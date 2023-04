Network-Areas, Workshops, Entertainment, Food und all das im großen Stil: Die K5 Future Retail Conference ist seit Jahren Europas führende Konferenz für E-Commerce, Digital–Marketing und Businesstechnologien. Am 20. und 21. Juni 2023 treffen sich über 4.000 Macherinnen und Macher des E-Business, 200 Aussteller und 150 Speaker aus aller Welt im Estrel Congress Center in Berlin. Dort tauschen sie sich nicht nur über d Für uns ist die K5 ein Place-to–be und wir kommen nicht allein!

Wir fahren zur K5 und nehmen mit…

einen hochkarätigen Partner: Magnolia ist weltweit einer der führenden Anbieter für Content-Management-Systeme (CMS). Als Magnolia Gold Partner hat dotSource bereits zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt.

eine Success Story: Einer dieser Erfolgsgeschichten erleben wir mit Pöppelmann, einem der führenden Hersteller von Kunststoffprodukten für Bereiche wie Medizintechnik, Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie. Das Familienunternehmen hat das CMS auf Magnolia umgestellt, um seine Content-Workflows effektiver zu steuern.

einen Schokobrunnen: Harte Arbeit muss belohnt werden! Habt ihr eure Köpfe gefüllt mit neuen Ideen für euer Business? Unser Stand 30 in Expo Halle 1 bietet einen Raum zum Verweilen, Naschen, Kaffee trinken und zum Networken.

Wachst mit uns über euren digitalen Horizont hinaus: Kostenfreie Discovery Workshops

Was verbindet die Teilnehmenden der K5? Ganz klar, sie wollen ihr Digital Business stetig weiterentwickeln und zu den Big Playern im E-Commerce gehören. Auf diesem Wachstumspfad ist es wichtig, die passende Systemarchitektur für das eigene Unternehmen zu finden, gesammelte Daten optimal zu nutzen und den Mut zu haben, innovative Strategien umzusetzen.

Auf der K5 könnt ihr als Besucherinnen und Besucher vom umfassenden Know-how des dotSource-Teams profitieren und euch individuell beraten lassen. Ihr könnt mit den Digital Experts in einem kostenfreien Discovery Workshop euren spezifischen Anwendungsfall besprechen. Dafür bringt ihr euren Inputs, eure Anforderungen und Wünsche für euer Business. Dabei werden Schwerpunkte behandelt wie

die zeitliche Planung

potenzielle Zielgruppen

die Einordnung des Konzepts in die digitale Landschaft

Investitions- und Wirtschaftlichkeitsabschätzungen

Der Umfang liegt bei vier Stunden und gilt für einen Bereich aus dem gesamten Leistungsportfolio von dotSource, wie zum Beispiel E-Commerce, PIM und Marketing-Automation.

K5 Commerce Award: Votet mit!

Auf der K5 wird nicht nur gelernt und genetworkt – es wird auch gewürdigt. Der K5 Commerce Award ist DIE Auszeichnung für herausragende Leistungen im Bereich Commerce. In 12 Kategorien zeichnen das Publikum per Online-Voting und eine Jury aus renommierten E-Commerce-Experts innovative Commerce-Lösungen und Agenturen aus. Wir sind in der Kategorie »E-Commerce Agency« nominiert!

Und wir freuen uns über jeden Vote: https://s.dotsource.de/bm

Abstimmen könnt ihr noch bis zum 17. Mai – die Award-Verleihung findet dann am 20. Juni auf der K5 Future Retail Conference statt.

K5 Future Retail Conference 2023: Seid dabei!

Ihr seid auf der K5 und wollt von erfahrenen Coaches in gemütlicher Atmosphäre über Chancen für euer Digital Business sprechen? Dann trefft unser dotSource-Team am 20. und 21. Juni 2023 in Expo Halle 1 Stand 30. Dieser befindet sich zwischen der Main Stage und der Expo Stage III.

Bis zum 19. Juni habt ihr die Möglichkeit, einen Termin mit unserem Digital-Expertenteam für einen kostenfreien Discovery Workshop zu vereinbaren. Ganz egal, ob dotSource Neu- oder Bestandskunde.