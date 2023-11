Auf den Charakter kommt es an! Im »echten« Leben finden wir Menschen interessant, die eine besondere Persönlichkeit haben und somit im Gedächtnis bleiben. Genauso ist es auch mit Marken, die kreative Figuren einsetzen, um eine Beziehung zu ihrer Zielgruppe aufzubauen.

Bekannte Beispiele aus der Praxis gibt es viele: Man denke nur an den Spee-Fuchs, die Dr. Oetker-Kuh Paula oder das Michelin-Männchen Bibendum.

Für einen Charakter, der eure Marke bekannter und somit euer Unternehmen erfolgreicher macht, braucht es allerdings mehr als ein kreatives Design. Euer »Maskottchen« sollte optimal zu eurer Markenbotschaft passen und eure Marketingstrategie sinnvoll ergänzen.

Was ihr bei der Konzeption beachten solltet und welche Tipps euch bei der finalen Umsetzung helfen, erfahrt ihr hier.

Was ist Character Design?

Beim Character Design geht es darum, eine Figur zu konzipieren und visuell umzusetzen, die eine Beziehung zu den Menschen aufbaut. Solche Charaktere werden besonders häufig in Filmen, Comics, Computerspielen oder eben zur Repräsentation einer Marke oder eines Produkts verwendet.

Die Aufgabe von Character-Designerinnen und -Designer ist es daher, der Figur bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben, die mit der Geschichte beziehungsweise dem Film, Spiel oder der Markenbotschaft übereinstimmen. Dabei kann die Gestaltung einer solchen Figur alles umfassen – vom Aussehen und der Kleidung bis hin zu den Bewegungen und Emotionen.

Wie können Unternehmen von Character Design profitieren?

Unternehmen nutzen seit über 200 Jahren diese Art der Kommunikation, um ihre Marke oder ein bestimmtes Produkt persönlicher zu gestalten. Insbesondere komplexe Produkte und Dienstleistungen lassen sich über eine lebhafte Figur einfacher und verständlicher erklären. Außerdem sorgt der Charakter per se dafür, dass eure Marke besser im Gedächtnis bleibt und Kunden eher bei euch kaufen beziehungsweise zu eurem Shop zurückkehren.

Vorteile von Character Design:

Bessere Markenidentifikation: Durch einen kreativen Charakter erkennen potenzielle Kunden eure Marke eher wieder und behalten euch in Erinnerung.

Emotionaler Bezug: Je besser sich eure Zielgruppe mit der Figur identifizieren kann, desto eher fühlt sich diese zu ihm hingezogen.

Kreatives Storytelling: Der Charakter macht es euch möglich, eine gewünschte Werbebotschaft auf subtile, aber verständliche Weise zu vermitteln.

Deutliche Portfolioabgrenzung: Ihr könnt Charaktere auch nur für bestimmte Produkte oder Kampagnen einsetzen. Sie sorgen dabei für eine konkrete Abgrenzung zum Gesamtportfolio und können gleichzeitig die Alleinstellungsmerkmale eines bestimmten Produkts verdeutlichen.

Höhere Reichweite: Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter bieten Potenzial, um virale Inhalte in sozialen Medien zu schaffen. Das erhöht wiederum eure Reichweite und steigert eure Markenbekanntheit maßgeblich.

5 Merkmale eines guten Character Designs

Wie wirksam der Einsatz eines Charakters ist, hängt jedoch von verschiedenen Aspekten ab. Ein gutes Character Design ist für Menschen leicht zugänglich, ohne jedoch zu einfältig zu sein. Insbesondere im Markenumfeld ist es wichtig, dass ihr eine unverkennbare Figur schafft. Bekannte Figuren aus Zeichentrickfilmen, Werbung und Filmen mögen einfach aussehen, es wurde jedoch viel Mühe und Können investiert, um diese so wirkungsvoll zu gestalten.

Neben klaren Linien und leicht erkennbaren Merkmalen, gilt es zu wissen:

• Wo man bei der Gestaltung übertreibt und was eher minimiert werden sollte.

• Wie ihr Tiefe und Hintergründe effektvoll einsetzt.

• Welche Aspekte die Persönlichkeit eures Charakters abbilden.

Die folgenden Fragen helfen euch dabei, verschiedene Gestaltungsmerkmale eures Charakters sinnvoll einzusetzen.

Stil & Ton

Der Stil eurer Figur verkörpert, wofür sie steht. Soll sie eher verspielt und abstrakt wirken oder eher realistisch und ernst? Wichtig ist dabei, dass die Botschaft zum zugehörigen Produkt oder eurer Marke passt.

Geschichte

Welche Rolle soll eure Figur einnehmen? Was kann erlebt sie? Welche Gefühle hat sie dabei? Hinter jedem Charakter verbirgt sich eine Geschichte, die dazu beiträgt, dass die eure Zielgruppe eine Verbindung zu ihm und eurer Marke aufbauen.

Kostüm

Überlegt, wie das Kostüm eure Geschichte sinnvoll unterstützen kann. Unterstreicht die Kleidung die gewünschten Eigenschaften eurer Figur? Soll sie extravagant und auffällig oder lieber schlicht und funktional gekleidet sein? Auch Farben, Muster und Accessoires können zusätzlich Hinweise auf die Hintergrundgeschichte eures Charakters geben.

Körperhaltung

Welche Emotionen und Eigenschaften sollen durch die Haltung der Figur vermittelt werden? Ist euer Charakter selbstbewusst oder schüchtern, entspannt oder aufgeregt?

Silhouette

Die Silhouette eures Charakters kann zum unverwechselbaren Markenzeichen werden. Das beste Beispiel hierfür ist Mickey Mouse. Der Umriss ist zwar einfach, wird aber dennoch immer mit der Maus und Disney in Verbindung gebracht.

Wenn ihr also alle Details eures Charakters entfernt, lässt sich die Figur dann immer noch schnell erkennen?

7 Tipps & Tricks für ein gutes Charakter Design

Im besten Fall wollt ihr euren Charakter möglichst lange für eure Markenkommunikation nutzen. Und obwohl dieser natürlich möglichst individuell sein soll, gibt es bestimmte Punkte, die ihr bei der Konzeption beachten solltet:

Tipp 1: Besonderheiten fokussieren

Eure erste Skizze sollte die Essenz eurer Figur enthalten, ohne viele Details. Ihr solltet so viel wie möglich vereinfachen und nur die Linien und Farben verwenden, die die notwendigen Informationen vermitteln. Beobachtungen von Gesten und Bewegungen im eigenen Umfeld helfen dabei, sich auf das Wesentliche und somit auch auf das Besondere zu konzentrieren und dies eurer Figur mitzugeben.

Tipp 2: Alleinstellungsmerkmale übertreiben

Übertreibungen helfen, die wichtigsten Merkmale einer Figur zu erkennen und bestimmte Persönlichkeitsmerkmale zu betonen. Starke Figuren sind zum Beispiel übertrieben groß.

Tipp 3: Zielgruppenansprache schärfen

Denkt immer daran, wen ihr mit eurer Figur ansprechen wollt. Einfache Formen und helle Farben sind eher für Kinder geeignet. Dicke, gleichmäßige und runde Linien verkörpern meistens einen sympathischen, niedlichen Charakter, während scharfe, und ungleichmäßige Linien einen unruhigen und sprunghaften Charakter repräsentieren.

Tipp 4: Unverwechselbarkeit herstellen

Damit sich euer Character Design von anderen Figuren abhebt, solltet ihr es interessant und einzigartig gestalten. Eine Silhouette kann dabei helfen, Linien und Flächen deutlicher darzustellen, um das Unverwechselbare eurer Figur herauszuarbeiten.

Tipp 5: Persönlichkeit erschaffen

Gewisse Gestaltungsmerkmale wie die Körperhaltung und der Gesichtsausdruck haben Einfluss darauf, wie ein Charakter wahrgenommen wird. Durch Requisiten und die Kleidung können bestimmte Eigenschaften zusätzlich betont werden.

Tipp 6: Perspektive berücksichtigen

Je nachdem, wie ihr eure Figur aussehen soll, solltet ihr auch überlegen, wie sie aus allen Blickwinkeln aussehen wird. Eine scheinbar flache Figur kann von der Seite betrachtet eine ganz andere Gestalt annehmen, wenn sie zum Beispiel einen dicken Bauch hat.

Tipp 7: Identität schaffen

Damit ihr die Geschichte eurer Figur konsistent erzählen könnt, solltet ihr eurer Figur eine Identität geben. Wo kommt sie her? Was hat sie für Ziele? Was ist ihre Aufgabe und in welcher Umgebung bewegt sie sich?

Aus real wird virtuell: Wie das TEAG-Maskottchen die digitale Welt erobert

Transparente Kommunikation ist insbesondere im Energiesektor zunehmend wichtiger geworden. Die TEAG Thüringer Energie AG setzt dafür ihr Maskottchen »HuBÄrt« ein. Ursprünglich war der Bär in Lebensgröße auf Messen und Events zu finden. Als Feel-Good-Testimonial informiert er aber inzwischen auf unterhaltsame Weise die TEAG-Kunden über nachhaltige Energiedienstleistungen. Als Teil der digitalen Marketing-Strategie erhöht der Teddybär somit sowohl die Sichtbarkeit als auch die Reichweite der TEAG.

In der Success Story »Multistream-Projekt für Energieversorger« bekommt ihr weitere Einblicke in das digitale Kommunikationskonzept von TEAG und erfahrt, wie ihr mit persönlichen und gleichzeitig informativen Inhalten eure Reichweite steigert.

