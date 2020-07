Handel im Wandel – Kai Hudetz heute im Talk

Heute Nachmittag 17.00 Uhr wird wieder getalkt, im geselligen Rahmen, mit spannenden Themen und spritzigen Getränken. Mit Kai Hudetz vom IFH Köln ist dafür heute genau der richtige Gast an Bord.





Handel im Wandel

Moderator und Digital Evangelist Oliver Kling lädt wieder ein zum Talk. Unter anderem wird diskutiert werden, wie das New Normal des Handels in Zukunft aussehen wird, wie sich das Konsum- & Kundenverhalten hinsichtlich der Angst vor der »zweiten Welle« geändert hat und ob sich das Thema Nachhaltigkeit durch Corona stärker im Bewusstsein der Kunden verankern wird.

Der Talk wird auch hier wieder per Zoom-Konferenz live übertragen. Ihr könnt wieder eure Fragen stellen, mitdiskutieren oder einfach nur zuhören. Im Anschluss daran wird das Gespräch auch wieder als Podcast auf Spotify, iTunes und SoundCloud veröffentlicht. Wie und wo ihr euch live beteiligen könnt? Hier geht’s zum Zoom-Meeting.

Und wie es die Afterwork Talk-Tradition so will, stellt uns unser Gast Kai vom Kölner IFH auch das passende Getränk zum Talk bereit. Was könnte es auch anderes sein als ein bodenständiges:

Reissdorf Kölsch

Wasser

Gerstenmalz

Hopfenextrakt

Prost!