Interaktionen. Deshalb funktionieren die Signale hier anders als bei Google. KI-gestütztes Targeting kann euch helfen, schneller relevante Segmente zu identifizieren. Trotzdem solltet ihr den Prozess nicht sich selbst überlassen. Entscheidend sind Exclusions, CRM-Listen, klare Qualifizierer im Angebot und eine kritische Sicht auf die Qualität der eingehenden Leads. Schaut ihr nur auf CPL (Cost per Lead), bewertet ihr zu früh. Relevant werden CPQL- (Cost per Qualified Lead), SQL- (Sales Qualified Lead) Rate und später auch die Win-Rate.

Bei Google ist der Hebel ein anderer. Hier ist das Intent-Signal meist stärker als jede Persona. Broad Match in Kombination mit Smart Bidding funktioniert oft sehr gut, wenn ihr Conversions sauber definiert und das System aus den richtigen Signalen lernen kann. Customer Match, Remarketing und Seiten mit hoher Abschlussnähe (etwa Demo-, Pricing- oder Produktseiten) helfen dabei, diese Richtung vorzugeben. Search fängt High-Intent auf, PMax und Demand Gen erweitern das Feld.

Der entscheidende Punkt ist deshalb nicht, ob KI eure Zielgruppe »versteht«, sondern ob ihr dem System genug Qualität gebt, um die richtigen Muster zu erkennen. Genau hier entsteht im B2B der Unterschied zwischen mehr Nachfrage und mehr qualifizierter Nachfrage. Bindet ihr Offline-Conversions, CRM-Status und echte Vertriebsrückmeldung ein, optimiert ihr nicht länger auf Formularabschlüsse, sondern auf belastbare Geschäftschancen.

Fazit zu These 2: KI-Targeting macht Zielgruppenarbeit nicht überflüssig, aber es verschiebt den Fokus. Statt Personas immer feiner auszuformulieren, kommt es stärker auf Signale, Ausschlüsse und Qualitätsfeedback an. Das Risiko, die Zielgruppe aus dem Blick zu verlieren, bleibt beherrschbar, wenn Qualität konsequent zurück ins System gespielt wird.

Assets & Texte

These 3: KI-generierte Anzeigentexte und Creatives sind zu generisch.

Ja, wenn ihr sie ungefiltert übernehmt. Nein, wenn ihr sie als das nutzt, was sie im besten Fall sind: ein Beschleuniger für Varianten, nicht der Ersatz für gute Kommunikation.

Gerade bei LinkedIn ist das Spannungsfeld gut zu beobachten. Accelerate kann auf Basis von Produktname und URL schnell Textvorschläge generieren und damit Tempo ins Setup bringen. Für erste Entwürfe ist das hilfreich. Für starke B2B-Kommunikation reicht es aber selten. Denn womit ihr am Ende überzeugt, sind nicht möglichst glatte Formulierungen, sondern Relevanz, Klarheit und ein glaubwürdiger Beweis. Auf LinkedIn kommt hinzu, dass häufig das Creative über die erste Aufmerksamkeit entscheidet und nicht der Fließtext. Das gilt nicht nur für Copy, sondern auch für die visuelle Gestaltung: Mit KI könnt ihr Varianten für Visuals, Formate und Zuschnitte schneller entwickeln. Euer Gespür dafür, welche Bildsprache, welcher Beweis und welche Dramaturgie bei eurer Zielgruppe Vertrauen aufbauen, ersetzt sie aber nicht.

Auch bei Google gilt: Automatisch erstellte Assets und KI-gestützte Textvorschläge liefern euch schneller neue Varianten. Trotzdem muss euer Team Brand Voice, Angebotslogik und Differenzierung sauber prüfen. In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass generische KI-Texte zwar »korrekt« wirken, aber selten den Kern eines Angebots scharf genug treffen. Häufig verstärken sie zudem das, was ohnehin schon sichtbar ist, etwa Brand-Begriffe oder sehr erwartbare Nutzenversprechen. Für zusätzliche Reichweite jenseits bestehender Marken- und Bestandsnachfrage ist das zu wenig.

Deshalb lohnt sich ein klarer Workflow: Definiert zuerst die Message, erzeugt dann Varianten mit KI und kuratiert sie anschließend streng. Gute Anzeigen entstehen nicht aus möglichst vielen Kombinationsmöglichkeiten, sondern aus einem starken inhaltlichen Kern. Auch in KI-gestützten Kampagnen müsst ihr Problem, Nutzen, Proof und Angebot sauber setzen.

Fazit zu These 3: KI macht Creatives und Texte schneller verfügbar, aber nicht automatisch besser. Der Mehrwert liegt in der Variation, nicht in der Verantwortung. Wenn ihr Brand Voice, Differenzierung und Proof nicht selbst sichert, bekommt ihr leicht austauschbare Anzeigen. Nutzt ihr KI als kreativen Sparringspartner, gewinnt ihr dagegen Tempo, ohne an Qualität einzubüßen.

Strategie ohne Kontrollverlust

These 4: Einfach KI machen lassen: Wagen ohne Verlust – das geht.

Ja, aber nicht im Sinne von »einmal aufsetzen und zurücklehnen«. Im B2B funktioniert KI nur dann ohne Kontrollverlust, wenn Funnel, Kampagnentypen, Tests und Reporting sauber zusammenspielen. Automation ersetzt keine Steuerung – sie braucht sie.

Am besten funktioniert das mit einem klaren Funnel-Verständnis. In frühen Phasen helfen Engagement-orientierte Formate dabei, Reichweite aufzubauen und erste Signale zu sammeln. Auf LinkedIn sind das etwa Video- oder Document-Kampagnen, bei Google eher Demand Gen oder PMax. Diese Maßnahmen schaffen Sichtbarkeit und bauen Audiences auf. Entscheidend wird dann der Übergang: Im nächsten Schritt müsst ihr aus erster Reichweite und bereits vorqualifizierten Zielgruppen qualifizierte Aktivierung machen. Genau hier greifen Lead-Kampagnen, klare Angebote, Formulare mit sinnvollen Qualifizierern und Search als Kanal für hohe Nachfrageabsicht ineinander.

Ebenso wichtig ist ein strukturiertes Testmodell. Um KI-Ads ernsthaft zu steuern, braucht ihr kein endloses Experimentieren, sondern Hypothesen, Prioritäten und saubere Abbruchkriterien. Testet nicht zehn Variablen gleichzeitig, sondern einzelne Hebel: Botschaften, Creatives, Gebotslogiken, Kampagnentypen oder Formulare. Dabei lernt ihr nicht nur auf CTR- oder CPL-Ebene, sondern vor allem entlang von CPQL, SQL und später Opportunity oder Won.

Der dritte Baustein ist der Feedback-Loop. Gerade im B2B endet Conversion-Qualität nicht im Werbekonto. Spielt ihr CRM-Daten, Offline-Conversions und Wertstufen nicht zurück, optimieren Plattformen auf das, was sie am leichtesten messen können. Und das ist nicht automatisch das, was für Marketing und Vertrieb am wertvollsten ist. Der Reifegrad darf dabei ruhig stufenweise wachsen: erst sauberes UTM- und Feldmapping, dann SQL-Importe, später Werte und wertbasiertes Bidding.

Wichtig ist dabei der Realismus: Offline-Conversions, LTV-Signale (Lifetime Value) oder wertbasiertes Bidding sind kein Quick Win, sondern meist ein fortgeschrittenes Setup. Viele B2B-Unternehmen müssen dafür zuerst Marketing, CRM und Vertrieb sauber miteinander verzahnen.

Hinzu kommt, dass KI-Systeme keine statischen Werkzeuge sind. Sie lernen kontinuierlich weiter, reagieren auf neue Signale, Budgets und Marktveränderungen und können sich dadurch auch ohne offensichtlichen Grund spürbar verändern. Genau deshalb braucht ihr regelmäßiges Monitoring statt blindem Vertrauen in einmal erzielte Ergebnisse.

Fazit zu These 4: KI kann Kampagnen skalieren, ohne dass ihr die Kontrolle verliert, aber nur mit klarer Orchestrierung. Verbindet ihr Funnel-Rollen, Testlogik, Reporting und CRM-Feedback sauber, schafft ihr damit aus Automation einen Effizienzhebel. Setzt ihr dagegen auf »Set and forget«, gebt ihr die Steuerung früher oder später aus der Hand.

Klassisches SEA im KI‑Zeitalter: Rückgrat statt Relikt

Gerade weil KI-Kampagnen immer mehr Flächen, Signale und Automationen bündeln, bleibt klassische Search so wichtig. Suchkampagnen liefern im B2B oft die saubersten Intent-Signale und damit genau die Grundlage, auf der KI-Systeme sinnvoll lernen können.

Search ist deshalb kein Gegenmodell zu KI, sondern ihr Qualitätsanker. Damit findet ihr heraus, welche Begriffe Nachfrage mitbringen, welche Botschaften tragen und welche Landingpages tatsächlich konvertieren. Aus Suchanfragen werden Negativlisten, Asset-Ideen, Hooks und Content-Signale für andere Kampagnentypen. Was ihr in Search sauber validiert habt, könnt ihr anschließend deutlich fundierter in PMax, Demand Gen oder LinkedIn übertragen.

Auch die Diskussion um Brand Defense sollte heute differenzierter geführt werden. Sie ist im KI-Zeitalter keine pauschale Pflicht mehr, sondern eine strategische Entscheidung. Wenn organische Präsenz stark ist, Wettbewerbsdruck gering bleibt und PMax sauber konfiguriert wird, kann es sinnvoll sein, eure Budgets stärker auf zusätzliche Nachfragenfelder zu lenken. Umgekehrt gibt es Märkte, in denen ihr Brand-Traffic aktiv schützen müsst, etwa bei aggressiven Wettbewerbern, sensiblen SERPs oder wichtigen Service- und Navigationsanfragen. Entscheidend ist nicht die Regel, sondern die Begründung.

Unterm Strich gilt: Nehmt ihr Search als Signalquelle ernst, schafft ihr die Basis für bessere KI-Performance. Erst kommt die Klarheit über Nachfrage und Qualität, dann die Skalierung.

So setzt ihr die Leitplanken für KI-Ads im B2B

Damit KI-Ads nicht nur schneller, sondern auch besser performen, braucht ihr ein paar nicht verhandelbare Grundlagen. Die wichtigste ist eine saubere Definition dessen, was überhaupt als Erfolg gelten soll. Trennt primäre Conversions klar von sekundären Signalen, damit Gebotsstrategien nicht auf beliebige Interaktionen optimieren. Wenn möglich, lohnt es sich außerdem, Wertstufen zu hinterlegen, etwa vom MQL (Marketing Qualified Lead) über SQL (Sales Qualified Lead) bis hin zu Won.

Ebenso zentral sind belastbare First-Party-Daten. Mit Customer-Match-Listen, Remarketing-Segmenten und CRM-Synchronisationen gebt ihr den Plattformen mehr Orientierung für Qualität. Dabei geht es nicht nur um Menge, sondern um Hygiene. Dubletten, uneinheitliche Felder oder fehlender Consent schwächen das System an der Stelle, an der es eigentlich lernen soll. Gerade im B2B ist das relevant, weil Customer Match und CRM-Synchronisation häufig mit personenbezogenen Daten arbeiten und deshalb sauberen Consent und klare Governance voraussetzen.

Auf Kampagnenebene braucht ihr dann die klassischen Leitplanken: negative Keywords, Brand-Steuerung, Exclusions, Review-Routinen und klare Verantwortlichkeiten im Team. Automatisierte Empfehlungen solltet ihr nie unbesehen aktivieren. Prüft auch KI-generierte Assets in einem sauberen Review-Prozess, damit ihr Tonalität, Visual Fit und Claim-Sicherheit wahrt.

Wichtig ist außerdem, dass Reporting und Tests nicht isoliert nebeneinander herlaufen. Wenn Alerts, Dashboards und CRM-Feedback sauber zusammenspielen, erkennt ihr schneller, ob Reichweite tatsächlich Qualität bringt oder nur Aktivität erzeugt.

Checkliste: Was vor dem Go-live sitzen sollte

Bevor ihr KI-Ads skaliert, solltet ihr mit eurem Team diese Punkte sauber klären:

Primäre Conversions sind eindeutig definiert. Andere Events messt ihr zwar mit, nutzt sie aber nicht direkt für die Optimierung. Search als Qualitätsanker ist stabil aufgesetzt, inklusive Negativlisten und Brand-Strategie. Audience Signals wie Customer Match, Remarketing oder High-Intent-URLs sind vorbereitet. Auto-Applied Recommendations sind deaktiviert oder in einen klaren Review-Prozess eingebunden. KI-Texte und Creatives durchlaufen immer einen menschlichen Final-Check. CRM-Feldmapping, UTM-Standards und Feedback-Verantwortlichkeiten sind geklärt. SQL- oder Won-Signale können perspektivisch zurück ins Bidding gespielt werden. Alerts und Dashboards zeigen nicht nur CPL, sondern auch Qualitätsmetriken wie CPQL oder SQL-Rate. Exclusions, Rechtekonzepte und Vier-Augen-Prinzip sind organisatorisch verankert.

Ein 30/60/90-Plan für den Einstieg

Wenn ihr KI-Ads im B2B nicht nur testen, sondern kontrolliert einführen wollt, helfen euch diese drei Phasen weiter:

In den ersten 30 Tagen geht es darum, das Fundament zu stabilisieren. Stellt Tracking, Consent und Conversion-Logik in dieser Phase belastbar auf. Gleichzeitig sollte Search als Kernkanal sauber aufgesetzt oder bereinigt werden, damit High-Intent-Signale klar messbar sind. Auch das CRM-Mapping sollte spätestens hier beginnen.

geht es darum, das Fundament zu stabilisieren. Stellt Tracking, Consent und Conversion-Logik in dieser Phase belastbar auf. Gleichzeitig sollte Search als Kernkanal sauber aufgesetzt oder bereinigt werden, damit High-Intent-Signale klar messbar sind. Auch das CRM-Mapping sollte spätestens hier beginnen. Zwischen Tag 31 und 60 folgt der Pilot. Jetzt können Performance Max oder LinkedIn Accelerate kontrolliert getestet werden, allerdings nur mit klaren Leitplanken. Brand-Steuerung, manuelle Reviews, First-Party-Signale und erste Hypothesentests gehören in diese Phase. Ziel ist nicht maximale Skalierung, sondern ein belastbares Lernsetup.

folgt der Pilot. Jetzt können Performance Max oder LinkedIn Accelerate kontrolliert getestet werden, allerdings nur mit klaren Leitplanken. Brand-Steuerung, manuelle Reviews, First-Party-Signale und erste Hypothesentests gehören in diese Phase. Ziel ist nicht maximale Skalierung, sondern ein belastbares Lernsetup. Zwischen Tag 61 und 90 wird aus dem Test ein System. Conversion-Werte, Customer Match und automatisiertes Reporting sollten jetzt sauber ineinandergreifen. Wo möglich, kommen erste Offline-Conversions in den Regelbetrieb. Spätestens an diesem Punkt seht ihr, welche Kampagnen nicht nur Leads erzeugen, sondern tatsächlich in Richtung Opportunity oder Won arbeiten.

KI-Ads im B2B: Der Hebel liegt nicht in der Automation allein

KI in Google und LinkedIn Ads ist kein Selbstläufer, bringt B2B-Teams mit klaren Daten, Zielen und Prozessen aber einen echten Vorteil. Genau darin liegt die Chance: nicht einfach mehr zu automatisieren, sondern gezielter zu steuern.

Wenn ihr Search als Signalquelle stabil aufsetzt, KI-gestützte Kampagnen sauber rahmt, Creatives nicht generisch werden lasst und CRM-Feedback Schritt für Schritt ins System zurückspielt, schafft ihr genau die Balance, die B2B-Teams brauchen. Mehr Tempo ohne Blindflug, mehr Reichweite ohne Qualitätsverlust und mehr Automatisierung ohne Kontrollabgabe. Ihr möchtet tiefer einsteigen und erfahren, wie sich KI in Google Ads und LinkedIn konkret im B2B-Alltag steuern lässt? Im Webinar »KI in Google & LinkedIn Ads: Kontrollverlust oder Performance-Push?« erfahrt ihr, welche Setups funktionieren, wo typische Fehler liegen und wie ihr Automatisierung sinnvoll mit Kontrolle verbindet.



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