Shop-Softwares unter der Lupe: Gartner veröffentlicht den »Magic Quadrant for Digital Commerce«

Das US-amerikanische Marktforschungsunternehmen Gartner hat es wieder getan. Knallhart. Schwarz auf Weiß. In der neuen Auflage des »Magic Quadrant for Digital Commerce« werden sie wieder in den Fokus gerückt, die Shop-Software-Anbieter: 17 an der Zahl.

Spoiler: Die Partner der dotSource schneiden sehr gut ab.

Shop-Softwares werden in vier Kategorien unterteilt

Im Ende August erschienenen »Magic Quadrant for Digital Commerce« hat das US-Analystenhaus Gartner 17 Anbieter von Shop-Softwares nach speziellen Kriterien analysiert. Diese stufen die Software hinsichtlich ihrer Vision und der Umsetzungsfähigkeit ein. Um das ganze zu visualisieren, wird stets eine Matrix erstellt, die die Anbieter in den Kategorien »Visionäre«, »Herausforderer«, »Marktführer« und »Nischenanbieter« verortet:

Das bedeuten die einzelnen Kategorien:

Das bedeuten die einzelnen Kategorien: Leaders : Marktführer. Gartner stuft Unternehmen als Leader ein, die für ihre Zukunft gerüstet sind und ihre Strategie erfolgreich und konsequent umsetzen. Sie können mannigfaltige Handelsfunktionen für B2B- und B2C-Bereiche anbieten und agieren branchenübergreifend. Wir sind froh und mindestens genauso stolz, alle vier hier verorteten Softwareanbieter Adobe, SAP, Salesforce und commercetools unsere Partner nennen zu können! Challengers : Herausforderer. Sie konzentrieren sich auf eine geringere Anzahl von Regionen, Geschäftsmodellen und Branchen. Alles in allem bieten sie einen geringeren Umfang als die führenden Unternehmen an, bieten aber dennoch sehr attraktive Handelsfunktionen. Visionaries : Visionäre. Sie könnten eine echte Konkurrenz für die Leader sein. Durch ihre Konzentration auf kreative Preis- und Angebotsstrategien, neue Technologien und engere Marktsegmente verwirklichen sie interessante und visionäre Ansätze. Niche Players : Nischenplayer. Diese Software fokussiert sich auf engere Bereiche des Marktes – beispielsweise auf bestimmte Regionen, Unternehmensgrößen oder Branchen.



Shop-Softwares auf Herz und Nieren geprüft

Ähnlich wie in den Vorjahren auch legt Gartner verschiedene Kriterien fest, um in die Matrix aufgenommen zu werden, darunter beispielsweise das jährliche Umsatzwachstum im digitalen Handel und das Kundenwachstum. Darüber hinaus ist die Kundenbasis, bei der das Wachstum stattfindet, ein Faktor, um zu verstehen, wie hoch das Wachstum eines Anbieters tatsächlich ausgefallen ist.

Die wirtschaftliche Entwicklung der Anbieter ist weiterhin wichtig, obwohl die Pandemie in diesem Jahr für viele Software-Unternehmen eine große Rolle für das Umsatzwachstum spielte. Zweistellige Umsatzwachstumsprozentsätze waren keine Seltenheit: mehrere Anbieter erzielten Wachstumsraten von über 30 Prozent. Die Bewertungskriterien beschreiben die Voraussetzungen für zukünftigen Erfolg, Innovationen und Leistungsbreite. Oberstes Credo ist auch hier, dem Kunden ein einzigartiges, kanalübergreifendes und konsistentes Einkaufserlebnis zu gewährleisten.

Die Analysten listeten in ihrem Report aber auch Stärken und Schwächen der Software-Anbieter auf – basierend auf den Daten, die sie von den Anbietern selbst zur Verfügung gestellt bekamen. Wichtig sind diese Informationen besonders für große Kunden, die sich derzeit im Auswahlprozess der passenden Software befinden und ein besonderes Augenmerk auf die Gewinner der Reports legen.

Hervorzuheben ist bei der Kategorisierung der Software-Anbieter, dass sowohl Gartner als auch Forrester Research angaben, dass bei dem Ranking kein Geld floss.

Shop-Software auch für euer Unternehmen

Auch wir analysieren das Software-Business intensiv. Während Gartner unabweisbar einen Fokus auf den US_Markt legt, sorgen wir für den Durchblick im DACH-Raum bei zukunftsweisenden Technologien zum Thema E-Commerce. Ladet euch jetzt das Whitepaper »E-Commerce-Software auswählen« kostenfrei hier herunter und findet euch so im Dschungel der Shop-Software-Anbieter besser zurecht.