Mit Design Sprints schafft ihr in wenigen Tagen Klarheit. | Quelle: dotSource

Kennt ihr das? Ein neues Feature soll her. Alle nicken. Dann kommen die Fragen: Worin besteht eigentlich die Herausforderung? Welche Nutzenden meinen wir genau? Welche Lösung ist realistisch und welche nur Wunschdenken? Aus einer ersten Idee entsteht schnell ein Projekt mit fünf Meinungen, vielen Beteiligten und einem Kalender voller Abstimmungen.

In solchen Situationen hilft ein Design Sprint. Damit bringt ihr die richtigen Menschen zusammen, fokussiert euch auf eine konkrete Fragestellung und schafft in wenigen Tagen Klarheit, für die sonst Wochen vergehen würden.

Wie ein Design Sprint in der Praxis funktioniert? Genau das zeigt der vierte Teil der Handelskraft-Artikelserie »Tipps für erfolgreiches UX-Design und Usability«. Neben den Grundlagen und dem typischen Ablauf erhaltet ihr konkrete Hinweise und eine Checkliste, mit der ihr die Methode als Entscheidungswerkzeug einsetzen könnt.

Was ist ein Design Sprint?

Ein Design Sprint ist ein strukturierter Prozess, mit dem ihr in kurzer Zeit:

eine zentrale Fragestellung klärt,

klärt, Lösungsansätze entwickelt,

entwickelt, eine Idee greifbar macht

und sie mit echten Nutzenden testet.

Im Fokus steht nicht das perfekte Design, sondern die Validierung einer entscheidenden Annahme. Am Ende habt ihr eine belastbare Handlungsgrundlage: weiterverfolgen, anpassen oder bewusst stoppen.

Klassisch erstreckt sich die Methode über fünf Tage. Die bekannte Logik: Problem verstehen, Lösungen skizzieren, priorisieren, prototypen, testen.

Entwickelt wurde das Format im Umfeld von Google Ventures, maßgeblich geprägt durch Jake Knapp und das Buch »Sprint«. Die Idee dahinter ist einfach: Große Weichenstellungen brauchen Fokus, Tempo und frühes Feedback, bevor Teams Monate in die falsche Richtung investieren.

Damit ihr den roten Faden nicht verliert, hier der klassische 5-Tage-Überblick:

Der klassische 5-Tage-Überblick | Quelle: dotSource

Vorteile: Was leistet ein Design Sprint?

Versteht Design Sprints nicht als Kreativ-Workshop oder als Abkürzung für Strategiearbeit. Der größte Mehrwert liegt darin, dass Teams gezwungen sind, Klarheit zu schaffen, bevor Zeit, Budget und Ressourcen gebunden werden. Das ist genau das Richtige für Produktteams, Management, Führungskräfte, Projekt- und Budgetverantwortliche sowie UX-Teams.

1. Fokus auf das eigentliche Problem

weniger Diskussionen über Nebenschauplätze

ein gemeinsames Problemverständnis im Team

Klarheit darüber, woran ihr arbeitet und woran bewusst nicht

2. Schnelle und verbindliche Priorisierung

weniger Schleifen

weniger Grundsatzdiskussionen

mehr Verbindlichkeit

3. Nutzerfeedback, bevor es teuer wird

ihr erkennt Missverständnisse früh

ihr seht, ob User den Mehrwert verstehen

ihr verhindert, dass falsche Annahmen in die Entwicklung einfließen

4. Gemeinsames Ziel

ein geteiltes Verständnis von Nutzer- und Business-Perspektive

weniger Reibung nach dem Sprint

5. Klarheit über den nächsten sinnvollen Schritt

priorisieren, anpassen oder bewusst verwerfen

Ressourcen gezielt einsetzen

Diese Voraussetzungen entscheiden über den Erfolg

Ein Design Sprint ist ein starkes Format, entfaltet seine Wirkung aber nicht automatisch. Bestimmte Rahmenbedingungen erhöhen die Erfolgschancen deutlich. Dann wird aus fünf Tagen echter Fortschritt statt nur ein gut strukturierter Workshop. Ihr braucht:

eine klare Entscheidungsbefugnis

ein konkret formuliertes und testbares Ziel

Zugang zu echten Nutzenden

eingeplante Ressourcen für die Weiterarbeit

Offenheit für das Ergebnis

Die 5 Tage in der Praxis: So macht ihr aus dem Design Sprint ein Entscheidungswerkzeug

Theorie ist gut. Aber in der Praxis zählen Fokus und Struktur. Wichtig: Die Tage müssen nicht am Stück stattfinden. Viele Teams verteilen den Sprint über mehrere Wochen, um das Tagesgeschäft aufrechtzuerhalten. Entscheidend ist die inhaltliche Stringenz.

Praktische Tipps für euren Design Sprint:

Tag & Beschreibung Was ihr an diesem Tag braucht: Typische Fehler: Mini-Checkfragen: Tag 1: Verstehen und fokussieren • eine klar formulierte Sprint-Challenge, also die konkrete Kernfrage, die ihr im Sprint klären wollt

• eine gemeinsame Sicht auf Nutzer, Ziel und relevanten Touchpoint in der Customer Journey

• eine entscheidungsbefugte Person im Raum



Tag 1 entscheidet darüber, ob euer Sprint Fahrt aufnimmt oder sich von Anfang an verzettelt • zu viele Themen gleichzeitig

• unklare Ziele wie »besseres UX«, die nicht konkret und überprüfbar formuliert sind

• Diskussionen ohne klare Entscheidung 1. Können wir das Problem in einem Satz erklären?

2. Wissen alle, warum dieses Thema jetzt relevant ist?

3. Ist klar, wer Entscheidungen trifft?

4. Wissen wir, an welcher Stelle der Customer Journey wir ansetzen? Tag 2: Lösungen entwickeln • individuelle Ideen statt Gruppendiskussionen

• Fokus auf Lösungsansätze, nicht auf perfekte Ausarbeitung

• klare Leitplanken aus Tag 1



An Tag 2 geht es um lösbare Ansätze. • zu frühe Bewertung von Ideen

• endlose Diskussionen über Details

• Optimierung interner Vorlieben statt echter Nutzerprobleme 1. Lösen die Ideen das definierte Problem?

2. Sind unterschiedliche Ansätze sichtbar?

3. Denken wir zuerst aus Nutzersicht und zahlen wir gleichzeitig auf ein klares Business-Ziel ein? Tag 3: Entscheiden und priorisieren • Mut zur Entscheidung

• klare Kriterien für die Auswahl

• Akzeptanz, dass nicht alles weiterverfolgt wird

• ein Storyboard, das die gewählte Lösung konkretisiert



Tag 3 ist etwas unbequem. Aber genau deshalb entscheidend. • Entscheidungen vertagen

• Kompromisslösungen wählen

• zu viele Ideen gleichzeitig verfolgen 1. Wissen wir, warum wir diese Lösung wählen?

2. Ist klar, an welchem Touchpoint wir ansetzen?

3. Haben wir bewusst andere Optionen verworfen?

4. Ist die Lösung klar genug für einen testbaren Prototyp? Tag 4: Prototyp bauen • Fokus auf Verständlichkeit statt Perfektion

• ein Prototyp, der die kritische Annahme testet

• Hypothesen, die überprüft werden sollen

• klare Aufgabenverteilung im Team



Der Prototyp ist kein Produkt. Er ist ein Mittel zum Zweck. • zu viel Detailtiefe

• Diskussionen über Design statt Wirkung

• zu viele Annahmen in einem Prototyp 1. Können Nutzende die Idee ohne Erklärung verstehen?

2. Testen wir wirklich die kritische Annahme?

3. Reicht der Prototyp für einen validen Test? Tag 5: Testen und lernen • echte Nutzende

• strukturierte Moderation, während das Team beobachtet und dokumentiert

• offene Haltung gegenüber Feedback

• Bereitschaft, Annahmen zu hinterfragen



Hier zeigt sich, ob der Sprint seinen Zweck erfüllt. • Feedback relativieren

• nur positive Signale wahrnehmen

• Testergebnisse überinterpretieren 1. Verstehen die Nutzenden den Mehrwert?

2. Wo entstehen Zweifel oder Missverständnisse?

3. Welche Entscheidung leiten wir daraus ab?

Beispiele aus B2B und B2C

Der Sprint folgt einem klaren Rahmen. In der Praxis sieht er selten genauso aus wie im Lehrbuch. Ziele, Teams und Rahmenbedingungen unterscheiden sich und damit auch der Schwerpunkt der einzelnen Tage. Wie unterschiedlich ein Design Sprint wirken kann, zeigen die folgenden zwei Beispiele.

Design Sprint Beispiel B2B: Viele Stakeholder, wenig Nutzerkontakt

Ausgangslage: Ein mittelständisches Industrieunternehmen plant ein Kundenportal zur digitalen Abbildung von Bestell- und Serviceprozessen. Vertrieb, Service, IT und Management verfolgen unterschiedliche Interessen. Direkter Nutzerkontakt ist begrenzt.

Ziel: Klarheit darüber gewinnen, welches Problem wirklich gelöst werden soll und welche Lösung für Nutzende und Organisation tragfähig ist.

Ergebnis: Eine belastbare Entscheidungsgrundlage, welche Funktionen priorisiert werden sollten und welche bewusst nicht.

Design Sprint Beispiel B2C: Conversions, Nutzerverständnis & Zeitdruck

Ausgangslage: Eine D2C-Brand möchte die Checkout-Phase optimieren. Traffic ist vorhanden, Conversion-Potenzial ebenso, aber die Ursachen für die Absprünge sind unklar.

Ziel: Verstehen, warum Nutzende abspringen und welche Anpassungen messbaren Einfluss auf Conversion und Nutzererlebnis hat.

Ergebnis: Konkrete Optimierungsansätze mit direktem Business-Bezug.

Der Ablauf bleibt identisch. Doch ob ihr ein Industrieportal plant oder eine Checkout-Strecke optimiert, verändert die Fragen und damit die Ergebnisse.

Wer initiiert einen Design Sprint und wann lohnt sich externe Unterstützung?

Ein Sprint wird meist angestoßen, wenn Unsicherheit hoch ist und eine strategische Weichenstellung bevorsteht. Typische Initiatoren sind:

Produktverantwortliche

Digital- oder E-Commerce-Leads

UX-Teams

Innovationsbereiche

Geschäftsführung

Externe Unterstützung ist sinnvoll, wenn neutrale Moderation, methodische Sicherheit oder professionelles User Research gefragt sind. Ein externer Blick bringt Struktur, Tempo und Objektivität – besonders dann, wenn interne Perspektiven festgefahren sind.

Aktuelle Trends im Design Sprint

Der klassische Fünf-Tage-Sprint ist geblieben. Aber: Teams arbeiten anders, Entscheidungen werden datengetriebener getroffen und neue Technologien verändern den Ablauf.

KI als Sparringspartner Unterstützung bei Ideation, Prototyping und Auswertung. Beschleunigt Prozesse, ersetzt aber keine Entscheidungen.

Modulare und verkürzte Formate Drei Tage statt fünf. Oder einzelne Sprint-Module für klar abgegrenzte Fragestellungen. Flexibilität statt Dogma.

Business Impact im Fokus Nicht nur »ist es nutzerfreundlich?«, sondern »welchen messbaren Effekt erzielen wir?«

Remote als Normalfall Digitale Whiteboards und verteilte Teams sind Standard. Moderation wird wichtiger als Methodentreue.

Einbettung in Discovery und agile Prozesse Der Sprint steht nicht isoliert, sondern ist Teil eines strategischen Gesamtprozesses.



Was passiert nach dem Design Sprint?

Die Methode bringt Tempo in Entscheidungen. Sie ersetzt allerdings keine Strategie. Nach fünf Tagen wisst ihr:

welches Problem wirklich zählt

welche Lösung tragfähig ist

welche Annahmen ihr verwerfen könnt

Was danach folgt, entscheidet über den nachhaltigen Erfolg. Wenn ihr wissen wollt, wie aus einzelnen UX-Maßnahmen ein konsistentes Nutzererlebnis wird, lohnt sich der nächste Schritt. Im Whitepaper »User Experience Design« erfahrt ihr, wie ihr Nutzerzentrierung systematisch verankert, wie UX strategisch mit Business-Zielen verbunden wird, welche Prozesse, Rollen und Methoden nachhaltig wirken und wie aus Erkenntnissen messbarer Mehrwert entsteht.

