Brand Experience im Energiesektor: TEAG Thüringer Energie setzt auf Multistream-Projekt für einen starken Markenauftritt [Success Story]

Strom, Gas, Heizung – das weckt bei vielen wohl so unschöne Assoziationen wie »Rechnung« oder »Nebenkosten-Nachzahlung«. Dass es auch anders geht, zeigt die brandneue Success Story unseres Kunden TEAG Thüringer Energie AG, die gemeinsam mit den UXD- und Digital-Marketing-Expertinnen und -Experten von dotSource ihren Markenauftritt weiterentwickelt hat. Wie hat der Energieversorger diese bundesweite Brand-Kampagne gestemmt? Und was in aller Welt hat ein flauschiger Teddybär damit zu tun?

Brand Design: Nur wer seine Zielgruppe kennt, kann seinen Markenauftritt verbessern

Für Dienstleistungen im Energiebereich gilt das Gleiche wie für Mode oder das neue Home-Entertainment-System: Kundinnen und Kunden informieren sich in allererster Linie auf digitalem Weg. Wer die vielen digitalen Touchpoints also nicht passend bespielt, hat gegenüber dem Wettbewerb schnell das Nachsehen.

Darum entwickelte der TEAG-Geschäftsbereich Vertrieb Privat- und Gewerbekunden gemeinsam mit dotSource eine zeitgemäße und kundenorientierte Online-Business-Strategie.

Das Projektteam nahm in Workshops die bestehenden Vertriebswege und Kommunikationsweisen unter die Lupe. Anschließend entwickelte man beispielhafte Personas möglicher Kundinnen und Kunden. Denn nur, wer seine Zielgruppen kennt, kann deren Customer Journey und damit auch die eigene Conversion-Rate verbessern.

Brand Design: Neuer Look & Feel für bessere Customer Experience

Als ersten Schritt zur verbesserten digitalen Kommunikation optimierte das UX-Team von dotSource die User-Experience des Webauftritts: Von der Tarifsuche über die passende Produktauswahl bis zu einem übersichtlichen Check-out wurden alle Punkte der Customer Journey ansprechender und nutzerfreundlicher gestaltet.

Parallel setzte man gemeinsam mit dem TEAG-Team eine bundesweite Kampagne zu einem umweltfreundlichen Gas-Tarif um. Für diese kreierte dotSource nicht nur passenden Multichannel-Content, sondern auch ein ansprechendes neues Product Brand Design.

Brand Design: UXD-Expertise trifft innovatives Digital-Marketing

Das Merchandising zur Kampagne wurde entsprechend auf die Zielgruppe zugeschnitten und passend zum neuen Brand Design und zur Umwelt-Thematik gestaltet, darunter Samen-Flyer zum Einpflanzen und Jutebeutel.

Hinzu kamen passende Banner und Teaser für verschiedene Onlinekampagnen in entsprechender Optik. Hier zeigt sich das Plus einer Full-Service-Agentur wie dotSource, wo Design- und UXD-Expertise mit zielgerichtetem Digital-Marketing Hand in Hand gehen.

Brand Design: »HuBÄRt« als sympathischer Helfer bei der Kundenbindung

Um dem eher nüchternen Themenbereich Energiedienstleistungen gerade für den Privatkundenbereich eine emotionale – um nicht zu sagen: Knuffige – Komponente zu geben, wurde der Teddybär »HuBÄRt« als charmantes Testimonial aufgebaut. Das Markenmaskottchen der TEAG war bereits, als echtes Plüschtier, auf Instagram unterwegs.

Das UX-Design-Team von dotSource illustrierte auch eine digitale Version von »HuBÄRt« und baute den Insta-Account @der_hubaert zu einem regelmäßig bespielten Feel-Good-Kanal aus.

Mit unterhaltsamen und zugleich informativen Beiträgen kurbelt der bärige Energie-Experte die Engagement-Rate an: »HuBÄRt« macht kleine Umfragen unter den Followern und gibt Tipps rund ums Thema Energieverbrauch. Als Teil einer innovativen Content-Commerce-Strategie erhöht das Maskottchen so die Sichtbarkeit und Reichweite der TEAG.

