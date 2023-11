Master-Data-Management: Alle Stammdaten an Bord!

Daten sind der Treibstoff des modernen digitalen Unternehmenserfolgs. Und oft liegen sie leider zuhauf und ungeordnet herum. Daher stehen euch immer mehr Systeme zur Verfügung, um Prozesse zu optimieren, Daten strukturierter zu verwalten und dadurch eure Kunden besser zu verstehen. Schon längst im Trend und immer beliebter ist das Master-Data-Management, kurz MDM. Es vereint verschiedenste Datentypen und schafft somit eine zentrale und verlässliche Quelle in eurem Unternehmen.

Analystenteams sind von der Bedeutung eines gut funktionierenden MDMs überzeugt: Die Studie von PricewaterhouseCoopers hat gezeigt, dass 95 Prozent der Fach- und Führungskräfte Stammdatenmanagement als einen entscheidenden Faktor für den Unternehmenserfolg betrachten. Vor allem große oder verzweigte Unternehmen sind davon betroffen, massige Datenquellen aus verschiedenen Systemen erfolgreich zusammenzuführen und daraus fruchtbare Informationen zu ziehen.

Ein gut funktionierendes MDM-System ist also wie ein Schwimmring in der Datenflut. Erfahrt, was ein Master-Data-Management ist und welche Gründe für seine Implementierung sprechen.

Master-Data-Management heißt zu Deutsch Stammdatenmanagement und ein MDM-System ist wie ein Katalog für alle wichtigen Daten in eurem Unternehmen. Ob Kunden, Lieferanten, Standorte oder Services – ein MDM-System fasst domainübergreifend alle geschäftskritischen Daten (z. B. Kunden-, Auftrags-, Produkt– oder Finanzdaten) übersichtlich und stets aktuell für euch zusammen. Deshalb wird es auch häufig Multi-Domain Master-Data-Management genannt. Eure Daten werden zunächst im MDM-System zentralisiert, bereinigt und optimiert bzw. angereichert, bevor sie an eure Drittsysteme weitergeleitet werden.

Damit ihr Master-Data-Management erfolgreich betreiben könnt, ist eine ganzheitliche Herangehensweise erforderlich. Es bedarf also einer 360-Grad-Sicht auf sämtliche Unternehmensdaten, um diese entsprechend zu konsolidieren und vollständige Datensätze, sogenannte »Golden Records«, zu schaffen.

Weil die digitale Transformation von kompetentem Daten-Know-How, modernen Technologien und smarten Strategien angewiesen ist, um die sich stets ändernden Anforderungen auf dem Markt und eurer Kunden zu meistern. Vielleicht kommen euch einige dieser Pain Points bekannt vor:

Undurchsichtige Prozesse

Lange Time-to-Value bzw. Time-to-Market für Veränderungen

Fehlende Flexibilität und Innovationsgeist

Starrer und unspezifischer Content

Hohe manuelle Aufwände bei der Erstellung von Content

Unnötige Duplikate und Datensilos

Uneinheitliche und veraltete Datenformate

Ungenutzte Daten in großen Mengen

Die Auseinandersetzung mit Master-Data-Management ist also entscheidend für eure Digitalisierungs-Roadmap, da es genau diese Pain Points anspricht. Es verbindet eure Datenmengen aus und in verschiedenen Systemen zu einem großen Ganzen.

Damit sind beispielsweise gemeint der Onlineshop, das Content-Management-System (CMS), das Customer-Relationship-System (CRM) oder Business-Intelligence-Systeme (BI).

Dieser geschmeidige Datenflow ermöglicht euch folglich neue und effiziente Analysemöglichkeiten, die euch wiederum dabei helfen, einerseits einen deutlichen Wettbewerbsvorteil.

Vorteile eines Master-Data-Management-Systems

Die Einführung eines MDM-Systems kann für euer Unternehmen ein Gamechanger sein und bietet euch diese Benefits:

Single Source of Truth: Bedeutet, dass es für alle Stammdaten eures Unternehmens diesen einen, und nur diesen einen, Speicherort gibt. Von dieser Datenquelle aus könnt ihr alle Informationen aus den verschiedenen Domänen verwalten, pflegen und von dort gezielt ausspielen.

Verbesserte Datenqualität: Bereinigte Daten sind aussagekräftige Daten. Und damit verbunden optimiert ihr mit einem MDM-System auch den Datenaustausch zwischen euren Mitarbeitenden aus den verschiedenen Abteilungen. Und dies wiederum spart allen Zeit, die sie für andere strategische Aufgaben nutzen können.

Erfolgreiches Risikomanagement: Ein MDM lässt sich sehr einfach in eure (komplexen) Systemlandschaften integrieren. Mit seinem Systemveränderungen reagieren und eure Daten vor diesen Doch nicht nur für interne Umstrukturierungen bietet ein MDM euch Flexibilität:

Vermeidung von Duplikaten: Schluss mit Datensilos und damit verbunden zusätzlichen manuellen Aufwänden. Teilweise betrifft dies nämlich Millionen von Produkten und Datensätzenaus unterschiedlichsten Systemen. Weiter gedacht spart ihr personelle Ressourcen und Entwicklungskosten, die an anderen Stellen verwendet werden können.

Innovative Analysemöglichkeiten: Diese führen euch zu neuen Insights und Out-of-the-Box-Ideen. Indem ihr eure BI-Systeme mit aus dem MDM-System validen Daten füttert, könnt ihr beispielsweise die aktuellen Schwachstellen eurer Kunden identifizieren oder zukünftige Trends prognostizieren.

Next-Level Content: Perspektivisch könnt ihr ein MDM-System in eine Product-Experience-Plattform (PXP) integrieren. Somit könnt ihr eure Inhalte noch spezifischer für eure Zielgruppe aufbereiten und die effiziente Bereitstellung von Daten durch Automatisierungen weiter voranzutreiben. Und eine attraktivere Customer Journey wird euch langfristig auch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Einer Studie des ECC KÖLN zufolge achten bereits 27 Prozent der Kunden weniger auf den Preis, wenn die Produktinformationen ansprechend und aktuell dargestellt sind.

Optimierte interne Prozesse: Sie wollen agil und unkompliziert ihren Aufgaben nachgehen können. Das gilt vor allem für die Arbeit mit Daten. Datensätze können mit einem MDM-System übersichtlich aufbereitet werden und in nutzerfreundlichen Dashboards zur Verfügung gestellt werden. So können eure Teams abteilungsübergreifend schnell und unkompliziert auf die Daten der jeweils anderen Systeme zugreifen.

Master-Data-Management: Mit Datenintegration zum Erfolg

Mit voranschreitender Digitalisierung wächst nicht nur eure Toollandschaft, sondern auch der Umfang eurer Daten – in großen Mengen. Dadurch entsteht aber nicht gleich ein Mehrwert für euer Unternehmen. Denn ohne den Überblick versickern eure Daten in isolierten Silos oder abgeschotteten Systemen.

Ein gängiges Beispiel vieler Unternehmen ist die mangelhafte Verknüpfung von Produktinformations-Management-Systemen (PIM) und Customer-Relationship-Management-Systemen (CRM). Während Produktdaten im PIM-System automatisiert gepflegt und an den Shop weitergeleitet werden, erfolgt im CRM die manuelle Nachbearbeitung für Werbeaktionen.

Das Problem dabei: Eure Mitarbeitenden pflegen alle Produkte im PIM gleichermaßen, obwohl eine Priorisierung mithilfe von CRM-Daten möglich wäre. Stellt euch außerdem vor, dieses Problem besteht in einem Konzern mit mehreren Töchtern und Niederlassungen, die jeweils verschiedene PIM-, ERP- und CRM-Systeme bedienen. Die Folge: Einzelne Teams arbeiten, ohne voneinander zu wissen.

Ihr seht: Hier geht sehr viel Potential in der Datennutzung verloren. Dabei könnten die Pflegeaufwände intelligent automatisiert werden – vorausgesetzt, die Systeme wären besser integriert oder es käme ein Master-Data-Management-System zum Einsatz.

Mit einem MDM-System räumt ihr das Datenchaos auf und schafft Synergien zwischen den Systemen. Dadurch könnt ihr bestimmte Arbeitsprozesse automatisieren und beschleunigt folglich die Time-to-Market eurer Produkte.

Davon profitieren auch eure Kunden, denn dadurch werden aktuelle Informationen und umfassende Services zu erworbenen oder interessierenden Produkten bereitgestellt. Außerdem könnt ihr euren Kundensupport verbessern, da eure Unternehmensdaten mittels MDM-System konsistent und in Echtzeit aktualisiert werden.

Die Einführung eines Master-Data-Management bedeutet für euch also nicht nur ein technologischer Fortschritt, sondern eine strategische Entscheidung, die den Weg für euren datengetriebenen Erfolg ebnet.

Use Case: Ottobock räumt auf und feiert internationalen Erfolg

Wie oben beschrieben ist im Digital Business Ordnung die halbe Miete. Ottobock geht hier mit gutem Beispiel voran. Der Weltmarktführer im Bereich Prothetik und Orthetik sah sich durch die zunehmenden Anfragen und der voranschreitenden Internationalisierung in über 60(!) Ländern vor großen Herausforderungen:

Wird die Datenlage und –struktur den internationalen Anforderungen gerecht?

Sind die Unternehmensvorgaben und Qualitätsstandards leicht zugänglich?

Wie gut finden sich auch neue Mitarbeitende bei der Einarbeitung zurecht?

Funktioniert der Workflow, wenn Arbeiten delegiert werden?

Wer überprüft, ob sich nicht doch irgendwo fehlerhafte Daten eingeschlichen haben?

Fragen über Fragen, doch Ottobock fand mit dem MDM-System von Stibo Systems und der Implementierung durch dotSource die Lösung.

Die Einführung des Master-Data-Management-Systems brachte für das Unternehmen folgende Vorteile:

Strukturierte Stammdaten, die zentral geändert, geprüft, freigegeben und ausgespielt werden

Eine zentrale Informationsquelle, aus der andere Systeme wie das Content-Management-System ihre Daten beziehen

Eine stark reduzierte Fehlerquote im Datenmanagement

Bei Ottobock wird durch das MDM-System sichergestellt, dass Produktdaten für jeden Markt bearbeitet werden können. Das Rollenmanagement erlaubt fokussierten Zugriff auf relevante Informationen. Automatisierte Überprüfungen von Produktattributen ermöglichen erfolgreiches internationales Handeln.

Die Einführung des MDM-Systems bei Ottobock erfolgte schrittweise und beinhaltete das »Fahrschulprinzip«. Das bedeutete, Mitarbeitende konnten den Umgang mit dem Tool erlernen und direkt damit arbeiten, was die Akzeptanz und Nutzung innerhalb des Unternehmens förderte.

So gelingt euch ein MDM-Projekt

Master-Data-Management ist wichtig – check. Ihr wollt ein MDM in eure Systemlandschaft implementieren – check. Ihr wollt diesen Prozess meistern – fast check. Denn es spielen viele Faktoren eine wichtige Rolle. Begonnen mit einer engen Zusammenarbeit zwischen eurem Unternehmen und den MDM-Expertinnen und -Experten solltet ihr auf folgende wichtige Aspekte achten:

Der richtige Mix im Projektteam: Fokussiert euch auf weitsichtige Erfahrungen, Innovativität und Diversität und nicht nur auf die Expertise in einem bestimmten Bereich oder die Repräsentation einer spezifischen Zielgruppe.

Agile Lösungskonzepte: Optimiert stets Abläufe sowie die methodische Gestaltung des Projekts von der Anforderungsaufnahme bis zum Abschluss.

Richtige Wahl der MDM-Software: Findet sorgfältig heraus, welches System am besten euren individuellen Anforderungen gerecht wird. Beispielsweise helfen euch dabei Design-Thinking-Workshops.

Einbeziehung aller Stakeholder: Und zwar von Anfang an. Dies hilft euch, Pain-Points und Ziele zu identifizieren. Nur unter Einbeziehung aller wichtigen Beteiligten wie Kunden und Mitarbeitenden, kann echtes Change-Management funktionieren.

Im Video bekommt ihr vier ganz konkrete Tipps, wie die Einführung einer MDM-Software in eurem Unternehmen auf jeden Fall gelingt:

Werdet mit Master-Data-Management zum Data-Master!

Im E-Business erwarten eure Kunden nicht nur erstklassige Produkte, sondern auch ständig aktualisierte Produktinformationen, Öffnungszeiten und klare Tarifoptionen. Diese Daten regelmäßig zu pflegen, ist jedoch zeitaufwendig. Doch was wäre, wenn es einen Weg gäbe, diesen Prozess zu automatisieren?

Im Webinar »MDM Meets Webservices: Hyperautomatisierte Prozesse für mehr Effizienz« am 21. November stellen unsere Experten anhand konkreter Anwendungsfälle vor, wie ihr mit einem Master-Data-Management-System und Webservices wie Google Maps und ChatGPT eure Abläufe hyperautomatisieren, digital vernetzen und dadurch eine noch höhere Effizienz erreichen könnt. Nehmt kostenfrei teil und stellt den Profis gern eure Fragen.