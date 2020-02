Handelskraft Konferenz 2020 – Diese Speaker sind dabei!

Der digitale Wandel beeinflusst unser Arbeitsleben seit Jahren und stellt Unternehmen und Mitarbeiter vor neue, noch unbekannte Herausforderungen. Um die Aufgaben dieser neuen Welt zu meistern, bedarf es einer ganz besonderen Eigenschaft: Digitaler Intelligenz.

Und auch, wenn noch nicht alle diese neue Form der Intelligenz besitzen, gibt es Grund zur Freude, denn: Auch digitale Intelligenz ist erlernbar.

Handelskraft Konferenz 2020 – Triff die Macher!

Der perfekte Ort, um echtes Know-how und Lösungen zu realen Problemen der Digitalisierung zu erhalten, ist die Handelskraft Konferenz 2020. Schon zum fünften Mal bringt die HK20STR digitale Entscheider und Macher zusammen. Dieses Jahr am 19. März in den Wagenhallen Stuttgart.

Um eure digitale Intelligenz auf die nächste Stufe zu bringen, kommen unsere Speaker mit viel Erfahrung und Praxiswissen:

Timothy Axon, Heidelberger Druckmaschinen AG

Seit nunmehr vier Jahren arbeitet Timothy in der Digital Unit der Heidelberger Druckmaschinen AG. Dort ist er Spezialist für Fragen und Herausforderungen rund ums Thema PIM. Mit seiner Kollegin, Tania Sperling, erklärt euch Timothy, wie komplexe Datenstrukturen und Zeitdruck Spaß in die PIM-System-Einführung bringen.

Sabrina Stumpf, Adolf Würth GmbH & Co. KG

Angefangen bei den Medienwissenschaften über Vertriebsmarketing, endete ihr Weg 2012 im Onlinemarketing der Adolf Würth GmbH und Co. KG. In ihrer Keynote, erklärt Sabrina unter anderem, wie sich die Organisation in digitalen Unternehmen verändert und wie eine digitalisierte Unternehmenskultur entsteht. On top zeigt sie uns Beispiele aus der Alltagswelt des B2B-Konzerns Würth.

Yves Lüthi, Geschenkidee.ch

In Unternehmen ist man ständigem Wandel ausgesetzt. Nicht nur im Erfüllen der Kundenwünsche, sondern auch bezüglich der Ansprüche unternehmensinterner Systeme. Yves ist als CTO bei Geschenkidee.ch daher bestens mit den Herausforderungen dieses Wandels vertraut. In seiner Session auf der Handelskraft Konferenz 2020 spricht er darüber, wie uns die sich ständig wandelnden Anforderungen des Marktes zu Flexibilität erziehen.

