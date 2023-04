Vier Partner, vier Pitches, ein Ziel.

Ganz genau: in der Arena4Commerce wurde wieder geballte Adobe-Expertise gezeigt und das Publikum mit kreativen Lösungsvorschlägen überzeugt.

Die Arena4Commerce ist ein Eventformat in Zusammenarbeit mit Adobe und dem ECC Köln und ging in diesem Jahr bereits in die vierte Runde.

Vier Adobe-Partner bekamen eine Bühne, um ihre Lösung zu einem fiktiven B2B-Projekt vorzustellen.

Dabei zeigte sich auch in diesem Jahr wieder: Digitaler Champion wird man nicht über Nacht, Unternehmen müssen sich dahin entwickeln!

Adobe Event beim ECC Forum Digital: Die B2B-Challenge

Die Konferenz »ECC Forum Digital 2023«, in deren Rahmen die Arena4Commerce stattfindet, war wie immer vollgepackt mit spannenden Einblicken aus der Handels- und Konsumgüterindustrie. Kluge Köpfe von Unternehmen wie OTTO, Thalia und Festool präsentierten Commerce Know-How direkt aus der Praxis.

In der Arena4Commerce stellten sich die vier Adobe-Lösungspartner der Challenge einer hypothetischen Kundenanforderung. Die Herausforderer hatten für die Vorstellung des Use Case nur zehn Minuten Zeit, um dabei sowohl das Publikum als auch die Moderatoren zu überzeugen.

Mit von der Partie waren die Adobe-Partner Bynd, diconium, Comwrap reply und dotSource.

Der Kunde für den ein Lösungsvorschlag erstellt werden sollte: Ein Hersteller von komplexen Produkten im Bereich Messtechnik und Optoelektronik.

Schon im letzten Jahr durften die Teams für diesen fiktiven Hersteller den bestehenden Onlineshop zu einem Kundenportal weiterentwickeln und die Integration in die bestehende Systemlandschaft übernehmen.

Ein Kundenportal, das mit euren Systemen verbunden ist, hilft euch dabei ein tolles Markenerlebnis zu schaffen. Denn es reicht heute nicht mehr nur Produkte zu präsentieren und zu verkaufen. Stattdessen erwarten Käufer individuelle Erlebnisse entlang ihrer Customer Journey.

Nach einer in 2022 erfolgreichen Weiterentwicklung der Commerce-Lösung zu einem Kundenportal, geht es in diesem Jahr weiter mit dem Sammeln, Speichern und Analysieren von Daten, beispielsweise demografische Details und Kaufpräferenzen der Kunden.

Ziel der diesjährigen Challenge bestand darin, das Kundenportal zu optimieren, um personalisierte Inhalte an Kunden auszuspielen. Die Daten, die in unterschiedlichen Systemen liegen, sollen so genutzt werden, dass jeder Kunde sein ganz individuelles Erlebnis bekommt. Außerdem galt es für den Pitch kurzfristige Projektziele auszuarbeiten, als auch die zukünftige Vision im Bereich Personalisierung für die kommenden zwei bis fünf Jahre mitzudenken.

Adobe Event beim ECC Forum Digital: Die Lösung heißt dotSource!

Alle Herausforderer glänzten mit umfänglicher Adobe-Expertise und zeigten in ihren Pitches smarte und kreative Darstellungen, wie Personalisierung im B2B-Bereich umgesetzt werden kann.

Die Lösung von dotSource im Zuge des Pitches verfolgt einen integralen Lösungsansatz mit weitsichtiger und umfassender Begleitung des Kunden.

Die Personalisierung für das B2B-Kundenportal des fiktiven Kunden sollte drei Ziele erfüllen:

Optimierung des Vertriebs

Personalisierung des Kundenerlebnisses

Steigerung des Umsatzes

So basiert der Lösungsvorschlag von dotSource auf drei Systemen:

Adobe Analytics: zur Datenerhebung, Analyse und Segmentierung

Adobe Target: zur Erstellung und Ausspielung der personalisierten Inhalte

Adobe Marketo Engage: zur Leadgenerierung und der kanalunabhängigen Ausspielung von personalisierten Angeboten

Der große Vorteil im Szenario ist, dass der Kunde die Adobe Commerce Cloud schon im Einsatz hat und somit auch Teil der Adobe Experience Cloud ist. In dieser Cloud finden sich die genannten Produkte Adobe Analytics, Target und Marketo Engage. Dadurch ist nicht nur eine gemeinsame Datenbasis vorhanden, sondern auch eine nahtlose Integration und das Zusammenspiel der Systeme möglich.

Außerdem lässt das Projekt weitere Möglichkeiten für unseren Kunden zu, um sich zum digitalen Champion zu entwickeln. Denn Digitale Transformation ist kein Ziel, sondern ein kontinuierlicher Prozess!

Die Nonplusultra-Lösung von Personalisierung im Adobe-Universum lautet: RTCDP – Adobe Real-Time Customer Data Platform. Die Plattform sammelt B2C- und B2B-Daten aus verschiedenen Systemen und erstellt Kundenprofile, die über jeden Kanal genutzt werden können – in Echtzeit.

Adobe Event beim ECC Forum Digital: Insights aus erster Hand

In einer anschließenden Q&A-Runde wurden die Adobe-Partner-Unternehmen vom Publikum und dem Moderationsduo mit Fragen gelöchert.

Die Session verdeutlicht die wachsende Bedeutung von Personalisierung im B2B-Bereich. »Der Kunde des Kunden rückt in den Mittelpunkt« erklärt einer der Adobe-Partner. Denn neben der richtigen Systemauswahl und -integration für den B2B-Kunden, müssen zwingend auch die Website-User des Unternehmens berücksichtigt werden. Außerdem gilt es, personalisierte Angebote nicht als einmaligen Prozess zu betrachten, sondern euren Kunden permanent ein individuelles Erlebnis zu unterbreiten.

In Bezug auf den Umgang und Verarbeitung mit Daten erklären unsere Pros Jule und Michel, dass das A und O lautet Transparenz und Offenheit zu zeigen. Wenn eure Kunden genau wissen, über welche Daten ihr verfügt und was ihr mit ihnen vorhabt, schafft das Akzeptanz und die Bereitschaft, euch mit nützlichen Daten zu füttern.

Natürlich wurde auch über den Einsatz von künstlichen Intelligenzen, wie ChatGPT im Commerce diskutiert. So zeigten die Adobe-Partner eindeutig, dass Content und KI zusammengehören und, dass automatisiert erstellter Content eine immer wichtiger werdende Rolle im Commerce einnimmt.

Adobe bietet mit Firefly bereits ein KI-gestütztes-Tool als Beta-Version an, welches Bilder, Videos und Designs durch einfache Befehle generiert. Mit Blick auf die Zukunft hat Firefly das Potential außergewöhnlichen, kreativen Content für eure Kunden in kürzester Zeit zu erstellen, sodass ihr effizient arbeitet und euch auf die Konzeptentwicklung konzentrieren könnt.

