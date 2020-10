Fast Forward, Play Digital First: Strategien für eine Multichannel-Welt

Digital First ist mehr als nur ein Trend, der vor allem in diesem Jahr noch einmal an Bedeutung gewonnen hat. Während der Begriff lange kein Novum mehr ist, wurde der Ansatz für viele erst durch Social Distancing, Remote Work und Homeoffice ein Teil des New Normal.

Um weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben und gesehen zu werden, müssen Unternehmen dem Digital-First-Ansatz folgen. Das heißt: Produkte und Services sollten zuerst digital gedacht werden. Unternehmen müssen ihre Kunden über alle Kanäle hinweg mit einer gleichbleibend herausragenden Customer-Experience begeistern.



Fast Forward mit Contentful

Die CMS Software von Contentful schafft genau das und bietet über Schnittstellen (APIs) die Möglichkeit verschiedenste Medien zeitgleich zu bespielen, ohne dabei Inhalte neu übertragen zu müssen. Auf diese APIs fokussiert sich das Headless-CMS und ist dadurch sowohl schlanker als auch anbindungs- und wandlungsfähiger. Als Partner von Contentful bieten wir hierzu die passende Beratung zu Strategie, Konzeption und Implementierung an, um euren Digital-First-Ansatz umzusetzen.

Fast Forward Konferenz am 29. Oktober

Weitere Informationen zum System, Lösungen und Best Practices gibt es am 29. Oktober bei der Fast Forward Conference von Contentful. Sie bringt in diesem Jahr auf virtueller Basis über 1000 verschiedene Experten zusammen. Es werden unter anderem Ansätze vorgestellt, wie die digitalen Funktionen von Unternehmen beschleunigt werden können und wie man sich der Erstellung einzigartiger digitaler Kundenerlebnisse widmet.

Außerdem vermittelt die Fast Forward, wie man sich den Herausforderungen des globalen Marktes stellt und dabei mit seinen Kunden in der Multichannel-Welt Schritt hält.

Auf drei Online-Bühnen wird die Fast Forward Conference die verschiedenen Themen beleuchten.

Ihr wollt dabei sein? Dann registriert euch hier kostenfrei.