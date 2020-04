Content mit Geschmack – Qualität »Made in Germany« 360° bei Fissler [Success Story]

Man muss nicht erst am »Perfekten Dinner« teilnehmen, um den Wert guten Kochgeschirrs zu schätzen. Hobbyköche auf der ganzen Welt wissen, wie ärgerlich minderwertige Töpfe, Pfannen und Messer sein können. Gerade, wenn beim Kochen mit ihnen etwas harscher umgegangen wird, strafen sie schnell mit stumpfen Klingen oder tiefen Kratzern, die nach dem dritten Spülgang zu rosten beginnen.

Darum investieren Haushalte, bei denen regelmäßig frisch gekocht wird, gerne in hochwertige Produkte, die nicht nur ein Drei-Gänge-Menü überstehen, sondern ein zuverlässiger Begleiter für regelmäßige Spaghetti-Gerichte, Paella-Pfannen, Sauerbraten, oder den jährlichen Weihnachtsschmaus sind.

Der Kochgeschirrhersteller Fissler bietet genau solch ein Premiumsortiment an Pfannen, Schnellkochtöpfen, Messern und andere Küchenhelfern und trägt weltweit mit deren ausgezeichneter Qualität »Made in Germany« zum Spaß am Kochen bei.

Wie es Fissler geschafft hat, seinem Qualitätsanspruch auch auf digitaler Ebene gerecht zu werden, erfahrt ihr in der neuen Success Story »Nutzerzentrierte Content-Commerce-Plattform für nachhaltig erfolgreiche Kundenbeziehungen«.

Content-Commerce Step by Step

Fissler achtet nicht nur bei seinen Produkten auf eine fortlaufende Optimierung in Form, Funktion und Design. Wie bei einem perfekten Rezept müssen auch im Digital Business alle Rahmenbedingungen bestmöglich aufeinander abgestimmt sein, damit sich die Akteure auf das Kerngeschäft, nämlich die Beziehung zum Kunden und das Unternehmenswachstum, konzentrieren zu können.

Fissler sorgte gemeinsam mit dotSource dafür, vorhandene Softwarelösungen zu professionalisieren und dadurch eine solide Systemlandschaft für weitere Schritte zu schaffen, über:

die Migration des Content-Management– und E-Commerce-Systems

die Integration einer passenden E-Mail-Marketing-Software

die Implementierung einer Schnittstelle zwischen PIM-System und Onlineshop

das Redesign des Markenauftritts

den internationalen Rollout in verschiedene Länder

Content-Commerce-Plattform für eine delikate User Experience

Eine gute, nachhaltige Digitalstrategie setzt auf Kundenfokus bei allen Unternehmensprozessen, Vertriebs- und Marketingaktivitäten. Das Wissen über aktive und potenzielle Kunden lässt sich aber nur gewinnbringend einsetzen, wenn verschiedene Systeme (ERP, CRM, Marketing-Automation, PIM etc.) verbunden sind und miteinander harmonisieren.

Der Wunsch nach einer einheitlichen und zugleich emotionaleren Content-Commerce-Strategie konnten die dotSource-Designer innerhalb kurzer Zeit realisieren und den Onlineshop durch moderne UX- Elemente, Farben, Formen, Anordnungen und diverse andere Inhalten in einen echten Hingucker verwandeln, der bereits beim Shoppen Lust auf Kochen macht.

Content-Commerce auf internationalen Pfaden

Bereits seit 175 Jahren entwickelt und produziert Fissler hochwertiges Kochgeschirr und ist nun auf dem besten Wege, weiterhin Köchen, Familien und Freunden weltweit das Kreieren kulinarischer Hochgenüsse zu erleichtern und sprichwörtlich zu versüßen.

Zahlreiche Rabattaktionen, Gewinnspiele und Inspirationen in Text-, Bild- und Videoformaten, bei denen nicht nur das Wasser im Mund zusammenläuft, sondern auch die Fissler-Produkte live in Aktion zu sehen sind sorgen für eine User Experience, die aus Besuchern Kunden und aus Kunden Fans macht.

Content-Commerce-Plattform: Best Practice Details

Durch die erweiterbare Content-Commerce-Plattform hat sich das Traditionsunternehmen für die Zukunft gerüstet und behält die Onlinegeschäfte sowie die Einhaltung von »Qualität made in Germany« nun auch länderübergreifend im Blick.

Die Success Story von Fissler zeigt, dass nutzerzentriertes Vorgehen als fester Bestandteil der Unternehmensstrategie der Schlüssel für hervorragende, digitale Kundenbeziehungen sind – auf nationaler wie auf internationaler Ebene.