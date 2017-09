Netzfund: Beliebte Spiele-Klassiker zum Geburtstag von Google

Verfasst am 29. September 2017 von Sara Herrera

Google ist eine der bekanntesten und meistgenutzten Suchmaschinen der Welt. Das Verb „googeln“ ist schon seit Jahren fester Bestandteil unseres Wortschatzes (genauer gesagt seit 2004 im Duden). Wer könnte sich eine Welt ohne Google vorstellen?

Als besondere Überraschung zum 19. Geburtstag bietet der Technologiekonzern seinen Nutzern 19 kleine Spiele und Animationen an. Unter anderem mit von der Partie sind die beliebten Spiele-Klassiker Pac Man, Snake und Solitaire. Wie bei Google durchaus üblich sind die Überraschungen in einem bunten Doodle (kreative Abbildungen und Animationen auf der Startseite) verpackt. Die Nutzung ist recht simpel. Der Nutzer klickt auf das Glücksrad, es fängt sich an zu drehen und eines der Spiele wird zufällig ausgewählt.

Mein Favorit ist übrigens der Galapagos-Trekker. Videos, Bilder und Karten zum Erkunden der durch Charles Darwin berühmt gewordenen Vulkaninseln.

Für diejenigen, die sich nicht bis zum gewünschten Spiel oder Animation durchklicken möchten, haben wir die Juwelen der Aktion für euch aufgelistet.

Gespannt blicken wir auf die Zukunft mit Google und wünschen uns ein weiteres Jahr mit solch kreativen und bunten Ideen.