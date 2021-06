Migration im E-Business: So wechselt ihr von Oxid auf Magento 2 [Interview]

Ich packe meinen Koffer und nehme mit … erinnert ihr euch noch an das Spiel? Es ist beliebt bei Kindern, die Geburtstagsfeiern mit Gedächtnistraining verbinden, es ist gängig bei älteren Menschen, die Gedächtnisverlust bekämpfen und es ist mithin beliebt bei Entscheidern, die ein Digitalprojekt planen und durchführen müssen: Eine Migration.

Durchschnittlich alle drei bis fünf Jahre, maximal alle sieben stehe so etwas bei sämtlichen Komponenten einer Systemlandschaft an, sagt Christian Otto Grötsch, Gründer und Geschäftsführer von dotSource im Tech-telmechtel. Bedeutet: Eigentlich ist man als Unternehmen ständig damit beschäftigt, Migrationen zu planen und durchzuführen.

Migration im E-Business: Gut geplant, ist halb migriert

Wer seinen Koffer packt, nimmt ein paar Unterhosen mit. Eine Zahnbürste, ein gutes Buch oder seinen E-Book-Reader. Wer aber umzieht, der packt dutzende Kisten und steht insbesondere vor einer großen privaten Herausforderung, wie Familienvater Christian Otto Grötsch zu bedenken gibt: Denn wer umziehe, müsse ja trotzdem weiter leben und vor allem seinen Kindern Normalität und Geborgenheit geben, ein Bett, die Kuscheltiere, das Lieblingsessen – die wichtigsten Bezugspersonen und Bezugsobjekte eben.

Ganz ähnlich sei es auch bei technischen Migrationen: das Leben und das Geschäft des Kunden, der sich für die Migration in die erfahrenen Hände einer Digitalagentur begibt, muss ja auch weitergehen, und zwar am besten so geräuschlos, normal und umsatzstark wie möglich.

Migration im E-Business: Von Oxid zu Magento 2

Christian Otto Grötsch blickt im dotCast Interview auch auf zwei Jahrzehnte umfassende Erfahrung im Tech-Business zurück und verrät, wie sich E-Commerce-Systeme verändert haben: Sie sind immer offener geworden, flexibler, skalierbarer.

Für viele Kunden ist gerade die Tatsache, dass sich das Geschäft gut entwickelt, ein Grund, irgendwann über einen Systemwechsel nachzudenken. Im dotCast blicken wir daher nicht nur auf die theoretischen Rahmenbedingungen einer Migration, sondern sprechen auch über konkrete Use-Cases – heute etwa über eine PHP-Migration bei myAGRAR von Oxid zu Magento 2, das mittlerweile zu Adobe gehört.

Aber, hört selbst:

Migration im E-Business: dotCast mit Christian Otto Grötsch

Migration im E-Business: Jetzt Whitepaper kostenfrei herunterladen!

Neugierig auf noch wesentlich mehr Insights zum Thema Migration? Das brandneue Whitepaper geht auf sämtliche Facetten von Migrations-Projekten ein und hilft dabei, Aufwände einzuschätzen.

Es steht exklusiv für Händler, Hersteller und Verlage hier zum kostenfreien Download zur Verfügung.

Darin verraten wir, welche Steps es zu beachten gilt, soll ein Migrationsprojekt schnell und erfolgreich über die Bühne gehen und was man sonst alles so in den Koffer packen muss.