Salesforce Datorama: Wie die Marketing-Intelligence-Plattform den ROI steigert [5 Lesetipps]

SEO, Social-, Display-, Videowerbung – Wege zum Kunden gibt es einige. Um euren Kunden auf allen Kanälen ein einzigartiges Markenerlebnis zu bieten, müsst ihr alle Marketingdaten stets im Blick behalten und eure Kampagnen laufend optimieren. Nur so ist es möglich, den ROI eurer Marketingaktivitäten langfristig zu steigern.

Und somit sind wir schon beim Kern des Problems angelangt. Marketingdaten sind nicht nur sehr umfangreich, sie liegen außerdem in unterschiedlichen Systemen ab. Die Daten also so aufzubereiten, dass eine zielgerichtete Analyse aller Marketingaktivitäten möglich ist, scheint kaum machbar.

Marketing-Intelligence-Plattformen wie Salesforce Datorama nehmen Marketern diese Aufgabe ab. Sie sammeln Daten aus verschiedenen Kanälen und Kampagnen in einem System und stellen automatisiert wichtige Grundlagen für die Auswertung aller eurer Marketingaktivitäten bereit.

Salesforce Datorama: Und so funktioniert‘s

Über das Tool könnt ihr eure Marketingdaten aus der Marketing Cloud, Google Analytics, Facebook Ads und Co. über verschiedene Konnektoren integrieren und mithilfe von KI grafisch abbilden lassen.

Habt ihr beispielsweise Kampagnen für verschiedene Leistungen oder Produkte erstellt, kann es sein, dass diese unterschiedlich auf den jeweiligen Plattformen performen. Das Tool unterstützt euch also dabei, auch Daten vergangener Marketingaktivitäten miteinander zu vergleichen und diese zu optimieren.



Quelle: Salesforce | YouTube

Datentrends und deren Auswertung werden mittels Marketing Intelligence für alle Kanäle in eurem Dashboard übersichtlich angelegt und können für die einzelne Teams oder Partner individualisiert werden.

Hierzu stehen euch verschiedene Dashboards zur Verfügung. Einstein Marketing Insights analysiert beispielsweise genau, welchen Einfluss die Daten auf die Unternehmens KPIs haben und gibt automatisierte Vorschläge für Verbesserungen.

Müsst ihr die Ergebnisse dann eurem Team, Lead oder Kunden präsentieren, übernimmt das Tool für euch die grafische Aufbereitung. Alle Ergebnisse lassen sich nämlich einfach über Links, als PDF oder sogar als fertige Präsentation teilen.

Salesforce Datorama: Mehr Insights

Ihr wollt den ROI eurer Marketing-Kampagnen steigern? Dann erfahrt im Whitepaper »Data-driven-Marketing« wie ihr eure Daten nutzen könnt um eure Zielgruppe zielgerichtet und personalisiert anzusprechen.

