Instagram-Hit: Mit #NoFilter-Parodie über Nacht zum Star [Netzfund]

Wer kennt sie nicht: diese perfekten Star-Accounts auf Instagram. Durchtrainierte Körper, traumhafte Locations, professionelle Bilder und abgefahrene Postings. Es könnte glatt eine andere Welt sein. Wie diese Bilder unter normalen Umständen aussehen, zeigt die australische Komikerin Celeste Barber. Sie macht sich dabei nicht nur bei ihren mittlerweile sieben Millionen Followern, sondern auch bei den Stars selbst beliebt.

Instagram-Hit for Body Positivity

Ist normal doch nicht langweilig? Anscheinend nicht! Nur zum Spaß begonnen, um ihre Schwester zu unterhalten, fand die Umwandlung einer Traumwelt in den eigenen Alltag der ganz normalen Welt, großen Anklang.

Bilder mit über 500k Likes und Videos mit mehreren Millionen Aufrufen sind keine Seltenheit bei @celestebarber. So posiert sie als Parodie zum Beispiel neben Models mit perfekten Körpern oder Promis mit komischen Posen und steht zu ihrem Körper.

Bodyshaming ade. Werbeangebote für Diätpillen, Detoxtees und andere Abnehm-Methoden, an denen sie gut verdienen könnte, schlägt sie prinzipiell aus. Sie will niemanden einreden, etwas an sich ändern zu müssen.

Mittlerweile ist sie nicht mehr nur erfolgreich auf Instagram. Celeste Barber geht mit ihrer eigenen Stand-up-Comedy-Show erfolgreich auf die Bühne, wird in Talkshows eingeladen, für Fernsehrollen gecastet und ist auf dem Cover der australischen Vogue zu sehen. Ihr eigenes Buch, Challenge Accepted!: 253 Steps to Becoming an Anti-It Girl, gehört außerdem zu den Bestsellern.

Ein Account zum Schmunzeln und mit Statement. Ziemlich cool, wie wir finden. 😊