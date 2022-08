Digitale Karte mit Historie: Wer ist am bekanntesten im ganzen Land? [Netzfund]

Marilyn Monroe, Stephan King, Winston Churchill, Jesus… Da klingelt’s oder? Und wenn nicht, dann ändert sich das spätestens jetzt. Topi Tjukanov ist Geograf, Kartenmacher aus Helsinki und Entwickler einer ganz speziellen Karte. Die Karte zeigt euch bekannte Menschen. Ob große Künstlerinnen und Künstler, kluge Köpfe oder Menschen, die sich mit Leib und Seele für eine Sache einsetzten: Wer ist in eurer Stadt am bemerkenswertesten? Findet es heraus!

Tjukanov entwickelte die Karte erst in diesem Jahr mittels Mapbox. Das ist ein amerikanischer Anbieter von benutzerdefinierten Online-Karten für Websites und Anwendungen wie dem Reiseführer Lonely Planet oder Snapchat. Alles war ihr für ihre Nutzung braucht ist ein Computer, Handy oder Tablet sowie etwas Neugierde. Die Karte öffnet sich im Webbrowser als Globus, den ihr interaktiv drehen und neigen könnt. Bereits kurz nach dem Öffnen zeigen sich unzählige Namen. Zoomt ihr heran, erscheinen immer mehr davon. Klickt man auf einen von ihnen, erhält man nähere Infos zur Person wie zum Beispiel ihren Bekanntheitsgrad, auch notability rank genannt. Umso höher der Rang, desto größer ist auch der angezeigte Name.

Nicht verfehlen könnt ihr deshalb die ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und Donald Trump, die jeweils für ihre Geburtsorte Honolulu auf Hawaii und Queens in New York, die mit Rang Nummer 1 an der Spitze der weltweiten Bekanntheitsränge stehen.

Es gibt aber auch ein kleines Menü mit verschiedenen Filteroptionen. Mit diesen lässt sich gezielt nach Personen aus den Bereichen Kultur, Forschung & Wissenschaft, Führung sowie Sport & Spiele suchen. Außerdem aktiviert man dort die Namen der Länder und Städte. Aber seht am besten selbst:

Did you know Freddie Mercury was born in Zanzibar and Barack Obama in Honolulu? Who is the most famous person from your home town?

I made a map of the most notable people around the world. Built with @Mapbox.

Check it out here: https://t.co/NR0J7nqTn1

🧵 pic.twitter.com/GoI4VnGzvd

— Topi Tjukanov (@tjukanov) July 28, 2022 «