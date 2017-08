Mobilisieren. Digitalisieren. Profitieren. – Die Handelskraft Konferenz 2018

Verfasst am 30. August 2017 von Luise Beyer

Die Zukunft von Unternehmen ist zweifellos digital. Um sich gegenüber der Konkurrenz am Markt zu behaupten, müssen Händler und Hersteller neue Wege gehen: Geschäftsmodelle müssen angepasst, Strategien überdacht und technische Plattformen weiterentwickelt werden.

Doch Digitalprojekte verlaufen nicht in schnurgeraden Bahnen – die meisten erinnern eher an eine abenteuerliche Offroad-Strecke. Um im Gelände zu bestehen, braucht es Know-how und die richtige Ausrüstung. Das wollen wir unseren Teilnehmern auf der Handelskraft Konferenz am 20. Februar 2018 mit auf den Weg geben.

Neue Wege zum erfolgreichen Handel

Auf der Konferenz für digitalen Erfolg wollen wir den Handel mobilisieren – mit Trends und neuen Impulsen für mehr Agilität, Innovation und besseres Change Management. Wir zeigen, welche Hebel in Gang gesetzt werden müssen, um die neuen digitalen Wege zu bestreiten.

In wegweisenden Sessions, Praxisvorträgen und persönlichen Sprechstunden werden Teilnehmer optimal ausgestattet, um digitale Herausforderungen zu meistern.

Besucher lernen von den Erfahrungen unserer Experten und treffen auf Unternehmen, die ähnliche Herausforderungen bewältigen müssen. Die neuen Erkenntnisse aus dem persönlichen Austausch werden ihr Equipment ungemein bereichern.

Zusammen mit verlässlichen Partnern und einem guten Netzwerk können unsere Gäste mit ihrem Digitalprojekt durchstarten und ihre Reichweite, die Zahl der Kunden und letztendlich ihren Umsatz steigern.

Es gibt keine Hindernisse – nur Herausforderungen!

Unsere Experten füllen Trendbegriffe wie Change-Management, Content-Commerce und Marketing-Automation mit konkreten Inhalten und zeigen, welche Hebel in Bewegung gesetzt werden müssen, um das Potential eures Unternehmens voll auszuschöpfen und auch in unebenem Gelände zum Ziel zu gelangen.

Die BMW Welt in München bietet die eindrucksvolle Kulisse für die Handelskraft 2018. Denn wie für die Automobil-Branche gilt auch für digitale Produkte und Services: Funktion, Design und Emotion bestimmen den Erfolg. Erlebt die Handelskraft 2018 in München – und taucht ein in die Welt des Handels von morgen!

Jetzt Super-Early-Bird-Tickets sichern!

Auf der Handelskraft 2018 begeben wir uns gemeinsam mit euch auf neue Wege zum erfolgreichen Handel! Früh durchstarten lohnt sich. Jetzt noch Super-Early-Bird-Tickets für die Handelskraft 2018 sichern und ins Offroad-Abenteuer aufbrechen!