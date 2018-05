Netzfund: Es war einmal …

„Und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage“ und vielleicht auch darüber hinaus? Eine künstliche Intelligenz küsst die weltbekannten Märchenschreiber Wilhelm und Jacob Grimm aus ihrem Schlaf. Nach einer über 200 Jahren langen „Künstlerpause“ sind die Gebrüder Grimm endlich wieder zurück und veröffentlichen ihr nächstes Werk: „Die Prinzessin und der Fuchs“.

Nicht ganz. Im Auftrag der Meditations-App Calm schrieb Botnik, ein Team aus künstlicher Intelligenz und menschlichen Autoren, das neue Werk im Stile der Gebrüder Grimm. Dazu fütterten sie die KI mit all den Werken der Schriftsteller und ein Algorithmus schrieb, oder besser berechnete, das Märchen „Die Prinzessin und der Fuchs“. Dieses umfasst etwa 1500 Wörter und beginnt wie gewohnt mit den Worten „Es war einmal“.

„Once upon a time, there was a golden horse with a golden saddle and a beautiful purple flower in its hair. The horse would carry the flower to the village where the princess danced for joy at the thought of looking so beautiful and good.“