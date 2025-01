Das Trendbuch Handelskraft 2025 zeigt euch, wie ihr in Krisenzeiten klug investiert.

Quelle: dotSource

Zuversichtlich sein. Gar nicht so einfach, wenn die politische Lage unsicher ist, Kosten für Unternehmen weiter steigen und der Wettbewerbsdruck durch die ausländische Konkurrenz zunimmt.

Verständlich, dass Unternehmen in solch herausfordernden Zeiten nicht zuerst daran denken, zu investieren, sondern daran, wo sie sparen können.

Dass sich kluge Investitionen und finanzielle Sicherheit aber keineswegs ausschließen, zeigt das Trendbuch Handelskraft »High Five«.

Nur Unternehmen, die jetzt Bestehendes hinterfragen und neue Strategien evaluieren, werden in einem unsicheren Umfeld weiter bestehen und darüber hinaus erfolgreich sein.

Konkrete Maßnahmen, die ihr 2025 dafür umsetzen könnt, findet ihr hier.

Wie kluge Investitionen und Zuversicht euch durch die Krise bringen

»Den Gürtel enger schnallen« ist die Devise, die viele Unternehmen in unsicheren Krisenzeiten verfolgen. Die Einführung neuer Tools und der Ausbau der Kommunikationsstrategie scheinen dabei keinen Platz auf der Agenda zu haben. Neu geplante Projekte werden eingestellt oder verschoben und Kosten für Marketing und Vertrieb reduziert.

Dabei sind es diese mutigen Maßnahmen, die darüber entscheiden, ob Unternehmen Krisen langfristig meistern und gestärkt aus ihnen hervorgehen.

Habt ihr beispielsweise erstmal Einsparungspotenziale aufgedeckt, solltet ihr bei der Optimierung auf Langfristigkeit setzen. So zahlt sich ein klug überlegtes Digitalisierungsprojekt für euch mehrfach aus, ihr:

beschleunigt Prozesse,

senkt Kosten,

steigert die Zufriedenheit eurer Mitarbeitenden,

und bietet euren Kunden einen besseren Service.

Gleichzeitig sendet ihr damit ein starkes Signal der Zuversicht an Mitarbeitende, Kunden und Investoren. Ihr behaltet auch in herausfordernden Zeiten ein innovatives Mindset und passte euch neuen Entwicklung an, anstatt euch von ihnen aufhalten zu lassen. Mit dieser positiven Dynamik und den richtigen Maßnahmen, seid ihr auf Krisen vor allem aber für den nächsten Aufschwung vorbereitet.

5 Business Trends und Maßnahmen für 2025

Trotz der herausfordernden Geschäftsjahre gibt es zahlreiche Best Practices, die zeigen, dass es sich gerade in diesen Zeiten lohnt, Bestehendes zu hinterfragen und neue Projekte anzugehen. Die nachstehenden Maßnahmen sollen euch dazu inspirieren, diesen Erfolgsbeispielen zu folgen:

1. Potenziale nutzen: Geschäftsmodelle neu evaluieren

Nicht nur ihr, sondern auch alle anderen Wirtschaftsakteure müssen abwägen, welche Investitionen sie tätigen. So entscheiden sich beispielsweise immer mehr Konsumenten dazu, secondhand zu kaufen. Es ist also durchaus sinnvoll, zu evaluieren, ob ihr eure Produkte wieder aufbereiten und erneut über eure Plattform verkaufen solltet. Oder vielleicht lassen sich neue Kunden durch ein zusätzliches Reparatur- und Serviceangebot gewinnen.

Einen umfassenden Einblick zu diesem stark wachsenden Geschäftsmodell findet ihr im Beitrag »Re-Commerce – Vom angesagten Konsumtrend zum nachhaltigen Geschäftsmodell«.

Eine anderes Geschäftsmodell, mit dem ihr Kosten reduziert und gleichzeitig euren Kundenkreis erweitert, ist Cooperative Commerce. Durch die enge Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen könnt ihr beispielsweise euer Angebotsspektrum erweitern oder eure Zielgruppe mit kreativen Kooperations-Kampagnen begeistern.

Wie Unternehmen von diesen Geschäftsmodellen bereits profitieren und weitere vielversprechende Ansätze, findet ihr im ersten Kapitel des Trendbuch Handelskraft »High Five«.

2. Nutzerfokus schärfen: Bedürfnisse der Zielgruppe verstehen

Gießkannenmarketing ist bei engen Budgetrahmen keine Option. Es ist wichtig, dass eure Maßnahmen für die gewünschten Personen auch wirklich relevant sind. Daher lohnt sich hier die Investition in entsprechende Strategien und Tools. Beispielsweise könnt ihr mit einer Customer-Data-Platform Informationen aus Systemen wie dem CRM oder der Marketing-Automation-Lösung vereinen und erhaltet somit einen Überblick über die komplexe Customer Journey eurer Kunden.

Im Whitepaper »Customer-Data-Platform auswählen« bekommt ihr einen noch tiefergehenden Einblick in die Möglichkeiten einer CDP und erhaltet on top einen Vergleich führender CDP-Anbieter.

Bevor ihr euch aber überhaupt mit den Bedürfnissen und dem Verhalten eurer User befassen und passende Inhalte ausspielen könnt, müsst ihr deren Interaktionen auch entsprechend nachverfolgen. Durch zunehmende browserseitige Einschränkungen ist die Datenqualität beim herkömmlichen Client-Side-Tracking allerdings oftmals mangelhaft.

Damit ihr das Verhalten eurer User also lückenlos tracken und entsprechend relevante Inhalte anzeigen könnt, solltet ihr Server-Side-Tracking nutzen. Bei dieser Methode sind Cookies nicht von den sogenannten Tracking-Preventions betroffen und Daten können auch über eine längere Zeit gespeichert werden.

Wie die Methode konkret funktioniert und welche Tipps ihr bei der Implementierung beachten solltet, erfahrt ihr im zweiten Kapitel des Trendbuch Handelskraft »High Five«.

3. Bestandskunden binden: Retention-Marketing aufbauen

Bestandskunden: Sie kennen und lieben euch. Daher ist es auch sechs bis siebenmal günstiger einen bestehenden Kunden zu binden, als einen neuen zu gewinnen.

Allerdings müsst ihr, wie in jede Beziehung, auch in bestehende Kundenbeziehungen Zeit und Aufwand investieren. Bietet ihnen Anreize, wieder bei euch zu kaufen. Schafft positive Erlebnisse während ihres Einkaufsprozesses. Und liefert vor allem relevante Inhalte.

Ob über ein Loyalty-Programm, Produktkonfiguratoren oder emotionale Marketingkampagnen: Hört euren Kunden zu. Nutzt das Wissen, dass ihr über sie bereits habt. Schließlich »erzählen« sie mit jedem Klick auf eure Social-Media-Anzeige, mit jedem Seitenaufruf und jedem Kaufabschluss mehr von sich.

Inspirierende Praxisbeispiele für erfolgreiche Kundenbindungsmaßnahmen erwarten euch nicht nur im Trendbuch, sondern auch im Webinar »Sichere Maßnahmen für unsichere Zeiten: Warum Trendanalyse gerade jetzt relevant ist«. Meldet euch jetzt kostenfrei an und erfahrt am 02. Februar, wie ihr mit aktuellen Maßnahmen herausfordernde Geschäftsjahre erfolgreich meistert.

4. Ineffizienzen aufdecken: Systemarchitekturen anpassen

Nutzt ihr alle Tools und Lizenzen, die ihr habt? Wissen alle Mitarbeitenden, welche Möglichkeiten sie mit welchen Lösungen haben? Bilden eure Systeme wirklich nur das ab, was ihr für eure Anforderungen braucht?

Das alles sind hilfreiche Fragen, mit denen ihr eure Systemlandschaft auf den Prüfstand stellt. Schließlich solltet ihr diese nicht nur aus Kostengründen optimal auf euer Unternehmen und eure Anforderungen abstimmen. Mit einer gut strukturierten und modularen Systemlandschaft reagiert ihr viel flexibler auf Veränderungen am Markt.

Kostengünstige Einstiegslösungen kommen da langfristig an ihre Grenzen und sorgen durch komplexe, individuelle Anpassungen oftmals zu immensen Zusatzkosten. Es ergibt also auch hier Sinn, auf Systeme zu setzen, die im Rahmen eures ganz spezifischen Use-Cases zukunftsfähig sind.

Welche konkreten Möglichkeiten sich euch dafür bieten und warum die Migration in die Cloud keine Frage mehr des »Ob«, sondern des »Wie« ist, zeigt euch das dritte Kapitel des Trendbuch Handelskraft »High Five«.

5. Sicherheitsmaßnahmen ausbauen: in Cyberresilienz investieren

Cyberresilienz ist enorm wichtig. Sie beschreibt die Fähigkeit als Unternehmen Sicherheitsvorfälle zu minimieren, ihnen standzuhalten und sich möglichst schnell davon zu erholen. Insbesondere in Zeiten wirtschaftliche Unsicherheiten und geopolitischer Spannungen, versuchen immer mehr Kriminelle die Instabilität auszunutzen.

Spart ihr bei eurer IT-Sicherheit, kann das fatale Folgen haben. Ihr solltet also unbedingt Maßnahmen ergreifen, mit denen ihr Sicherheitsrisiken reduziert und potenzielle Gefahren frühzeitig behebt. Dazu gehört beispielsweise auch die Überprüfung eurer Lieferanten und Dienstleister auf Schwachstellen oder die Schulung eurer eigenen Mitarbeitenden.

Weitere Maßnahmen für mehr IT-Sicherheit erwarten euch im Trendbuch Handelskraft.

Gestärkt durch die Krise mit dem Trendbuch Handelskraft 2025

»High Five«! Ihr habt es bis hierhin geschafft. Ihr habt Zuversicht gezeigt und euch für Maßnahmen geöffnet, die euer Business 2025 voranbringen. Viele weitere »High Fives« wird es geben, wenn ihr entsprechende Maßnahmen umsetzt und somit ganz stabil die unsicheren Zeiten meistert.

Sichert euch dafür unbedingt das Trendbuch Handelskraft 2025, denn es liefert euch konkrete Praxisbeispiele und Erfolgsgeschichten, die euch und euer Team motivieren. Füllt jetzt das Formular aus und erhaltet euer kostenfreies Exemplar.