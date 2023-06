Jede Reise zum Unternehmenserfolg ist einzigartig. Im B2B, dem Handel zwischen Unternehmen, gilt diese Aussage aber ganz besonders! Kundenbeziehungen sind hier komplexer, Anfragen individueller und Erwartungen höher. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, braucht ihr als B2B-Unternehmen eine moderne und vor allem ganzheitliche Digitalstrategie.

Erfahrt in diesem Artikel, wie ihr moderne B2B-Commerce-Strategien umsetzt und welche Lösungen am besten zu eurem Unternehmen passen.

B2B E-Commerce ist nicht gleich B2C-E-Commerce

Im B2C boomt der E-Commerce seit Jahrzehnten. Und auch, wenn Menschen in Unternehmen persönliche Erwartungen an digitale Erlebnisse haben, sind Anforderungen nicht eins zu eins vom B2C auf den B2B-Bereich übertragbar.

Je nach Unternehmen und Branche brauchen Einkäuferinnen und Einkäufer unterschiedliche Produkte in verschiedenen Ausführungen. Hinzukommt, dass Unternehmen von ihren Zulieferern und Dienstleistern angepasste Preise erwarten – insbesondere dann, wenn Kundenbeziehungen schon lange bestehen. Und gerade diese sind im B2B entscheidend für kontinuierliche Umsätze. Eure Kunden vertrauen auf die gleichbleibende Qualität eurer Produkte, aber auch auf euren individuellen Service.

Individuelle Anforderungen gleich komplexe Herausforderungen

Auch wenn im B2B kein Kauf dem anderen gleicht, sind die jeweiligen Customer-Journeys sehr ähnlich. Daher bietet die Digitalisierung euch hilfreiche Möglichkeiten, um Einkaufsprozesse zu optimieren und mehr Fokus auf die persönliche Beziehungspflege zu legen.

Und das lohnt sich: Mit 17,9 Billionen US-Dollar war der Umsatz im B2B E-Commerce im letzten Jahr fünfmal so groß wie im B2C.

Um diese Potenziale vollumfänglich auszuschöpfen, solltet ihr eure B2B-Digitalstrategie auf den Prüfstand stellen:

Sind eure digitalen Wege für eure Kunden zeit- und kostensparend?

Ist das Kundenerlebnis angenehm und stärkt es die Kundebindung?

Unterstützt ihr mit der Digitalisierung euren Geschäftserfolg?

Sorgt eure E-Commerce-Strategie für nachhaltiges Wachstum?

Verschiedene Ansätze und Technologien helfen euch dabei, diese Aspekte zu optimieren.

B2B E-Commerce: immer, überall und optimiert

Auch wenn es ebenso wie im B2C durchaus sinnvoll ist, Produkte auf Marktplätzen zu vertreiben, solltet ihr im B2B euren eigenen Onlineshop vorantreiben. Dazu gehört eine smarte Digital-Business-Strategie, die manuelle Aufwände mithilfe automatisierter Prozesse reduziert und somit Zeit und Kosten spart. Darüber hinaus könnt ihr moderne Features wie Konfiguratoren integrieren, um das Einkaufserlebnis für eure Zielgruppe zu verbessern.

Bei der Umsetzung eurer Commerce-Lösung habt ihr die Möglichkeit, zwischen leicht anpassbaren Standardsystemen oder komplexen Eigenentwicklungen zu wählen. Audits und Design-Thinking-Workshops helfen euch dabei, diese Entscheidung zu treffen und um eine konkrete Vision für eure Commerce-Strategie zu entwickeln. In diesem Kontext könnt ihr auch zusätzliche Digitaldisziplinen thematisieren, die euren B2B-Erfolg unterstützen.

Folgende Fragen können euch dabei als Inspiration dienen:

Wie könnt ihr eure Brand- und User-Experience optimieren?

Welche Digital-Marketing-Maßnahmen unterstützen eure E-Commerce-Strategie?

Wie könnt ihr mit intelligenter Suche und Empfehlungen mehr Personalisierung garantieren?

Wie kann gute Produkt- und Stammdatenmanagement euer B2B zusätzlich pushen?

Wie lassen sich all diese Prozesse über ein Business-Intelligence-System monitoren?

Mobile Commerce im B2B

Insbesondere im daily Business ist es für Unternehmen hilfreich, wenn sie Bestellungen aus der Fabrikhalle heraus oder zwischen einzelnen Außenterminen tätigen können. Das haben auch 75 Prozent der B2B-Unternehmen erkannt und erhoffen sich durch die mobile Optimierung ihres digitalen Angebots positive Entwicklungen.

Agilität entscheidet: Lösungsanbieter für erfolgreichen B2B E-Commerce

Agilität ist egal ob im B2C oder B2B die Grundlage für langfristigen Erfolg. Bei technologischen Neuerungen und veränderten Kundenerwartungen solltet auch ihr eure digitalen Angebote anpassen. Die Auswahl flexibler Technologien für unternehmenseigene Shops ist allerdings riesig. Eine allgemein optimale Lösung gibt es aufgrund der hochindividuellen Anforderungen nicht.

Der Kunststoffhersteller Röchling Industrial entschied sich beispielsweise für die B2B Commerce Cloud von Salesforce, um den Vertrieb und die individuelle Zuschnittskalkulation in einem Konfigurator abzubilden. Norelem, Anbieter für Normteile und Elemente für den Maschinen- und Anlagenbau, entscheid sich wiederum für die SAP Commerce Lösung. Das Unternehmen kann mit dieser Lösung seine breite Produktpalette besonders nutzerfreundliche abbilden und international verfügbar machen.

