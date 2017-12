Chatbot »eedi« hilft bei der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk

Verfasst am 6. Dezember 2017 von Luise Beyer

Das Weihnachtsfest rückt immer näher – und damit auch die Frage: Was verschenke ich? Die meisten beginnen ihre Suche im Internet und stöbern sich durch unzählige Produkte. So zum Beispiel durch den Shop von Geschenkidee.ch, dem größten Onlineanbieter von Geschenken, Wohnaccessoires und Lifestyle-Produkten der Schweiz.

Geschenkidee will seinen Kunden die Suche nach dem perfekten Geschenk nun aber noch leichter machen. Chatbot »eedi« soll Nutzern durch gezielte Fragen helfen schneller ein passendes Geschenk zu finden – und das ganz einfach übers Smartphone.



Der virtuelle Geschenkeberater stellt präzise, aufeinander aufbauende Fragen, die den Nutzer auf lustige Weise zum perfekten Geschenk führen. Der User muss dabei nicht selbst Tippen, sondern kann zwischen verschiedenen Antwortmöglichkeiten wählen. Der Chatbot hilft sowohl dabei das passende Geschenk für eine bestimmte Person zu finden, als auch eines, das thematische zu einem bestimmten Anlass passt. Daneben erfragt er unter anderem auch den Preisrahmen und gewünschten Lieferzeitpunkt.

Was steckt dahinter?

Wie gehen die Menschen heutzutage vor, wenn sie ein passendes Geschenk suchen? Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidung für ein Geschenk? Und wie wirken sich diese Einflussfaktoren auf den Onlinekauf aus? Das waren die zentralen Startfragen des Projekts – ein Chatbot kristallisierte sich dabei als perfekte Lösung heraus, da dieser die Komplexität der User-Bedürfnisse besser abfangen kann als eine statische Webseite. Ziel war es, den Kunden auf lustige Weise hin zum Kauf zu begleiten.

Die Konzeptionsphase des neuen Chatbots war geprägt von umfassenden Datenanalysen, Umfragen und Interviews. Die technische Umsetzung des Projekts erfolgte dann gemeinsam mit der dotSource GmbH. »eedi« ist eine Eigenentwicklung von Geschenkidee.ch und dotSource, basierend auf Javascript und PHP, die durch eine flexible API an den Shop von Geschenkidee.ch angebunden ist. Änderungen bezüglich der Produkte im Shop synchronisieren sich automatisch mit dem Bot, sodass Verfügbarkeit und Lieferzeiten auch hier aktuell gehalten werden.

Die Vorteile dieser Eigenentwicklung liegen vor allem im flexiblen modularen Aufbau der Lösung. So kann diese zukünftig beliebig erweitert und z.B. auch mit künstlicher Intelligenz ausgestattet und in verschiedene andere Messenger Dienste, wie WhatsApp oder den Facebook Messenger integriert werden. Zudem macht es die Eigenentwicklung leicht für Geschenkidee.ch neue Fragen zu implementieren oder den Chatbot auf andere Sprachen zu erweitern.

Chatbot »eedi« bietet die perfekte Ergänzung zum hochperformanten Onlineshop auf Basis von Magento, bei dessen Umsetzung wir Geschenkidee.ch bereits im letzten Jahr unterstütz haben. Das schafft für die Geschenkidee.ch GmbH die besten Voraussetzungen, um die Position als Marktführer für den Onlineverkauf von Geschenken zu festigen. Alle Infos zum Projekt gibt es in unserer Case Study.

