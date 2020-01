Augmented-Reality statt Kochbuch [Netzfund]

Nasse, fettige oder schmutzige Finger – aber irgendwie muss die nächste Seite im Kochbuch umgeblättert oder auf dem Handy runter gescrolled werden. Da muss man schon mal den Fingerabdruck auf dem Display oder im Buch riskieren … oder vielleicht auch nicht?

Die Münchner Studentin, Vivien Bardosi, hat sich genau diesem Problem angenommen. Für ihre Masterarbeit entwickelte sie eine AR-Kochapp, mit der man kein Kochbuch mehr braucht.

Augmented-Reality – Kochen leicht gemacht

Aber was bedeutet überhaupt dieses »AR« und gibt es nicht noch »VR«? OK, step by step. »Augmented Reality« ist einfach ausgedrückt, die computergestützte Erweiterung der Realität, in der du dich befindest. »Virtual Reality« ist die computergenerierte Darstellung einer virtuellen Realität, mit Wahrnehmung der Wirklichkeit.

Das bedeutet, im Fall des AR-Kocherlebnisses wird eine App für das Handy genutzt, die dich mit Hilfe von Info-Feldern Schritt für Schritt durch die Zubereitung des Gerichts führt. Was du dann noch tun musst, ist, eine spezielle AR-Brille aufzusetzen, in die dein Handy eingelegt wird. Durch Spiegel werden dann Info-Felder mit Anweisungen genau da angezeigt, wo dein nächster Schritt stattfinden soll. Um das zu gewährleisten, musst du vorher deine Umgebung mit dem Handy einscannen. Und danach kann es sofort losgehen.

Wasser vorbereiten, Kartoffeln kochen, Fleisch zubereiten, und halt Stopp! Was, wenn ich zwei linke Hände habe und vorher noch nie so wirklich kochen konnte?

Keine Panik! Falls du in diesem Gebiet noch unbewandert bist, dann kannst du während der Nutzung mit Hilfe von eingeblendeten Beispielbildern und Videotutorials zum echten Kochprofi werden. Also Keep Calm and Cook On!

Da das ganze aber noch ein Prototyp ist und bisher nur zwei Gerichte zur Verfügung stehen, sucht die Münchner Studentin nach Investoren, die sie bei ihrer Kochapp unterstützen.

Wenn du dir das Ganze noch nicht so wirklich vorstellen kannst, dann schau dir das Video dazu bei Galileo an.