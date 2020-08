Digital. Business. Talk. – Afterwork Special #7 CMS: Wohin geht die Reise?

Am Mittwoch, den 5. August, geht die beliebte Handelskraft Digital. Business. Talk. Afterwork Reihe weiter. Mit Sebastian Stang, General Manager von Magnolia, haben wir dafür einen echten CMS-Experten am Mikrofon. Die Teilnahme am Talk ist wie immer kostenlos.





Digitaler CMS-Talk

Standesgemäß wird der Afterwork Talk wieder von Moderator und Digital Evangelist Oliver Kling gehostet. Zusammen bereden die beiden, welche CMS-Trends derzeit en vogue sind, vor welchen technologischen Herausforderungen die Branche derzeit steht und wie man mit CMS eine gelungene digitale Experience aufbaut.

Der Talk wird auch hier wieder per Zoom-Konferenz live übertragen. Ihr könnt wieder eure Fragen stellen, mitdiskutieren oder einfach nur zuhören. Wie und wo ihr euch live beteiligen könnt? Hier geht’s zum Zoom-Meeting.

Ihr habt die letzten Afterwork Talks verpasst? Die letzten Aufzeichnungen sind auf Spotify, iTunes und SoundCloud online.

Natürlich bringt auch dieses Mal unser Talkgast wieder seinen Lieblingscocktail mit: Den Mezcal Negroni. Das Ersetzen von Gin durch Mezcal in dieser Variante eines traditionellen Negroni verleiht Sebastians Cocktail-Empfehlung eine rauchige Note, die durch ihre subtile Einfachheit überzeugt. Wenn man sich für einen Blanca Mezcal wie den Del Maguey Vida entscheidet, legen sich der Wermut und die Orangenscheibe warmherzig über das Geschmackserlebnis, ohne das Getränk ganz und gar zu überwältigen. Ein Getränk für echte Kenner!

Mezcal Negroni

2cl Mezcal

2cl Bitterlikör (z. B. Campari oder Aperol)

2cl Wermut

Auf Eis mit Orangenscheibe servieren, fertig!

Stößchen!