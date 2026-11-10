Schon in Umzugsstimmung? Fünf Signale zeigen, ob euer Content ein neues Zuhause braucht. | Quelle: dotSource

Ein Content-Management-System ist das Rückgrat eures Digitalauftritts: Es hilft euren Teams, Content effizient zu erstellen, zu verwalten und euren Zielgruppen über viele Kanäle bereitzustellen. Kein Wunder also, dass der Markt für Content-Management-Software massiv wächst: Experten prognostizieren für diesen Softwaremarkt bis 2032 ein jährliches Wachstum von rund fünf Prozent.

Aber leistet euer bestehendes Content-Management-System noch das, was es soll?

Im Artikel zeigen wir euch fünf Signale, an denen ihr erkennt, dass ihr über eine CMS-Migration nachdenken solltet. Mit einer kompakten Checkliste erfahrt ihr, wie ihr die richtige Entscheidung trefft.

Was ist eine CMS-Migration?

Bei einer CMS-Migration zieht euer Content von einem Content-Management-System in ein anderes. Heißt also: Eure Inhalte und Seitenstrukturen, aber auch die Redaktionsworkflows müssen ins neue Softwaretool überführt werden.

Der Begriff grenzt sich von drei verwandten Maßnahmen ab:

Ein CMS- Update schließt Sicherheitslücken und behebt Bugs, indem ihr auf eine aktuellere Version eures bestehenden Systems geht.

schließt Sicherheitslücken und behebt Bugs, indem ihr auf eine aktuellere Version eures bestehenden Systems geht. Ein CMS- Upgrade hebt euer System auf die nächste große Version – etwa von TYPO3 v11.5 auf v12.

hebt euer System auf die nächste große Version – etwa von TYPO3 v11.5 auf v12. Ein CMS-Relaunch frischt euer Frontend und das Design umfassend auf.

Eine CMS-Migration geht noch weiter als diese drei. Denn sie tauscht die technische Basis eurer Content-Strategie komplett aus. In der Praxis kombinieren Unternehmen oft den Systemwechsel mit einem Website-Relaunch; zwingend zusammen gehört beides aber nicht.

Wichtig für Entscheiderinnen und Entscheider: Das neue Content-Management-System bestimmt,

wie schnell und flexibel eure Teams neue Inhalte publizieren,

welche und wie viele digitale Kanäle ihr mit Content bedient,

welche eurer anderen Systeme wie Onlineshop, PIM- oder Marketing-Tools ihr anbinden könnt und

welche Neuerungen, etwa integrierte KI-Funktionen oder Features zur Personalisierung, ihr künftig zur Verfügung habt.

Ein CMS-Wechsel ist damit eine umfassende Business- und Transformationsentscheidung, kein bloßes IT-Projekt.

Wie ein CMS aufgebaut ist, welche Typen es gibt und wer als Anbieter infrage kommt, klärt unser großer CMS-Guide.

CMS-Migration in 2027: ja oder nein? 5 Signale, die Wechselbedarf zeigen

Solltet ihr euer Content-Management-System also in 2027 wechseln? Die Antwort liefert vor allem der Blick auf die Zukunftsfähigkeit eures bestehenden CMS. Diese fünf Signale können euch zeigen, ob ein Modernisierungsbedarf besteht:

Signal #1: Hersteller-Support läuft aus

Kein Signal leuchtet so rot wie dieses: Euer CMS-Anbieter stellt die Sicherheitsupdates für das bestehende CMS ein. Dadurch wird eure Website vulnerabel, denn Angreifer suchen oft gezielt nach veralteten Software-Versionen, um Sicherheitslücken auszunutzen. Selbst eine solide Firewall verzögert das Problem nur, löst es aber nicht.

Viele Unternehmen laufen längst im ELTS-Modus (Extended Long Term Support), nutzen also verlängerten kostenpflichtigen Hersteller-Support nach dem offiziellen Support-Ende.

Einige Beispiele von weit verbreiteten CMS (Stand: November 2026):

System & Version Kostenloser Support endete Status TYPO3 v11.5 November 2024 ELTS bis 31.10.2027 TYPO3 v12 LTS 30.04.2026 ELTS bis 30.04.2029 Magnolia 6.2/6.3 September 2026 Limited Support bis September 2027 (danach Extended EoL nur gegen Sonderkonditionen) Adobe Experience Manager (AEM) 6.5 (Managed Services) 31.08.2026 Wechsel oder Upgrade nötig

Kurz vor dem Stichtag stehen außerdem der AEM 6.5 on-premise (Core Support endet planmäßig Februar 2027) sowie die TYPO3-Version v13 LTS (Regular Support endet im Dezember 2027).

Kopflos agieren solltet ihr trotzdem nicht. Denn ELTS bzw. Extended Support sind Brücken, die euch Zeit verschaffen. Aber sie kosten extra.

Der Sprung innerhalb der CMS-Produktfamilie, also etwa von AEM 6.5 auf 6.5 LTS oder von TYPO3 v11.5 auf v13, ist eine denkbare Option, ein CMS-Wechsel auf ein anderes System eine andere. Beides verdient eine saubere Evaluation, am besten mit einem erfahrenen Partner. So oder so gilt aber: Plant rechtzeitig, bevor der letzte Support-Wecker klingelt!

Signal #2: Anforderungen an Features und Kanäle wachsen am CMS vorbei

Eure Content-Strategien entwickeln sich weiter. Vielleicht stammt aber euer CMS noch aus einer Zeit, als eure Website der einzige digitale Kanal war. Heute betreibt ihr daneben möglicherweise noch einen Onlineshop, eine Mobile App oder teilt redaktionelle Inhalte auf Social-Media-Plattformen.

Das Problem: Manches CMS spielt jeden Inhalt nur über sein eigenes Frontend aus. Neue Kanäle bedient ihr dann mit komplizierten Workarounds oder fehleranfälligen doppelten Pflegestrukturen. Gleiches gilt für relevante Schnittstellen: Verbindungen zu eurem PIM-, CRM- oder ERP-System liefern heutige CMS-Tools meist als Standard-Konnektoren.

Prüft also: Welche Kanäle beliefert ihr derzeit noch per Handarbeit? Welche Ausbaupläne eurer Content-Strategie scheitern an der aktuellen, starren Architektur? Wer hier mit steigendem Unbehagen antwortet, sollte über eine CMS-Migration nachdenken.

Signal #3: Content & KI überfordern euer CMS

Kennt ihr das aus eurem Content-Alltag? Landingpages werden einzeln überarbeitet und Inhalte werden manuell recherchiert und ergänzt, eine Grafik ausgetauscht, hier und da wird ein Keyword nachgezogen. Doch die Welt des (Content-)Marketings beschleunigt immer mehr; Kunden erwarten personalisierte Inhalte für ihre Fragen und Bedürfnisse, und zwar an jedem Touchpoint. Hinzu kommt: Unterschiedlichste KI-Anwendungen sind längst im Marketingalltag präsent, meist aber einzeln und außerhalb eurer eigentlichen Content-Zentrale, dem CMS.

Das neue Stichwort lautet agentisches Content-Management. Dabei sammelt ein KI-Agent auf Basis eurer redaktionellen Leitlinien eigenständig Informationen aus verschiedenen Quellen und liefert euch konkrete Optimierungsvorschläge, und das direkt im CMS-Backend. Ihr sammelt Content-Ideen also nicht mehr einzeln mühsam zusammen, sondern erhaltet Impulse, die sich schneller umsetzen lassen: Ein Agent wertet beispielsweise Kennzahlen zu Traffic und Engagement aus, spürt alte Seiten auf, die kaum noch Aufrufe ziehen, und bereitet passende Inhalts- oder Layout-Updates vor. Euer Content-Team prüft die Vorschläge und gibt sie frei.

Natürlich braucht es, wo solche Agenten schalten und walten, zwingend eine geeignete KI-Governance:

Agenten dürfen nur mit Inhalten und Tools arbeiten, die ihre Rolle hergibt.

Die Tool-Aufrufe und Änderungen durch die KI sollten für eure CMS-Administratoren protokolliert werden.

KI-Modelle wählt ihr nach den Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien eures Unternehmens aus.

Klare Brand-Profile halten eure Tonalität, Terminologien und Freigabeprozesse ein.

Moderne Content-Management-Systeme bilden diese Leitplanken direkt in Backend ab. Wollt ihr solch ein agentisches Arbeiten umsetzen, macht ihr den CMS-Wechsel damit zur Pflichtaufgabe.

Signal #4: Author-Experience von gestern

Auch der cleverste KI-Agent bringt euch wenig, wenn eure Content-Teams schon heute an der wenig nutzerfreundlichen Bedienung des CMS verzweifeln.

Zieht sich beispielsweise der Publishing-Prozess über unzählige Zwischenschritte, obwohl ein schnelles Drag-and-Drop genügen müsste? Dauert das Onboarding neuer Content-Kollegen ewig, weil die Backend-Bedienung nicht intuitiv ist oder über die Jahre unzählige umständliche Workarounds entstanden sind?

Reibungsverluste wie diese kosten eure Teams jeden Tag produktive Arbeitszeit. Wenn ihr im Alltag so eine unzureichende Experience bei der Inhaltspflege feststellt, ist das also ein klares Signal, über einen CMS-Wechsel nachzudenken.

Signal #5: CMS-Kosten im Missverhältnis

Manche Content-Management-Systeme bieten sehr solide Basis-Pakete, sei es als Open-Source-Lösung kostenlos oder mit nur geringen Lizenzgebühren. Zu diesem attraktiven Startpreis summieren sich aber im Enterprise-Alltag mannigfache Zusatzposten wie

spezifische Schnittstellen oder CMS-Erweiterungen und deren Pflege,

Wartungsstunden für zurechtgebaute Individualentwicklungen,

Hosting, das wachsende Inhaltsmengen stemmen muss.

Andere Kostenpositionen schleichen sich erst mit der Zeit ein: etwa die oben erwähnten ELTS-Gebühren für den Support veralteter Versionen (Signal #1).

Rechnet darum durch: Was kostet euch das Weiterlaufen eures bestehenden CMS über drei Jahre inklusive all dieser Posten? Und was würde im Vergleich dazu ein CMS-Wechsel kosten, der solche Zusatzkosten bestenfalls obsolet macht? Übersteigt die erste Zahl die zweite deutlich, spricht das klar für eine CMS-Migration.

Exkurs: Was KEINEN Wechsel des CMS rechtfertigt

Achtung vor Fehlalarm: Nicht jedes Unbehagen mit dem Content-Management ist ein Signal für den Systemwechsel.

Veraltetes oder holpriges UX-/UI-Design eurer Website stecken oft im Template, ein Relaunch kann hier völlig ausreichen.

Zu lange Ladezeiten hängen oft an der Form des Hostings; hier schafft mitunter der Wechsel zu Cloud-Hosting bereits Abhilfe.

Wenn ihr unsicher seid, woran es wirklich hakt, lohnt sich der erfahrene Blick einer Full-Service-Digitalagentur wie dotSource. Sie erkennt eventuelle CMS-Schwächen, aber auch einfachere Alternativen wie Hosting- oder Frontend-Anpassungen und bewahrt euch vor einem teuren CMS-Schnellschuss.

CMS-Migration Checkliste: In 6 Schritten zum Wechsel

Habt ihr eines oder mehrere der Wechsel-Signale bei eurem CMS identifiziert? Dann führt euch die kompakte CMS-Migration-Checklist strukturiert durch den Prozess:

Bestehendes System bewerten: Spiegelt euren Status quo gegen die fünf Wechselsignale.

Checkt Support-Fristen, befragt eure Content-Teams.

Legt die laufenden Kosten auf den Tisch.

Das ist die Basis eurer Entscheidung: CMS-Wechsel, ja oder nein? Anforderungen definieren und gewichten: Leitet Muss-, Soll- und Kann-Kriterien aus eurer Content-Strategie ab. Daraus entsteht eure CMS-Longlist.

Welche Kanäle, KI-Funktionen, Integrationen braucht es?

Was ist euch bei Security und Usability wichtig? Longlist zur Shortlist verdichten: Vergleicht verschiedene CMS-Anbieter anhand eurer Kriterien.

Ein gewichteter Score pro Kriterium zeigt euch, welche Systeme es in die Endauswahl schaffen.

Software-Demos und der erfahrene Blick einer externen Digitalagentur bringen die nötige Marktübersicht. Content entrümpeln: Nutzt die CMS-Migration als Chance für ein Content-Audit. Was zieht mit um?

Strukturiert euren Content im neuen System direkt mit sauberen Metadaten, damit Omnichannel- und KI-Features leichter umsetzbar sind. SEO-Sicherheit schaffen: Dokumentiert alle URLs und plant das Redirect-Mapping, bevor irgendetwas abgeschaltet wird.

Vor dem Go-live prüft ihr mittels Crawls, ob jede Umleitung funktioniert. Umsetzen und Team onboarden: Setzt auf einer Staging-Umgebung auf, migriert die Daten und geht schrittweise live.

Am besten sucht ihr euch einen professionellen Implementierungspartner, der euch bei der Umsetzung und Schulung begleitet.

Danach bildet ihr eure Content-Teams fort und überwacht den Betrieb, insbesondere in den ersten Wochen.

Wie euer CMS mitdenkt: Webinar zur Content-Zukunft

Wie bereitet ihr euer Content-Management auf die Zukunft vor? Im kostenfreien Webinar »Content, der mitdenkt: Wenn das CMS erkennt, was auf Ihre Seiten gehört« gehen wir dieser Frage gemeinsam mit dem CMS-Anbieter Magnolia auf den Grund.

Erfahrt, wie ein agentisches CMS euch die richtigen Impulse direkt ins Backend liefert und euch mühsame Einzelseiten-Pflege erspart.

Ob für euch nun ein CMS-Wechsel ansteht oder ihr agentisches Content-Management strategisch vorbereitet: Holt euch jetzt Impulse aus erster Hand!

Am 26. November 2026, 11:00 Uhr – live mit Magnolia.

FAQs – häufig gestellte Fragen zum Thema CMS-Migration