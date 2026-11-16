Decision Models helfen euch, Anfragen und Inhalte schneller einzuordnen und dem richtigen nächsten Schritt zuzuweisen. | Quelle: dotSource SE

Im Unternehmensalltag fallen Entscheidungen ständig an. Viele davon sind schnell getroffen. Andere wiederum kosten Zeit. Weil Informationen erst gesichtet und bewertet werden müssen. Ist diese E-Mail wichtig? Muss das Social-Media-Team auf diesen Kommentar reagieren? Gehört dieser Lead in Division A oder B? Und passt ein bestimmtes Asset überhaupt zur geplanten Kampagne?

Für uns Menschen ist das Alltag. Manchmal treffen wir Entscheidungen, ohne groß darüber nachzudenken. Manchmal fällt uns die Entscheidung aufgrund der Komplexität deutlich schwerer. Und manchmal brauchen wir einfach ein bisschen Support bei der Einschätzung. Bisher gibt es dafür zwei Ansätze: starre Wenn-dann-Regeln oder große Sprachmodelle. Decision Models besetzen genau die Lücke dazwischen.

Im Artikel erfahrt ihr, was hinter Modellen wie Jev und Kev steckt. Praxisnahe Beispiele verraten euch, wie diese Modelle euren Business-Alltag unterstützen können. Erfahrt zudem, ob sich ein solches Modell für euch überhaupt lohnen würde.

KI-Entscheidungsmodelle: Was steckt dahinter?

Entscheidungsmodelle gibt es per se schon sehr lange. Sei es in der Mathematik, Medizin, Betriebswirtschaft oder Managementlehre.

Im Kontext von KI bezeichnet der Begriff »Decision Model« Modelle, die Eingaben anhand definierter Kriterien bewerten und daraus eine strukturierte Entscheidung ableiten. Je nach Einsatzfall gibt es Überschneidungen mit Classification- und Scoring-Modellen. Nicht jedes Modell in diesem Feld ist also trennscharf nur ein »Decision Model« im engeren Sinn. Der Begriff hat sich mittlerweile im alltäglichen Sprachgebrauch als Sammelbezeichnung für KI-Modelle durchgesetzt. Diese Modelle generieren nicht einfach Text, sondern ordnen ein, wählen aus und entscheiden, was wichtig ist. Das können strukturierte Daten oder Informationen zu einer bestimmten Situation sein.

Das Ergebnis: Der nachgelagerte Prozess erhält eine klar definierte Antwort. In der Regel ergänzt um einen Confidence-Wert, der angibt, wie sicher das Modell bei seiner Einschätzung ist.

Die Grundidee ist nicht neu. Classification Models, Zero-Shot-Classification und spezialisierte Scoring-Modelle verfolgen schon länger ähnliche Ansätze. Neu ist vor allem, dass Decision Models als eigenständige, einfach konsumierbare Schicht im KI-Stack sichtbarer werden.

Jev, Kev und wer noch?

Mit Jev hat das Unternehmen TypeSafe AI das Thema stark in den Fokus gerückt. TypeSafe AI bezeichnet Jev als erstes System-One-Model – also als Modell, das nicht auf ausführliche Textgenerierung ausgelegt ist, sondern auf schnelle, strukturierte Entscheidungen innerhalb eines vorgegebenen Entscheidungsraums. Entwickelt wurde Jev unter anderem vom ehemaligen OpenAI-Forscher Diogo Almeida und am 15. September 2026 vorgestellt.

Weitere Ansätze und Modelle wie Kev, Microsoft Decision-1 oder Cloudflare Clef zeigen, dass sich das Feld weiterentwickelt. Gemeinsam ist ihnen die Idee, KI für klar umrissene Auswahl- und Bewertungsaufgaben einzusetzen.

Modell / Anbieter Verfügbarkeit Was zeichnet es aus? Geeignet für Jev – TypeSafe AI Proprietäre, gehostete API Von TypeSafe AI als erstes System-One-Model positioniert. Liefert Wahrscheinlichkeiten für definierte Antwortoptionen und ist auf schnelle strukturierte Entscheidungen ausgelegt. Schneller Einstieg in strukturierte KI-Entscheidungen Kev – Jared Palmer Open Source (Apache 2.0), Self-Hosting Verschiedene Modellgrößen, eigener Betrieb und Anpassungsmöglichkeiten. Kompatibel mit dem System-One-API-Format. Individuelle Integration und mehr Kontrolle über die Infrastruktur Microsoft-Decision-1 – Microsoft Gehostete API über Microsoft Foundry und OpenRouter Auf schnelle Entscheidungsbewertungen optimiert. Unterstützt Ja/Nein, Multiple Choice und Ratings. Klassifizierung, Routing, Priorisierung und Agentensteuerung Clef / Clef-omni – Cloudflare Workers AI; Open Weights (Apache 2.0) Multimodale Entscheidungsmodelle. Clef verarbeitet Text, JSON, Bilder und Video; Clef-omni zusätzlich Audio. Entscheidungen auf Basis unterschiedlicher Medien und Datenformate pplx-decider – Perplexity API und Open Weights (Apache 2.0) In zwei Modellgrößen verfügbar. Unterstützt strukturierte Entscheidungen auf Basis von Text und Bildern. Klassifizierung und Bewertung mit eigener Betriebsoption OpenAI Decisions API – OpenAI Gehostete API Stellt Decision-Funktionen auf Basis von GPT-6 Luna bereit. Unterstützt Text, Bilder und JSON. Klassifizierung, Auswahl, Bewertung und Priorisierung in Anwendungen

Die Übersicht zeigt: Neben gehosteten APIs gewinnen Open-Weight-Modelle an Bedeutung. Damit habt ihr zunehmend die Wahl, ob ihr auf einen fertigen Dienst setzt oder mehr Kontrolle über den eigenen Modellbetrieb übernehmen möchtet.

Möglichkeiten und Grenzen von KI-Entscheidungsmodellen

Mittlerweile hat fast jede und jeder Erfahrungen mit großen Sprachmodellen gesammelt und kennt den Output. Häufig ist diese Antwort ein Text. Manchmal sogar deutlich mehr Text, als für die eigentliche Aufgabe nötig wäre. Ein Decision Model arbeitet enger geführt. Es erhält einen Input und bewertet diesen innerhalb eines vorgegebenen Entscheidungsraums. Das Ergebnis kann beispielsweise eine Kategorie, eine Priorisierung oder eine Ja-Nein-Entscheidung sein.

Häufig sind zwei Extreme vorherrschend. Zum einen klassische Programmlogik für klare Regeln und große Sprachmodelle für offene, komplexe Aufgaben.

Und dazwischen? Da ist eine Lücke. Nicht alles ist so eindeutig, dass eine if/else-Regel reicht. Aber vieles ist auch nicht so offen, dass dafür gleich ein generatives Modell schreiben und argumentieren muss.

Decision Models schließen diese Lücke:

Klassische Programmlogik → Decision Model → Sprachmodell, Agent oder Mensch

Sie übernehmen eine Vorentscheidung, die anschließend einen weiteren Prozessschritt auslöst. Damit eignen sie sich besonders für die Orchestrierung von KI-gestützten Workflows.

Die Erwartungshaltung zählt: Ein KI-Entscheidungsmodell ersetzt weder komplexe fachliche Bewertungen noch strategische Entscheidungen. Sein Mehrwert liegt in der zuverlässigen Einordnung wiederkehrender Aufgaben. Wo es auf Kontext, Kreativität oder eine ausführliche Argumentation ankommt, bleiben andere Modelle und vor allem Menschen gefragt.

Sicherheit, Fairness & Nachvollziehbarkeit KI-gestützter Entscheidungen

In sensiblen oder streng regulierten Bereichen und Branchen solltet ihr bei der Auswahl und Integration von Entscheidungsmodellen einige Aspekte berücksichtigen. Denn dort können Entscheidungen weitreichende Folgen haben. Dazu gehören:

Nachvollziehbarkeit: Welche Kriterien führen zu einer Entscheidung? Ein Confidence-Wert zeigt, wie sicher sich das Modell bei seiner Einschätzung ist. Er erklärt allerdings nicht, warum es so entschieden hat.

Welche Kriterien führen zu einer Entscheidung? Ein Confidence-Wert zeigt, wie sicher sich das Modell bei seiner Einschätzung ist. Er erklärt allerdings nicht, warum es so entschieden hat. Fairness: Verzerrte oder unvollständige Daten können bestimmte Personengruppen benachteiligen. Regelmäßige Qualitätskontrollen helfen euch, solche Verzerrungen (Bias) zu erkennen.

Verzerrte oder unvollständige Daten können bestimmte Personengruppen benachteiligen. Regelmäßige Qualitätskontrollen helfen euch, solche Verzerrungen (Bias) zu erkennen. Menschliche Kontrolle: Kritische oder unsichere Fälle solltet ihr an qualifizierte Mitarbeitende weiterleiten. Dafür braucht es klare Prüf- und Eskalationswege.

Je nach Einsatzgebiet gelten zudem besondere regulatorische Anforderungen, etwa durch den EU AI Act. Entscheidend ist deshalb immer, in welchem Kontext ein Decision Model eingesetzt wird und welche Auswirkungen seine Entscheidungen haben.

Mehr zum großen Thema KI-Sicherheit erhaltet ihr im dazugehörigen Blogartikel.

KI-Entscheidungsmodelle im Praxisalltag

Wie bereits erwähnt, braucht es nicht immer viel Text. Es sind durchaus auch die »kleinen« Dinge, die den Alltag vereinfachen. Stellt euch vor, ihr müsst Themen nicht mehr manuell vorsortieren, sondern bekommt eine klare Einschätzung, was ihr tun solltet.

Das Anwendungsspektrum ist breit aufgestellt. Anhand der folgenden Beispiele bekommt ihr einen Eindruck, was alles möglich ist.

Support-Tickets und eingehende Anfragen triagieren

Das Problem: Viele Service-Teams verbringen einen erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit damit, eingehende Tickets zunächst zu sichten und zu sortieren. Bevor die eigentliche Bearbeitung beginnt, muss klar sein, um welche Art von Anfrage es sich handelt.

Die wiederkehrende Entscheidung: Ist das Spam, eine Rückfrage, eine Reklamation oder ein technisches Problem? Muss die Anfrage direkt an eine euer Fachabteilungen weitergeleitet werden?

Was das Modell einordnet:

Tickettyp und Anliegen

Dringlichkeit

Zuständiger Bereich

Eskalationsbedarf

Notwendigkeit einer manuellen Prüfung

Wo seid ihr weiterhin gefragt? Bei der eigentlichen Bearbeitung und insbesondere bei Grenzfällen. Berührt ein Ticket mehrere Themen oder hat es rechtliche, finanzielle oder reputative Auswirkungen, solltet ihr die finale Einordnung übernehmen.

Ergebnis: Eine gewöhnliche Rückfrage landet beim passenden Team, während kritische Fälle die nötige Aufmerksamkeit erhalten.

Das Problem: Landingpages, Mailings, Produktseiten und Kampagnentexte durchlaufen häufig mehrere Korrekturschleifen. Dabei geht es nicht immer um die große kreative oder strategische Bewertung. Oft müssen zunächst grundlegende Anforderungen geprüft werden.

Die wiederkehrende Entscheidung: Entspricht ein Text den vereinbarten Vorgaben oder muss er noch einmal überarbeitet werden?

Was das Modell einordnet:

Konsistente Ansprache: Du oder Sie?

Perspektive: kundenzentriert oder unternehmenszentriert?

Stil: konkret oder floskelhaft?

Call-to-Action vorhanden: ja oder nein?

Eignung für das vorgesehene Format

Wo seid ihr weiterhin gefragt? Bei allem, was die Qualität eines guten Textes ausmacht: Argumentation, Tonalität, kreative Zuspitzung, fachliche Korrektheit und Markenpassung. Ein Decision Model kann euch eine erste Einschätzung liefern. Die redaktionelle Bewertung und der Feinschliff bleiben Aufgabe eures Teams.

Ergebnis: Ihr spart Zeit bei wiederkehrenden Prüfungen, ohne die kreative Arbeit zu automatisieren.

Leads und Kontakte besser einordnen

Das Problem: In CRM- und Vertriebsprozessen landen viele Informationen als Freitext im System. Jobtitel, Rollenbeschreibungen oder Unternehmenskontexte lassen sich nicht immer eindeutig den vorhandenen Kategorien zuordnen. Die Interpretation übernimmt dann häufig euer Vertriebsteam.

Die wiederkehrende Entscheidung: Zu welcher Rolle, Senioritätsstufe oder Division gehört ein Kontakt wahrscheinlich? Wer sollte ihn weiterbearbeiten?

Was das Modell einordnet:

Rolle: Fachbereich, Management, IT oder Einkauf

Seniorität: operativ, leitend oder strategisch

Thematische Zuordnung

Vertriebsrelevanz

Sicherheit der Zuordnung beziehungsweise Prüfbedarf

Wo seid ihr weiterhin gefragt? Bei besonders wertvollen Leads, unklaren Rollenprofilen und überall dort, wo eine falsche Einordnung direkte Auswirkungen auf die Kundenansprache hat. Das Modell unterstützt euch bei der Vorqualifizierung. Die Verantwortung für die weitere Vertriebsstrategie bleibt in eurem Team.

Das Problem: Produktdaten stammen häufig aus unterschiedlichen Quellen. Bezeichnungen, Attribute und Datenqualität variieren. Bevor die Informationen in Shops, PIM-Systemen oder anderen Prozessen genutzt werden können, müssen sie vereinheitlicht und strukturiert werden.

Die wiederkehrende Entscheidung: Zu welcher Kategorie oder Taxonomie gehört ein Datensatz? Ist er vollständig genug, um automatisch weiterverarbeitet zu werden?

Was das Modell einordnet:

Produktkategorie

Attributtyp

Datenqualität

Vorhandensein von Pflichtangaben

Notwendigkeit einer manuellen Nachbearbeitung

Wo seid ihr weiterhin gefragt? Bei unklaren Datensätzen und Sonderfällen, bei denen fachliche Präzision entscheidend ist. Das Modell übernimmt die erste Klassifizierung und priorisiert Datensätze mit Prüfbedarf für euch. Die fachliche Qualitätssicherung bleibt davon unberührt.

Ergebnis: Gerade bei großen Produktkatalogen kann eine solche Vorstrukturierung euren Aufwand für die Datenpflege spürbar reduzieren.

Inhalte und Assets für Kampagnen vorqualifizieren

Das Problem: Unternehmen verfügen oft über einen umfangreichen Bestand an bestehenden Inhalten: Downloads, Referenzen, Publikationen, Landingpages und Produktseiten. Wird eine neue Kampagne geplant, beginnt die Suche nach geeigneten Assets trotzdem häufig wieder von vorn.

Die wiederkehrende Entscheidung: Welche vorhandenen Inhalte passen thematisch zur Kampagne und welche davon sollten zuerst geprüft werden?

Was das Modell einordnet:

Thematische Passung

Eignung für das jeweilige Format

Funnel-Phase

Kanal-Eignung

Priorität für die weitere Auswahl

Wo seid ihr weiterhin gefragt? Bei der finalen Kampagnenplanung. Das Modell kann für euch eine Vorauswahl treffen, aber nicht abschließend beurteilen, welche Inhalte strategisch den größten Beitrag leisten. Auch Zielgruppenansprache, Tonalität und die Einbettung in die Kampagnenidee erfordern weiterhin euer menschliches Urteilsvermögen.

Social-Media-Kommentare vorsortieren

Das Problem: Kommentare unter Posts, Ads und organischen Beiträgen müssen gesichtet werden. Bei hohem Aufkommen kostet euch bereits die erste Einordnung Zeit. Handelt es sich um ein positives Feedback, eine Beschwerde oder eine Support-Anfrage? Müssen wir überhaupt reagieren?

Die wiederkehrende Entscheidung: Ist eine Reaktion erforderlich und wenn ja, wie schnell und durch wen?

Was das Modell einordnet:

Stimmung: positiv, neutral oder negativ

Kommentartyp: Lob, Frage, Beschwerde oder technisches Problem

Notwendigkeit einer Antwort

Eskalationsrisiko

Wo seid ihr weiterhin gefragt? Bei kommunikativ heiklen Situationen, kritischen Beschwerden und drohenden öffentlichen Eskalationen. Auch wenn Tonalität und Reaktion bewusst gesteuert werden müssen, sollte euer Team die Entscheidung treffen.

Ergebnis: Das Modell übernimmt die Vorsortierung für euch. Die eigentliche Kommunikation bleibt aber bei euch.

So könnte das Kev-Modell in der Praxis aussehen:

Support & Anfragen Texte prüfen Leads & Kontakte Produkt- & Lieferantendaten Social Media 01 / 05 ← → 1 Support-Tickets und eingehende Anfragen triagieren Eingabe „Guten Tag, bei einer unserer Anlagen fällt seit gestern immer wieder die Temperaturregelung aus. Die Produktion läuft aktuell nur eingeschränkt. Wir hatten bereits vergangene Woche ein ähnliches Problem. Bitte geben Sie asap Rückmeldung, wie wir weiter vorgehen sollen.” K Anlagenstörung, kein Vertrieb-, kein Spam-Vorfall E Wiederholungsfall aus der Vorwoche matcht – Dringlichkeit steigt V 2nd-Level + Referenzticket + Antwortentwurf, Freigabe durch Service-Lead EffektWiederholungsfall sofort erkannt statt Neustart; Kunde bekommt begründeten Vorschlag statt Rückfrage-Schleife. Art Störung Störung / technisches Problem 92 % Produktfrage 5 % Sonstiges 2 % Dringlichkeit der Bearbeitung heute noch innerhalb von zwei Wochen 1 % diese Woche 8 % innerhalb von 48 Stunden 13 % heute noch 78 % Overall weighted position: 2.71 of 0–3 — between „innerhalb von 48 Stunden“ and „heute noch“ Termin kritisch Yes Yes 88 % No 12 % Rückfragen nötig Yes Yes 52 % No 48 % This one is close to a coin flip — worth a human look. 2 Texte auf grundlegende Kriterien prüfen Eingabe Entwurftext aus Redaktion oder CMS (z. B. Produktbeschreibung, Banner-Copy) – geprüft vor Veröffentlichung gegen hinterlegte Grundregeln. K Textsorte, Sprache und Kanal erkannt; Regeln aus dem Styleguide aktiv E Je Kriterium bestanden / Überarbeitung – mit Begründung statt Bauchgefühl V Kommentierter Prüfbericht mit Varianten; Freigabe bleibt bei der Redaktion EffektWeniger Korrekturschleifen, konsistente Markensprache – der Agent prüft vor, der Mensch entscheidet. Textsorte Produktbeschreibung Produktbeschreibung 74 % Banner / Ad-Copy 17 % Redaktioneller Text 9 % Rechtschreibung & Grammatik Yes Yes 93 % No 7 % Marken-Tonalität kleine Anpassung passt 34 % kleine Anpassung 61 % Umschreiben nötig 5 % Freigabe mit Änderungen freigeben direkt freigeben 26 % mit Änderungen freigeben 66 % Überarbeitung nötig 8 % 3 Leads und Kontakte besser einordnen Eingabe „Leiterin Digitalisierung / Prozesseinkauf, verantwortlich für Systemauswahl im Bereich E-Commerce und Datenmanagement.“ K Entscheiderin, Funktion Einkauf/Auswahl, Themen E-Commerce + Daten E Abgleich mit ICP und Scoring: aktiver Auswahlprozess = heiles Lead-Signal V Priorität + Next Best Action als CRM-Vorschlag; Versand erst nach Freigabe EffektBegründete Priorität statt Bauchgefühl-Liste – der Vertrieb sieht sofort, woran er ist. Rolle im Entscheidungsprozess Entscheiderin Entscheiderin / Auswahlverantwortlich 87 % Fachliche Mitentscheiderin 10 % Anwenderin 3 % Auftragsattraktivität attraktiv, aktiv verfolgen unattraktiv, ablehnen 9 % gering, nur bei freier Kapazität 19 % attraktiv, aktiv verfolgen 52 % sehr attraktiv, höchste Priorität 20 % Overall weighted position: 1.82 of 0–3 — between „gering, nur bei freier Kapazität“ and „attraktiv, aktiv verfolgen“ This one is close to a coin flip — worth a human look. Rückfragen nötig Yes Yes 63 % No 37 % Kontaktqualität Yes Yes 91 % No 9 % 4 Produkt- und Lieferantendaten klassifizieren Eingabe „Softshelljacke Herren, wasserabweisend, atmungsaktiv, Farbe anthrazit, Größen M–XXL, mit abnehmbarer Kapuze.“ K Attribute extrahiert: Sortiment, Zielgruppe, Funktionen, Farbe, Größen, Ausstattung E Abgleich mit PIM-Schema und Taxonomie, Pflichtfelder auf Vollständigkeit geprüft V Kategorie- und Merkmalzuordnung mit Herkunftsnachweis; Freigabe im Datenmanagement EffektBelastbare, findbare Produktdaten nach Schema – statt Pflege nach Zufall in der Tabelle. Kategoriezuordnung Funktionsjacken Bekleidung → Funktionsjacken → Softshell 89 % Bekleidung → Winterjacken 7 % Arbeitskleidung → Schutzkleidung 4 % Pflichtattribute vollständig No No – 2 Felder fehlen (Material, Pflegehinweis) 84 % Yes 16 % Duplikat im Bestand kein Treffer kein Treffer 86 % möglicher Match – prüfen 14 % Menge genannt No No 88 % Yes 12 % 5 Social-Media-Kommentare vorsortieren Eingabe „Seit dem letzten Update funktioniert die App zu eurem Gerät bei uns überhaupt nicht mehr. Zwei Nachrichten an den Support, aber bisher keine Rückmeldung. Langsam wird das echt ärgerlich.“ K Stimmung negativ, Typ Beschwerde, Kontext App-Fehler nach Update E Öffentlicher Raum + Wiederholung + Unmut – Reaktionsbedarf, aber noch keine Krise V Antwortentwurf mit Überleitung in den persönlichen Kanal, Ticket referenziert EffektKritische Kommentare rutschen nicht durch – Antwort in Minuten statt in Tagen, Eskalation klar benannt. Stimmung negativ negativ 97 % neutral 3 % gemischt 0.1 % positiv 0.0 % Art Beschwerde Beschwerde 80 % Sonstiges 10 % Produktfrage 8 % Spam oder Werbung 1 % Antwort nötig Yes Yes 84 % No 16 % Eskalationsrisiko zeitnah reagieren kein Risiko 10 % beobachten 31 % zeitnah reagieren 47 % sofort eskalieren, Krisenkommunikation 13 % Overall weighted position: 1.62 of 0–3 — between „beobachten“ and „zeitnah reagieren“ Demonstrationsansicht: Social-Media-Beispiel sowie weite Teile von Support-Triage und Lead-Einordnung entsprechen den hinterlegten Modelläufen, übrige Werte sind Beispielfelder. Entscheidungen mit „Unsure – worth checking“ gehen zur Prüfung an den Fachbereich.

Quick-Check: Lohnt sich ein Decision Model für euch?

Das ist ja alles schön und gut und kann wahrlich hilfreich sein. Aber wie findet ihr nun heraus, ob euch ein Entscheidungsmodell im Alltag weiterbringt? Ein kurzer Check hilft euch bei der Einschätzung. Je häufiger eine bestimmte Entscheidung anfällt, desto eher rechnet sich ein Entscheidungsmodell mit KI.

Ein Decision Model lohnt sich eher, wenn ihr mehrere dieser Fragen mit »Ja« beantworten könnt:

Gibt es bei euch wiederkehrende Entscheidungen, die manuell getroffen werden? Sind die möglichen Antwortoptionen weitgehend bekannt, etwa Kategorien, Prioritäten, Freigaben oder Zuständigkeiten? Braucht ihr keinen ausformulierten Text, sondern vor allem eine klare Einordnung? Fällt diese Entscheidung häufig genug an, dass Geschwindigkeit oder Entlastung einen Unterschied machen? Könnt ihr mit Confidence-Werten oder Schwellenwerten arbeiten, um unsichere Fälle an Mitarbeitende weiterzugeben? Würde euch ein fester, maschinenlesbarer Output bei der Weiterverarbeitung in euren Systemen und Workflows helfen?

Ein solches Model eignet sich eher weniger, wenn Aufgaben sehr offen sind oder stark vom situativen Kontext abhängen. Dann ist ein großes Sprachmodell oder eine andere Lösung meist die bessere Wahl.

Berücksichtigt bei eurer Bewertung auch den Aufwand für Integration, Betrieb und Qualitätssicherung. Ein Decision Model ist nur dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn die eingesparte manuelle Arbeit und die verbesserte Prozessqualität die zusätzlichen Kosten rechtfertigen.

Faustregel: Wenn ihr keine KI zum Formulieren sucht, sondern eine KI zum Einordnen, Priorisieren oder Weiterleiten, lohnt sich ein genauerer Blick auf Decision Models.

Nicht für jede Frage braucht es ein Sprachmodell

Die Entwicklung rund um KI wird häufig von immer leistungsfähigeren Sprachmodellen und autonomen Agenten geprägt. Dabei gerät leicht aus dem Blick, dass viele Unternehmensprozesse gar keine besonders komplexe KI-Lösung benötigen.

Oft ist die eigentliche Herausforderung viel kleiner: Informationen müssen richtig eingeordnet werden, damit der nächste Prozessschritt starten kann. Decision Models schließen genau diese Lücke. Dadurch entsteht eine zusätzliche Möglichkeit, wiederkehrende Entscheidungen effizienter in bestehende Workflows einzubinden.

Entscheidungsmodelle sind aber kein Tool, das ihr jetzt einführen müsst. Schaut auf eure bestehenden Prozesse. An welchen Stellen verbringt ihr viel Zeit mit Vorsortieren, Klassifizieren oder Weiterleiten?

Ihr möchtet herausfinden, welche KI-Lösungen zu euren Geschäftsprozessen passen? Gemeinsam mit dotSource könnt ihr eure Anwendungsfälle bewerten und herausfinden, wo sich der Einsatz von KI wirtschaftlich und organisatorisch lohnt.

FAQs – häufig gestellte Fragen zu Decision Models