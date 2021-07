BrickIt App löst Lego-Chaos [Netzfund]

Unzählige Steine verschiedenster Größe, Form und Farbe – Legosteine gehören nun schon seit 63 Jahren zum Inventar eines jeden Kinderzimmers und bringen Eltern beständig zur Verzweiflung. Nicht nur wenn es darum geht, den Kindern zu erklären, alle 100 Teile wieder ordentlich in der Kiste zu verstauen, sondern auch dann, wenn stetig neue aufregende Objekte geschaffen werden sollen.

Für dieses Problem bietet die App BrickIt nun eine beeindruckende Lösung.

Die Bedienung der App ist sehr intuitiv, bisher allerdings nur auf Englisch verfügbar. Nach dem Herunterladen der App und einem kurzen Tutorial entscheidet der Nutzer zwischen den Optionen »Build« und »Collect«. Mit der ersten Auswahl kann ein bunter Haufen Legosteine gescannt werden.

Bereits Sekunden später zeigt die App konkrete Vorschläge, welche Gebilde mit den gescannten Steinen umgesetzt werden können. Damit dann nicht die große Suche nach dem »verlorenen Stein« los geht, wird natürlich direkt gezeigt, wo in dem Chaos der passende Stein zu finden ist oder zumindest, wo er zuletzt gelegen hat. Fehlt für ein Objekt dann doch der passende Stein, schlägt die App sofort eine Alternative vor.

Die zweite Auswahlmöglichkeit »Collect« bietet eine Übersicht über alle Sets, die man besitzt und interessante Bauanleitungen können hier für später gespeichert werden.

