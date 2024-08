Quelle: dotSource

Alle wollen was abhaben vom großen KI-Kuchen. Logisch, digital auf dem neuesten Stand zu sein schmeckt ja auch. Start-ups, Technologiekonzerne, E-Commerce-Systemanbieter: alle bauen ihr KI-Angebot aus, schließlich wollen sie sich von ihren Wettbewerbern nicht die Sahne von der Torte nehmen lassen.

Aber wisst ihr schon, welche hilfreichen Features euer E-Commerce-Lösung bietet? Und wann es sich lohnt, diese zu implementieren?

Lernt in diesem Beitrag, je drei ausgewählte KI-Lösungen für Adobe Commerce, Salesforce Commerce Cloud, SAP Commerce Cloud, Intershop, Shopify und Shopware 6 kennen und erfahrt, wie sie euren E-Commerce-Alltag positiv beeinflussen.

KI-Features Adobe Commerce

Adobe Sensei ist ein von Adobe eigens entwickeltes Framework für KI und maschinelles Lernen (ML). Es kommt in verschiedenen Adobe-Tools zum Einsatz und ermöglicht euch, vorhandene Daten besser zu strukturieren und für individuelle Kundenerlebnisse zu nutzen.

Product Recommendations

Stöbern im Shop: Was in überfüllten Innenstädten oftmals nur stressig ist, kann online richtig Spaß machen. Aber auch nur dann, wenn ihr euren Usern Angebote ausspielt, die für sie wirklich interessant sind.

Dafür ermöglicht Adobe Sensei eine umfassende Analyse der Nutzerdaten und kombiniert diese mit dem Adobe E-Commerce Katalog mit allen Produkten und zugehörigen Informationen. So könnt ihr euren Kunden bspw. Empfehlungen mit der Bezeichnung »Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben auch dieses Produkt angesehen« ausspielen und somit mehr Kaufabschlüsse erzielen.

Empfehlungen für alle Shop-Ansichten erstellt und verwaltet ihr direkt im Adminbereich.

Live Search

Kommen Shopbesucherinnen und –besucher nicht zum Stöbern auf euren Onlineshop, sondern weil sie ein konkretes Produkt suchen, sollten sie dieses auch möglichst schnell finden. Sonst riskiert ihr, dass sie einer Konkurrenzwebsite wechseln und euren Shop nicht wieder besuchen.

Die Live Search, die die standardmäßigen Suchfunktionen in Adobe Commerce ersetzt, liefert relevante Ergebnisse für eure User. Beispielsweise wird die Reihenfolge der Suchergebnisse anhand von Algorithmen wie » Am meisten besucht« in Echtzeit angepasst. Außerdem bietet das in Live Search integrierte Widget »Product Listing Page (PLP)« zusätzliche Filterfunktionen das Nutzererlebnis weiter verbessern.

Gleichzeitig habt ihr die Flexibilität selbst festzulegen, welche Produkte bspw. auf Grund saisonaler Relevanz besonders gepusht werden.

Tiefergehende Einblicke und konkrete Tipps für relevante Produktempfehlungen und die erfolgreiche Onsite-Suche findet ihr übrigens im kostenfreien Whitepaper »Erfolg durch Product-Discovery«.

Customer Journey Analytics

Inwiefern der Einsatz intelligenter Lösungen auch wirklich einen Mehrwert für eure Kunden darstellt, lässt sich mit den richtigen Kennzahlen messen. Allerdings scheitert es oftmals daran, notwendige Informationen aus verschiedenen Systemen zusammenzutragen, übersichtlich aufzubereiten und sinnvoll zu nutzen.

Adobe Customer Journey Analytics führt Daten aus allen Interaktionskanälen zusammen und bildet den Weg eurer Kunden vom Laden bis hin zum Kontakt mit dem Support-Team transparent ab. Mit dem KI-Service Natural Language Queries können sich auch weniger technisch oder Daten-affine Mitarbeitende mittels natürlicher Sprache durch das Tool navigieren. Und auch Intelligent Captions erleichtern eurem Team die Arbeit im Tool. Durch die Integration der Adobe Sensei GenAI lassen sich für all eure Diagramme und Grafiken schnell die wichtigsten Kernaussagen in Textform ausgeben.

Somit haben Verantwortliche stets aktuelle Einblick in diese Cross-Channel-Erlebnisse und können explizit nachvollziehen, wo eine Conversion stattgefunden hat und welche Maßnahmen gegebenenfalls noch optimiert werden sollen.

KI-Features Salesforce Commerce Cloud

Salesforce verankert seine KI fest in seiner neuen »Einstein 1 Plattform«. Dort könnt ihr all eure Daten mit KI-gestützten CRM-basierten Kundenerlebnissen verbinden und gleichzeitig KI-gestützte Apps und Workflows erstellen. Ihr vereinfacht somit bestehende Prozesse und könnt Kundenerlebnisse in Zukunft noch nutzerfreundlicher gestalten.

Copilot für Kunden

Werden eure Kunden bei ihrem Einkauf von einem persönlichen Assistenten betreut, ist es wahrscheinlicher, dass sie auch bei euch kaufen. Denn der Copilot beantwortet jede aufkommende Frage direkt im Shop und verleitet User nicht dazu, selbst im Internet oder – schlimmer noch – bei der Konkurrenz zu recherchieren. Gleichzeitig entlastet ihr eure Mitarbeitenden im Kundenservice, die dann weniger Anfragen erhalten.

Dabei lässt sich der Chatbot direkt mit Messaging-Anwendungen, wie bspw. iMessage verbinden. Kunden können dann in einfacher Sprache oder mithilfe von Bildern nach Produkten suchen und erhalten personalisierte Antworten auf dem gewünschten Kanal. Empfehlungen können sie von dort direkt im Warenkorb hinterlegen.

AI Page Designer (Code Creation)

Wer braucht schon Frontendentwicklerinnen und -entwickler? Wir alle! Stehen davon aber nicht ausreichend zur Verfügung oder muss eine Seite möglichst schnell live gehen, ist es dennoch hilfreich, wenn Marketer selbständig Seiten erstellen können.

Der »AI Page Designer« macht es Marketing-Teams möglich, Detailseiten mithilfe von Prompts statt Code zu erstellen. Dazu reagiert das Tool direkt auf die Eingabe in natürlicher Sprache und zeigt, wie die gewünschte Anwendung aussieht und funktioniert. Entspricht diese noch nicht den Vorstellungen, wird diese durch einen neuen Prompt einfach angepasst. Die erstellten Komponenten lassen sich dann nahtlos in verschiedene Storefronts integrieren und sind für mobile Geräte optimiert.

Return Insights

Im Schnitt kostet euch jede Rücksendung zwischen 10 und 20 Euro. Kosten, die sich reduzieren lassen, wenn ihr Retouren umfassend analysiert und logische Konsequenzen aus den Ergebnissen zieht. »Return Insights« ermöglicht es euch, Produkte mit hohen Retourenquoten zu identifizieren. Die Einstein KI hilft außerdem dabei, Kundenfeedback zu Retouren und Produktbewertungen schnell zu analysieren. So können Produktbeschreibungen in Bezug auf das Feedback angepasst oder fehleranfällige Produkte überarbeitet werden.

KI-Features SAP Commerce Cloud

Natürlich nimmt sich auch SAP sein Stück vom Kuchen und verbessert die Kundenansprache durch die Integration der SAP Business AI. Aber auch im Backoffice setzt SAP vermehrt auf künstliche Intelligenz und erleichtert somit die tägliche Arbeit mit den Tools.

SAP Joule

SAP Joule heißt der eigens von SAP entwickelte KI-Assistent. Er wird nach und nach in das gesamte SAP-Portfolio integriert. Mitarbeitende verschiedenster Abteilungen können ihre Anforderungen oder Probleme direkt an Joule kommunizieren und erhalten hilfreiche Antworten auf Basis der Geschäftsdaten und des Geschäftskontext.

Beispielsweise kann der Assistent aufgefordert werden, bestehende Datenmodelle, um weitere Berechnungen zu erweitern und die Visualisierung entsprechend anzupassen. Das spart enorm viel Zeit und ermöglicht schnelle Entscheidungen.

SAP Build Code

Ein besonders spannender Anwendungsfall von SAP Joule ist »SAP Build Code«. Es bietet eine cloudbasierte Entwicklungsumgebung, die für die Erstellung von Java- und JavaScript-Anwendungen optimiert ist. Durch den Low- bzw. No-Code-Ansatz braucht es keine tiefgreifenden Programmierkenntnisse. Mit dem KI-Assistenten können Datenmodelle und Workflows einfach erstellt werden. Außerdem können eure Entwicklerteams Unit-Tests für bestehenden Code schnell erzeugen und somit die Codequalität verbessern.

Generative AI Hub

Der Generative AI Hub ist ein Feature des SAP AI Core, dem Service, der die Integration von KI-Anwendung in die bestehende SAP-Landschaft ermöglicht.

Der GenAI Hub ermöglicht den Zugriff auf große Sprachmodelle (Large Language Models – LLMs), sowohl auf lizenzpflichtige wie die von AI, als auch OpenSource Modelle wie Falcon. Mit dem integrierten Prompt-Editor können erfahrene Entwicklerinnen und Entwickler verschiedene LLMs in unterschiedlichen Kontexten testen und wenn notwendig miteinander kombinieren.

Sind eure Entwickler-Teams mit dem Ergebnis des Sprachmodells zufrieden, können sie die LLMs über Schnittstellen (APIs) vom GenAI Hub in ein Automation-Tool und damit in konkrete Workflows integrieren. Wiederkehrende Aufgaben könnt ihr dann mit nur einem Knopfdruck automatisiert vom Sprachmodell bearbeiten lassen.

KI-Feature von Intershop

Die Intershop Commerce Platform bietet euch als Anwenderinnen und Anwendern verschiedene Möglichkeiten, interne Prozesse zu beschleunigen und Nutzererlebnisse zu verbessern. Dabei unterstützt der Intershop Copilot nicht nur eure Kunden bei der Produktauswahl, sondern auch euch bei eurer täglichen Arbeit.

Backoffice Copilot

Der Job von E-Commerce-Verantwortlichen ist herausfordernd. Es gilt, die Onlineperformance des Unternehmens stets im Blick zu haben, Anpassungen im Backend zu steuern und kontinuierlich die Erlebnisse für User zu verbessern.

Der Intershop Copilot hilft euch als virtueller Assistent bei all diesen Aufgaben. Dafür könnt ihr via Chat in natürlicher Sprache mit ihm kommunizieren. Für die Verarbeitung nutzt er Microsoft Azure und Open AI. Außerdem ist der Copilot direkt in eure bestehende E-Commerce-Lösung implementiert.

Die größte Besonderheit der Technologie ist allerdings die direkte Integration in alle gängigen Browser. So öffnet der virtuelle Assistent eurer Anfrage entsprechend selbstständig neue Tabs und vereinfacht Aufgaben wie die Überprüfung von Power BI-Berichten oder die Identifizierung der meistverkauften Produkte. Aber auch abseits der Datenanalyse könnt ihr Prozesse wie Preisanpassungen schneller umsetzen.

Storefront Copilot

Neben dem Copilot der euch bei der täglichen Arbeit unterstützt, bietet die Intershop-Plattform einen virtuellen Kundenberater für eure User. Dieser Assistent ist als Chat in die Storefront integriert und kann Nutzenden Produkte entsprechend ihren individuellen Anforderungen vorstellen. Auch hier können Aufgaben, ähnlich wie im Backoffice Copilot, direkt ausgeführt werden. Gefällt ein Produkt dem Kunden, so kann er das via Chataufforderung direkt in den Warenkorb legen. Auch haben eure User die Möglichkeit, Bilder von gewünschten Produkten mit dem Chatbot zu teilen und passende Angebote aus eurem Shop angezeigt zu bekommen.

Mit diesem Service könnt ihr die Beratungsleistung in eurem Onlineshop verbessern und steigert somit die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden auch wirklich bei euch kaufen.

SPARQUE.AI

Selbstverständlich bietet auch Intershop eine Lösung für die intelligente Suche und automatisierte Produktempfehlungen im Onlineshop. SQUARE.AI heißt die Software, die es euch ermöglicht, euren Usern bestmögliche Suchergebnisse anzuzeigen. Dabei werden alle Informationen über einen Kunden berücksichtigt. Von zuvor angesehenen Artikeln, über die Bestellhistorie bis hin zu verwendeten Geräten und dem Standort berücksichtigt. Dank der Funktion »Build-your-own-Algorithm« könnt ihr die Entscheidungsfindung eurer KI entsprechend eurer eigenen Logik und dem Verhalten eurer Kunden anpassen.

Die Technologie lässt sich übrigens mittels API-first-Ansatz mit jeder Plattform und jedem Frontend verbinden. Soll dann eine On-Site-Suche erstellt werden, braucht es dafür übrigens keine Programmierkenntnisse. Dank intuitiver Drag-and-Drop-Editoren könnt ihr diese einfach umsetzen und kontinuierlich anpassen.

KI-Apps Shopify

Statt eigener Features gibt es im Shopify App Store zahlreiche KI-gestützte Tools, mit denen ihr Abläufe beschleunigen, Kundenerlebnisse verbessern und mehr Conversions erzielen könnt. So können insbesondere auch kleine und mittelständische Unternehmen von künstlicher Intelligenz profitieren, ohne gleich einen vollumfänglichen Copilot in ihre E-Commerce-Plattform zu integrieren.

Octan AI

Octane AI ist eine Plattform, die euch dabei hilft, eure User besser zu verstehen und sie bei ihrer Kaufentscheidung zu unterstützen. Mit der KI-App könnt ihr ganz ohne Programmierkenntnisse Quizze erstellen und eure Kunden nach ihren Präferenzen fragen. Die Informationen aus dem Quiz könnt ihr dann wiederrum direkt den jeweiligen Kunden zuordnen. Das ermöglicht euch wiederrum den Käufern nur Angebote auszuspielen, die auch wirklich ihren Vorlieben und aktuellen Bedürfnissen entsprechen. Die Gestaltung der Quizfragen könnt ihr individuell anpassen.

Creator-Kit

Bietet ihr hochwertige Produkte, die sich online aber nicht verkaufen, können minderwertige Produktbilder die Ursache sein. Mit der App Creator-Kit könnt ihr bereits vorhandenes Bildmaterial nutzen und für ansprechende Produktbilder und -videos für euren Onlineshop neu aufbereiten. So könnt ihr beispielsweise den Hintergrund eines Fotos entfernen und durch einen neuen ersetzen.

Auch könnt ihr mit dem Produktbildgenerator Bilder auf Grundlage von bestehenden Produktfotos und Beschreibungen erstellen und für zahlreiche Videovorlagen bspw. für eine Instagram Story verwenden.

True Fit

True Fit ist eine hilfreiche App für Unternehmen der Fashionbranche. Basierend auf den Körpermaßen und den Vorlieben der Nutzenden liefert das Tool entsprechende Größenempfehlungen. So sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ein User aus Unsicherheit nicht kauft und auch die Anzahl der Rücksendungen können drastisch reduziert werden.

Hier findet ihr eine Übersicht der »10 besten KI-Shopify-Tools« die ihr nahtlos in eure Shopify-Plattform integrieren könnt.

KI-Features Shopware 6

Der AI-Copilot von Shopware fügt sich reibungslos in eure bestehende Shopware-Umgebung ein und bietet verschiedenste Möglichkeiten tägliche Arbeitsabläufe zu beschleunigen.

Von der Content-Erstellung, über den Datenexport bis hin zur Onsite-Suche werden Prozesse nicht nur effizienter, sondern die Ergebnisse besser.

AI-Copilot für die Content-Erstellung

Textentwürfe auf Knopfdruck. Rechtschreibprüfung in Sekunden. Übersetzung in jegliche Sprachen.

So einfach kann das Leben eines Content Creators sein, wenn er den AI-Copiloten in den Shopware Erlebniswelten nutzt. Der Copilot ist einfach bedienbar: Im Backoffice wird unter »Shopping Experience« der gewünschte Text bspw. auf der Homepage ausgewählt und die Aufforderung an das Tool formuliert.

Auch hier gilt, wie bei allen KI-generierten Inhalten, das Ergebnis zu überprüfen. Der Einsatz vom AI-Copilot kann dabei helfen, Schreibblockaden zu überwinden und Korrekturschleifen einzukürzen, er ist aber keineswegs ein Ersatz für talentierte Content Creator.

AI-basierte Kundenklassifikation

Kunden sind verschieden. Während die einen viel Wert auch Qualität legen und für diese auch bereit sind einen hohen Preis zu bezahlen, schlagen wiederrum andere bei jedem Schnäppchen zu. Der AI-Copilot von Shopware ermöglicht es Shopbetreiberinnen und –betreiben Kunden anhand ihrer Bestellinformationen zu segmentieren. Dazu sucht der AI-Assistent nach gemeinsamen Merkmalen oder Verhaltensweisen. Labels wie »Vielbesteller« und dazu passende Regeln wie » Kunden, die mindestens 10 Bestellungen in den letzten drei Monaten getätigt haben« ermöglichen die Unterteilung in sinnvolle Segmente.

Dank dieser Tags kann euer Marketing-Team beispielsweise Mailings für bestimmte Kundenkategorien erstellen. Während die Qualitätsbewussten bspw. umfassende Produktinformationen angezeigt bekommen, erhalten die Schnäppchenjäger einen Überblick mit den aktuellen Angeboten.

Nutzen könnt ihr die Funktion, wenn ihr die »Customers«-Seite aufruft und auf den »Classify«-Button klickt. Dann könnt ihr den Prompt für die Klassifikation eingeben

AI-generierte Zusammenfassungen von Produktbewertungen

Kunden vertrauen Kunden. Bewertungen zu Produkten oder Services sind daher oftmals kaufentscheidend. Mit dem AI-Copilot könnt ihr alle Bewertungen zu einem Produkt zusammenfassen und direkt auf der Produktdetailseite der Storefront anzeigen. Eure User sehen so auf einen Blick, wie ein Produkt bei anderen Käufern ankam, ohne dass sie alle Einschätzungen einzeln lesen müssen. Das unterstützt sie bei ihrer Entscheidung und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie direkt bei euch kaufen

Das Feature nutzt ihr, indem ihr bei den Bewertungen unter »Products« auf »AI Copilot fragen« klickt. Dort könnt ihr euch entweder für eine positive oder neutrale Formulierung entscheiden. Gefällt euch der von der AI angezeigte Vorschlag nicht, könnt ihr diesen neu generieren.

Noch mehr hilfreiche AI-Features für eure Shopware-Umgebung findet ihr unter Shopware »AI Copilot: Das sind die neuen AI Features«.

