Personal. Live. Interactive. – ECC-Forum Digital 2021 [Save the date]

Besondere Zeiten erfordern besondere Formate. Und auf das nächste freuen wir uns ganz besonders: Das ECC Forum Digital 2021 des IFH Köln. Am 09. und 10. Juni hört und seht ihr dort die neuesten Entwicklungen und News aus der Handelswelt. Wer dabei ist und was euch erwartet, lest ihr hier.



Personal. Live. Interactive. versteht sich

Auch in diesem Jahr zeigt das Institut für Handelsforschung (IFH) als Brancheninsider im Handelsumfeld, was es zu bieten hat. Mit einem interaktiven Live-Format präsentiert das IFH zudem noch ein Doppelevent über jeweils zwei Tage:

Los geht es mit Part I am 9. und 10. Juni, Part II folgt am 29. und 30. September. Seid mit einem Classic Ticket kostenfrei dabei und meldet euch gleich für das Juni-Event an!

Personal. Live. Interactive. – mit dabei sind…

Moderiert wird das Event von der Leiterin des ECC Köln Anne Lisa Weinand und Geschäftsführer Kai Hudetz. Hört für einen kleinen Einblick doch mal in unseren Digital. Business. Talk. mit Kai.

Beide begrüßen unter anderem Birte Fulde, Head of Marketing bei ORION, die über Influencer-Marketing sprechen wird. Aber auch New Work, Digitalisierung des stationären Handels und Product Experience werden auf der virtuellen Bühne Thema sein.

Freut euch an Tag zwei auf einen Vortrag mit anschließender Deep Dive Session zum Thema D2C bei Eckes-Granini und erfahrt, was hinter dem Erfolg von everdrop steckt.

Personal. Live. Interactive. – So seid ihr dabei

Für alle, die den Livestream verfolgen, jeden Vortrag und Deep Dive miterleben wollen, bietet der IFH das Classic Ticket für das ECC-Forum an. Wem das nicht genug ist, wer bereits Mitglied im ECC CLUB oder Förderer des IFH ist, der bekommt das Premium-Ticket mit unbegrenztem Zugriff auf alle freigegebenen Aufzeichnungen und Vortrags-Handouts.

Klingt gut? Dann seid zum ersten Event am 09. und 10. Juni dabei und sichert euch gleich hier euer Ticket.