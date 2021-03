E-Commerce, Content und geballtes Wissen in einer Woche

100 Prozent E-Commerce-Insights und Content-Strategien, die euch und euer Business weiterbringen? Gibt’s und zwar eine ganze Woche lang.Vom 22. – 26. März liefert euch die E-Commerce Week interessante Sessions mit hochkarätigen Speakern und wertvollen Inhalten. Klingt gut? Dann meldet euch direkt an.



E-Commerce Week: Wer sind die Speaker?

In diesem Jahr erwarten euch Referenten wie Technologie-Investor Frank Thelen, die Chefredakteurin der impulse Nicole Basel und Christoph Klaßen von Melitta Europa.

Wir sind mit dabei und werden die der E-Commerce-Week mit PIM-Produkten und Trends bereichern. Die PIM- und MDM-Consultants Stefan Kellner und Dominique Wolle sind nicht nur erfahren im Umgang mit Kundenwünschen und Trends sondern vor allem mit PIM-Produkten.

Abseits von PIM gibt es auf der diesjährigen E-Commerce Week alles, was das Digital Business Herz begehrt:

Kundenbindung,

Buying Experience,

Conversion-Generierung

und Content-Marketing

Erfahrt, welche Dos und Don´ts es bei der Übersetzung im Cross-Border-Geschäft gibt, oder aber, wie ihr in zehn Schritten zum erfolgreichen WhatsApp-Commerce-Business kommt.

E-Commerce: Seid dabei und startet digital durch

Von den ersten Schritten für digitalen Erfolg im E-Commerce zu echten Insider-Tipps von erfahrenen Speakern bekommt ihr alles geboten. In diesem Jahr gibt es drei verschiedene Ticket-Kategorien für euch zur Auswahl:

Das Live Ticket gibt’s für 199€ inklusive Teilnahme an der Konferenz für die ganze Woche und über 30 Whitepapern. Als nächstes folgt das Live+ Ticket für 249€. Hierbei bekommt ihr nicht nur die über 40 Live Vorträge, sondern auch alle Präsentationen als PDF und die Aufzeichnungen zur Verfügung gestellt. Last but not least gibt’s es das VIP Ticket für 499€ inklusive aller genannten Leistungen plus Teilnahme am VIP Track und dem Austausch mit anderen Branchenleadern. Zudem könnt ihr eure Fragen live stellen.

Reicht euch noch nicht? Dann gibt es exklusiv für Handelskraft-Leser:innen Freikarten zur Konferenz. Schaut doch mal auf der Homepage vorbei.