Corporate Design für ein HR-Start-up: SiebenWunder startet mit maßgeschneidertem Marken-Look in erfolgreiche Zukunft [Success Story]

Farben spielen im E-Commerce eine große Rolle. Erfolgreiche Unternehmen und Brands entscheiden sich bewusst für ein Blau, Orange oder Gelb im Firmenlogo. Sie spiegeln ebenso wie Formen, Marketing-Claims und Gesichter hinter dem Unternehmen die Identität der Firma wider. Abgesehen davon lösen sie Emotionen aus. Und das ist es doch, was eine Brand (auch) schaffen muss, um Nutzer anzusprechen, zu überzeugen und zu binden. Umso wichtiger ist es für ein Unternehmen, das gerade am Anfang steht, das Design zu finden, das zu seiner Philosophie und den Unternehmenswerten passt – ein Corporate Design (CD), das Identität und Wiedererkennungswert schafft.

Wie es dem Jenaer HR-Start-up SiebenWunder gelungen ist, sein Corporate Design zu finden, erfahrt ihr in der neuen Success Story.

Corporate Design – Identität auf den ersten Blick

»Identität« meint die Gesamtheit der Wesenseigenschaften eines Individuums. Sie drückt sich sowohl durch äußerliche als auch durch innerliche Eigenschaften aus und schafft so einen Wiedererkennungswert und steigert bestenfalls den Erinnerungswert.

Für das HR-Start-up »SiebenWunder für smartes Personalmanagement« hieß es 2017, die bereits definierten Unternehmenswerte in ein sowohl digitales als auch analoges Erscheinungsbild zu gießen, das ganz im Sinne der Corporate Identity (CI), also der Unternehmensidentität, steht.

Das Corporate Design (CD) bildet dabei das Gesicht des Unternehmens. Anders als beim Menschen kann dieses von Beginn an kontrolliert gestaltet werden. Hierbei heißt es aber nicht nur, den Unternehmenscharakter entsprechend der CI abzubilden, sondern sich damit auch im Branchenmarkt abzuheben, ohne abzuschrecken. Und wer wäre für die Erstellung eines passenden Kreativkonzepts besser geeignet als erfahrene Experten im Bereich Brand Design!? Die Success Story von SiebenWunder zeigt, worauf es hierbei ankommt, was das CD alles umfasst und wie man auf den ersten Blick zeigt, wer man ist.

Corporate Design– Smarter Look für ein smartes Start-up

SiebenWunder steht für Expertise, Professionalität, moderne kundenzentrierte Arbeitsweisen und nicht zuletzt für den passionierten Spirit der Jenaer Gründerinnen des HR-Start-ups. SiebenWunder steht auch für regionale Verbundenheit, da sich der Name auf die Jenaer Wunder (Sitefact: Ara, Caput, Draco, Mons, Pons, Vulpeca Turris und Weiglana Domus) bezieht.

Die Werte waren also definiert, nun hieß es, diese in ein visuelles Konzept zu übersetzen, das überzeugt und weg von märchen-mädchenhaften Vorstellungen rückt, die der Name fälschlicherweise hervorrufen könnte. Ein Look & Feel musste her, das

sich sowohl für digitale Kanäle als auch für Printmedien eignet

mit den passenden Formen und Farben Markenpräsenz wie -akzeptanz, Gewinnung neuer Kunden wie den Ausbau der Kundenloyalität stärkt

die Bindung der eigenen Mitarbeiter:innen fördert

Anhand der ausdefinierten Unternehmensmerkmale entwickelten die Design-Expertinnen von dotSource dafür zunächst ein Konzept, das sich mit überraschend frischen und modernen Farben und eleganten individualisierten Formen im Logo, der Typografie sowie in Keyvisuals als Eyecatcher wiederfand. Daneben entwarfen die Expertinnen eine klare Informationsarchitektur und Navigationsstruktur für SiebenWunders Homepage, die den Content gezielt in den Vordergrund stellt.

Corporate Design – Raus aus langweiligen Branchenklischees

Das fertige Brand-Design hebt sich nicht nur von den üblichen klassisch schlichten Branchenfarben ab, sondern hinterlässt mit einer sympathischen und eleganten Optik einen angenehmen und professionellen Eindruck auf allen Kanälen. Durch die Skalierbarkeit des Konzepts und die vollständige Dokumentation des Styleguides bleibt SiebenWunder auch zukünftig flexibel, um weitere Kommunikationswege zu erschließen.



Schließlich wurde das neue Branding auf den entsprechenden Printmedien wie Visitenkarten, Briefbögen etc. umgesetzt, sodass einem gelungenen Unternehmensstart nichts mehr im Weg stand.

Mehr Details zur Konzeption des Brand-Designs des Jenaer HR-Start-ups erfahrt ihr in der neuen Success Story zu SiebenWunder.