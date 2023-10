Geht das Jahr dem Ende zu, bedeutet das für Unternehmen: Bilanz ziehen. Welche Vorhaben habt ihr wirklich umgesetzt? Welche Ziele setzt ihr euch für das nächste Jahr? Und wie könnt ihr diese erreichen?

Die Handelskraft Webinarreihe hilft euch dabei, all diese Fragen zu beantwortet und gibt euch konkrete Werkzeuge an die Hand, mit denen ihr 2024:

Daten intelligent nutzt Systemarchitekturen stabil aufbaut Lösungen flexibel vernetzt User in den Fokus stellt Erfolge messbar macht



Ab dem 26. Oktober könnt ihr in neun spannenden Webinaren von den Erfahrungen der dotSource Expertinnen und Experten aus den Bereichen Data-driven Business, E-Commerce, Cloud-Services, User Experience Design und Digital Marketing lernen und Fragen zu euren individuellen Herausforderungen stellen.

Tipps aus der Praxis und Antworten auf eure

Moderne Technologien, kennzahlengetriebene Strategien und kundenzentrierte Services machen nicht nur eure User glücklich, sie helfen euch dabei, flexibler auf Veränderungen zu reagieren. Unternehmen, denen es so gelingt, Kundenerwartungen möglichst schnell gerecht zu werden, sind langfristig erfolgreich.

In neun Webinaren zu verschiedenen Disziplinen des E-Business, erhaltet ihr Einblicke aus erster Hand und bekommt konkrete Tipps, wie ihr modere Ansätze und Maßnahmen in euren Arbeitsalltag integriert.

Damit seid ihr nicht nur bestens auf das kommende Geschäftsjahr vorbereitet, sondern lernt neue Trends kennen, mit denen ihr euren digitalen Wandel aktiv vorantreiben könnt. Denn den dotSource Expertinnen und Experten ist wichtig, was euch bewegt: Bringt eure Fragen mit und profitiert von ihrer langjährigen Projekterfahrung.

Außerdem habt ihr die Chance auf ein Ticket für die Handelskraft Konferenz 2024 »Digitale Metamorphose« in Leipzig. Für jedes Webinar verlosen wir ein Freiticket unter allen angemeldeten Personen. Viel Glück!

Im Artikel und im Video stellen wir euch die ersten drei Webinare vor, die die Grundlage schaffen, für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 legen.



Wie erfolgreich ihr seid? Das zeigen euch KPIs

Unternehmen, die nicht wissen, wo sie stehen, können nicht steuern, wohin sie wollen.

Klar definierte Kennzahlen helfen euch dabei, eure Maßnahmen kontinuierlich zu überprüfen und diese, wenn nötig, anzupassen. Anhand der Key Performance Indicators (KPIs) können all eure Teammitglieder nachvollziehen, warum welche Maßnahmen durchgeführt werden und wie sie selbst einen Beitrag zu übergeordneten Unternehmensvision leisten können.

Aber welche Kennzahlen eignen sich für welchen Unternehmensbereich? Und wie kann die Erfolgsmessung mithilfe eines KPI-Frameworks verbessert werden?

Nehmt eure Kennzahlen unter die Lupe und meldet euch jetzt kostenfrei zum Webinar »KPIs im Digital Business – Warum Ihr Erfolg nur so gut ist wie Ihre Kennzahlen ist« am 26. Oktober um 11 Uhr an.

So praxisnah war Data-driven Business noch nie

Daten allein machen nicht erfolgreich. Erst wenn ihr intelligent mit ihnen arbeitet, könnt ihr euren digitalen Wandel vorantreiben. Daher erwarten euch im Webinar »Klartext für die Praxis: Wie man intelligente Datenanalyse im Arbeitsalltag etabliert« keine theoretischen Grundlagen, sondern echte Praxistipps. In einer Live-Demo erhaltet ihr hilfreiche Tipps, mit denen ihr Daten zum festen Bestandteil eures Arbeitsalltags macht und somit Entscheidungen zielgerichtet trefft.

Meldet euch jetzt kostenfrei an und stellt am 02. November ab 11 Uhr eure Fragen zu erfolgreichem Data-driven Business.

Klein aber oho: Microservice-Architekturen sind die wahren Wandlungskünstler

Die ersten zwei Webinare zeigen euch also, wie ihr euren Erfolg messt und Entscheidungen datengetrieben trefft. Um neue Maßnahmen dann auch schnell umzusetzen oder anzupassen, braucht es eine flexible Systemlandschaft. Microservices machen es euch möglich, schnell und risikoarm Anpassungen vorzunehmen und neue Features live zu bringen.

Noch effizienter verläuft der Prozess, wenn Projektmanager und Entwicklungsteam eng zusammenarbeiten. Wie dieses Zusammenspiel optimal gelingt und welche Möglichkeiten ihr mit einer Microservice-Architektur hab, erfahrt ihr im Webinar »Dem Wandel begegnen: Systemarchitekturen mit Microservices flexibel gestalten«.

Meldet euch jetzt kostenfrei für den 09. November, 11 Uhr an und startet flexibel in die Zukunft.

Alle Infos zu den kommenden Webinaren findet ihr auf unserer Webinarseite und am 02. November auf Handelskraft.

Digitale Trends für erfolgreichen digitalen Wandel auf der Handelskraft Konferenz 2024

Noch mehr Strategietipps, Technologieeinblicke und E-Commerce-Trends erwarten euch am 06. & 07. März 2024 auf der Handelskraft Konferenz in Leipzig. Auf der Bühne und in weiterführenden Workshops erfahrt ihr dort, wie ihr:

mit KI eure Prozesse und Nutzererlebnisse optimiert

eine Systemarchitektur aufbaut, die Stabilität und Flexibilität vereint

eine Datenkultur im gesamten Unternehmen etabliert

Verschiedene Digitalprojekte simultan managt

Uvm.

Außerdem bieten ein Vorabend-Event sowie die Aftershow-Party zahlreiche Möglichkeiten, euch mit anderen Branchenexpertinnen und -experten auszutauschen.

Meldet euch also jetzt zu den Webinaren an und nutzt die Chance auf ein Freiticket oder sichert euch direkt hier euer Ticket für die #HK2024.