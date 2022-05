E-Commerce Germany Award 2022 – dotSource unter den Top 3 Agenturen Deutschlands!

Wow. Was für tolle News zum Wochenende! Wir holen uns den dritten Platz bei den E-Commerce Germany Awards 2022. In der Kategorie »Best Agency« stehen wir dieses Jahr nach 2019 zum 2. Mal auf dem Siegertreppchen. Nur schön. Danke an knapp 500 Kundinnen und Kunden, an über 30 Partner und 463 Digital Natives. Dieser Award gehört uns allen.



E-Commerce Germany Award: Über die Auszeichnung

Der E-Commerce Germany Award zeichnet Unternehmen in zwölf verschiedenen Kategorien rund um das Thema Onlinehandel aus. Nach einem Publikums-Voting via LinkedIn lag die Qual der Wahl bei einer hochkarätigen Jury. Vergeben wurden die heißbegehrten Awards diese Woche am Vorabend der E-Commerce Berlin Expo. 2022 findet das Event bereits zum sechsten Mal statt.

E-Commerce ohne dotSource? Keine Chance!

dotSource. Das bedeutet E-Commerce seit 2006. Das bedeutet Teamspirit an fünf Standorten, sei es analog, remote oder hybvrid. Das bedeutet der Griff nach den Sternen, dem Mars und dem Jupiter.

Wir sind inmitten unserer Journey-to-Jupiter. Ein großer Teil des Weges liegt hinter uns. Viele weitere spannende Stationen und ehrgeizige Ziele liegen noch vor uns. Wir wollen mehr Marken, Händler und Hersteller zu digitalen Champions machen. Wir wollen 1000 Digital Natives beschäftigen. Wir wollen 100 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften. Wir wollen bei all dem Wachstum und ehrgeizigen Zielen vor allem eins bleiben: Treu zu uns und zu unserem Credo: Digital Buisness is People Business.

Umso mehr freuen wir uns, dass unser Spirit und unser Erfolg mit einer Top Platzierung bei den E-Commerce Germany Awards 2022 auch wahrgenommen werden. Vielen Dank an die Jury und vielen Dank an die gesamte dotSource Familie.

E-Commerce Know-how für Digitale Champions: Jetzt kostenfrei herunterladen!

Digitalisierung macht die Welt besser! Der Erfolg unserer Kundinnen und Kunden, unsere eigene Reise und jede Menge anderer Zahlen und Fakten, Trends und Analysen zeigen es euch.

Im aktuellen Trendbuch Handelskraft 2022 Digitale Champions bekommt ihr Klartext, Tipps und Inspirationen rund um die wichtigsten Business-Trends des Jahres.

Füllt jetzt das Formular aus und erhaltet ein Exemplar des Trendbuchs kostenfrei in euer Postfach.