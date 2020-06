Lockdown im Einzelhandel – Digital. Business. Talk. mit Gast Swen Gottschalk startet heute

Der Handelskraft-Digital Business Talk bekommt mit dem After Work Special einen neuen Look verpasst und geht am heutigen 4. Juni um 17.00 Uhr in die erste Runde. Mit unserem ersten Gast Swen Gottschalk, Inhaber und Geschäftsführer des del.corazón Jena, starten wir unsere Talkreihe mit einer lokalen Persönlichkeit.



Lockdown im Einzelhandel – Diskutiert mit!

Nutzt die Chance, um euch per Zoom-Konferenz dazuzuschalten, Fragen zu stellen oder einfach nur zu hören, wie andere mit der Situation umgehen. Möglicherweise lässt sich der ein- oder andere Tipp auch auf euer Business übertragen.

Wir möchten mit Swen Gottschalk unter anderem über den Lockdown im Einzelhandel sprechen und wie er und sein del.corazón-Team diese Herausforderungen gemeistert haben. Moderator Oliver Kling wird dabei durch das Gespräch führen und auf Fragen und Anregungen der Zuschauer eingehen.

Um beim Zoom-Meeting dabei sein zu können, klickt einfach hier und ihr könnt ohne Anmeldung direkt am Geschehen teilnehmen.

Weitere Infos, kommende Gäste und wechselnde Themen zu den darauffolgenden Talks bekommt ihr hier regelmäßig zugespielt. Da die Gäste in jeder Folge ihre Lieblingscocktails vorstellen, hat uns natürlich auch Swen seine Empfehlung vorab mitgebracht:

Blutorange Bourbon Smash

4 cl Bourbon (Makers Mark)

1,5 c Zuckersirup – Ingwer infused

1 bl Bourbon Vanillezucker

1 cl Zitronensaft

Fill Lemonaid Blutorange

2 cl Blutorangensaft/Grapefruitsaft/(Orangensaft)

Deko Blutorangenscheibe

Auf Eis, im Glas gebaut, stirred