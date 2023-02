Orientierung finden, um den Weg Richtung Data-driven Business einzuschlagen, oder einfach Kurs halten – viele Unternehmen sehen sich da vor großen Aufgaben. Umfassend bewertet ein »Data Maturity Assessment«, an welchem Punkt Unternehmen in ihrer Transformation hin zum datengetriebenen Arbeiten stehen. Und es liefert eine individuelle, übersichtliche Roadmap. Egal, ob es um den ersten oder den nächsten Schritt geht: Mit dem Data Maturity Assessment macht ihr euch auf den direkten Weg zum Ziel.

Data-driven Business: Mit Data Maturity Assessment sicher navigieren

Managerinnen und Manager lieben es, ihr Unternehmen als Schiff zu beschreiben. Ob als Kahn, großen Tanker, als stark aufgestellte Flotte oder vielleicht sogar als Piratenboot – Unternehmen begeben sich metaphorisch gerne auf hohe See, abseits des alten Festlands und auf zu neuen Ufern, in diesem Fall dem Data-driven Business. Dort erleben sie alle: es gibt keine ausgetretenen Pfade oder Wegmarken. Was sie erwartet? Ungewiss. Doch mit der Erfindung des Radars hat sich die Navigation erheblich vereinfacht.

Für Unternehmen, die sich zum Data-driven Business transformieren, heißt ihr Radarsystem Data Maturity Assessment. Das Data Maturity Assessment von dotSource liefert euch einen Überblick, den ihr genau wie einen Radar lesen könnt: Die kreisrunde Übersicht zeigt euch, wo und wie weit die nächste Klippe entfernt liegt oder, konkret, wie gut ihr zum Beispiel in Sachen Data Culture dasteht.

Data-driven Business: Darum solltet ihr eure Data Maturity kennen

Wie stark oder schwach datengetriebenes Arbeiten in einem Unternehmen ausgeprägt ist, darüber gibt die Datenreife oder Data Maturity Auskunft. Wer noch keinen hohen Reifegrad erreicht hat, kann das noch schaffen, kann noch reifen. Wer hingegen schon weit vorangekommen ist, kann die Früchte des Data-driven Business ernten: bessere Geschäftsentscheidungen, sowohl effizientere als auch effektivere Prozesse und höhere Umsätze.

Metadaten-Management, Datenarchitektur, Data Governance sind nur drei von vielen Aspekten des Data-driven Business. Aber allein die sind schon ziemlich umfangreich. Ist auch nur logisch – komplexe Aufgaben erfordern kluge Lösungen. Doch wer sich datengetrieben aufstellen will, erwartet auch überblicken zu können, welche Tasks dafür im eigenen Unternehmen anstehen.

Data Maturity Assessment mit dotSource: So läuft’s ab!

An der Stelle setzt das Data Maturity Assessment an. Es bringt die Vorteile von Data Maturity-Modellen – den Hilfsmitteln, um Datenreife zu messen – mit den Bedürfnissen von Unternehmen in Einklang: greifbare, konkrete Ergebnisse und maßgeschneiderte Handlungsempfehlungen.

Euer individuelles Data Maturity Assessment läuft in drei Schritten ab. dotSource stellt Fragen und hört zu: Ihr gebt erstmal eine Selbsteinschätzung ab, danach geht ein Data Scientist mit euch ins Experteninterview. Deep Talk about Data Maturity.

Nach dem Experteninterview sind nicht nur offene Fragen, sondern auch gezielt für euer Unternehmen die Anforderungen geklärt. Eure Ergebnispräsentation kann kommen. Die beinhaltet euren übersichtlichen Data-Maturity-Radar.

Data Maturity Assessment mit dotSource: So bekommt ihr Orientierung

Vier Quadranten mit je drei Kategorien zeigen euch, wo ihr schon gut aufgestellt seid und wo eure Datenpotenziale noch geweckt werden wollen. Daraus setzt sich eure Data Maturity zusammen:

Data Culture: mit Organizational Structure, Data Literacy & Learning, Data Thinking & Communication

Data Governance: mit Data Strategy4, Data Quality & Security, Data Rights & Roles

Measurement & Analytics: mit Data Science, Reportings, KPIs & Indicators

Technology & Infrastructure: mit Data Flows & Connectors, Tool & Tech Stack, Data Architecture

Außerdem geht’s in die Details, wie ihr ins nächste Level der Data Maturity aufsteigt. dotSource schlägt euch sinnvolle nächste Schritte8 vor und unterstützt euch, sie zu gehen.

Setzt ihr zum Beispiel schon auf Künstliche Intelligenz? Statt nach »Schema F« erkennt sie die wirklichen Muster in euren Daten und hilft euch so, euer Business zu optimieren. 25 erfolgreiche Use-Cases dazu liefert euch das Whitepaper »Künstliche Intelligenz« von dotSource.

Data Maturity Assessment mit dotSource: Für die Tech-Division und auch für die Führungsetage

Für die Entscheiderinnen und Entscheider in eurem Unternehmen bekommt ihr außerdem drei präzise Aussagen: »Das sind eure Quick Wins, hier liegen eure Gain Points und Vorsicht bei diesen Pain Points.« Das Data Maturity Assessment ist ohne Zweifel eine schlanke Lösung, die Unternehmen motiviert, ihre Datenarbeit stärker zu optimieren. Die Benefits liegen auf der Hand:

schnellere und effizientere Prozesse gestalten

qualitativ hochwertigere Services und Produkte anbieten

niedrigere Kosten

optimierte Customer Experience

Datenschutz und Datensicherheit entspannt entgegenblicken

Oder, um es kurz zu fassen, ruft eurem CEO ein beherztes „Land in Sicht!“ entgegen.

Wie steht es um eure Daten? Tauscht euch mit unseren Data-Experts aus!

Werft zusammen mit dotSource einen Blick auf eure Datensituation. In einem kurzen und kostenfreien Beratungsgespräch bekommt ihr einen ersten Eindruck, wie es um die Data Maturity in eurem Unternehmen steht.

Eine ganz besondere Möglichkeit dazu bietet euch auf der Handelskraft Konferenz am 22. März 2023. Neben spannenden Expertenbeiträgen auf der Bühne, habt ihr in unseren »Meet the Expert« Workshops die Möglichkeit, eure Fragen mitzubringen und praktische Tipps für euer Business mitzunehmen. Unsere Data-Experts zeigen euch, wie sie die Datenreife eures Unternehmens messen und welche Datenpotenziale ihr noch nutzen könnt. Sichert euch jetzt euer Ticket und seid live in Leipzig dabei.