Am 20. und 21. November 2023 kommt zusammen, was zusammengehört. Jena wird »the place to be« für mehr als 1.000 Vertretende aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft sein. Und zwar als Austragungsort des Digital-Gipfels. Wir freuen uns enorm über diese Entscheidung, denn eine tragende Säule der Jenaer Wirtschaft ist die Digitale Wirtschaft. Derzeit arbeiten rund 5.000 Menschen im IT-Umfeld, 3.500 davon allein im Bereich Digital Business.

Markt der digitalen Möglichkeiten

Der Digitale Wandel geht alle an. Für dessen Gestaltung und die Schaffung von zukunftsfähigen Rahmenbedingungen braucht es die enge Zusammenarbeit führender Akteure aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Der Digital-Gipfel (ehemals »IT-Gipfel«) bildet dafür die zentrale Plattform und damit das Potential, den digitalen Wandel zur Chance für Deutschland zu machen.

Unter dem Jahresschwerpunktthema



»Digitale Transformation in der Zeitenwende. Nachhaltig. Resilient. Zukunftsorientiert.«



wird nächste Woche eine Bühne für sämtliche aktuelle Digitalthemen geboten. Und innovativ wie Jena nun mal ist, wurde mit dem »Markt der digitalen Möglichkeiten« ein ganz neues Format für das Rahmenprogramm des Gipfels ins Leben gerufen, an dem alle teilnehmen können.

Ob Vorträge, Paneldiskussionen, Ausstellungen oder Rundgänge: Allen Besuchenden wird so einiges geboten. Digitalisierung zum Anfassen eben. Und das ist auch wichtig.

Denn, nicht alle Menschen sind mit den Buzzwords unserer Agenturalltags vertraut. Der Markt der digitalen Möglichkeiten soll »Digitale Transformation« also sprichwörtlich greifbar(er) machen.

Es geht darum, zu zeigen, woran auch wir seit knapp 18 Jahren fest glauben: Digitalisierung macht die Welt besser. Umso wichtiger ist es, dass Wissen dazu geteilt wird, Ängste genommen und Fragen sowie Bedenken eine Plattform bekommen. Für Austausch. Für Inspiration und Verständnis.

Zum Expo-Bereich, beispielsweise in der Uni Jena, gehört auch der Stand von dotSource. Hier könnt ihr, unter anderem, unser KI-Kräutergarten bestaunen und euch mit unseren Expertinnen und Experten austauschen.

Mit der Ausrichtung des Digital-Gipfels wird Jena nicht nur seinem Ruf als »Wiege des E-Commerce« gerecht, sondern setzt damit auch ein Zeichen für ganz Thüringen. Ein Zeichen für Fortschritt, Vielfalt und Sicherheit. Als eine der führenden Digitalagenturen sind wir unglaublich stolz, Teil dieses Innovationsstandorts zu sein und unseren Beitrag für eine Zukunft mit Perspektive zu leisten.

Auch am 20. und 21. November: Unter den insgesamt 50 Ausstellenden und über 100 Vorträgen ist dotSource mit folgenden Programmpunkten vertreten:

großer Stand im Foyer des Uni-Hauptgebäudes Digitale Bildung & Fachkräftemangel | 20.11.2023 um 15.00 Uhr im Hörsaal 1 der FSU



» In vielerlei Hinsicht heißt der Schlüssel zu einer aufgeklärten und offenen Gesellschaft Bildung. Bildung bestärkt Menschen darin, sich unvoreingenommen auf neue Dinge einzulassen und Neues auszuprobieren. Wo steht unsere Gesellschaft beim Thema Digitale Bildung und wie digital ist sie bereits? Welche Möglichkeiten haben jungen Menschen, an ihren digitalen Fähigkeiten zu arbeiten? Welche Skills bringen sie mit, wenn sie aus den verschiedenen Bildungseinrichtungen ins Arbeitsleben treten? An welchen Stellen läuft es bereits gut und wo darf noch ausgebessert werden, um einen Fachkräftemangel langfristig abzuwenden? «

Eine Panel-Diskussion mit

Dr. Christina Walther, Geschäftsführerin, witelo e. V.

Prof. Dr. Nils Boysen, Lehrstuhl für ABWL/Operations Management, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Prof. Dr. rer. nat. Steffen Teichert, Rektor, Ernst-Abbe-Hochschule Jena

Hartmut Förster, Abteilungsleiter Berufsschule, Karl-Volkmar-Stoy-Schule Jena

Nicole Schreiber, Teamlead Human Resources, dotSource SE

Susanne Wohlfarth, Managerin Human Resources, dotSource SE

Die Geschichte der KI – erzählt von künstlicher und menschlicher Intelligenz | 20.11.2023 um 17 Uhr in Hörsaal 1 der FSU

» Diese Session wird Meilensteinen der KI-Entwicklung nachspüren und dabei an konkreten Projekten aus dem Alltag des Publikums lernen, wie zeitgemäßes Prompt Engineering gelingt: Wie müssen Anfragen bei ChatGPT oder Bing als Suchmaschine formuliert sein, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen? Welche Rolle spielt echte Intelligenz im Umgang mit künstlicher? Mitmachen unbedingt erwünscht! «

Ein Vortrag von

Louisa Reichstetter, Digital Business Analyst, dotSource SE und freie Journalistin

Philipp Jauernig-Biener, Digital Business Analyst und Prompting-Experte, dotSource SE

Der Mensch im Mittelpunkt der Digitalisierung | 21.11.2023 um 16 Uhr in Hörsaal 1 der FSU

» Digitalisierung sollte stets den Anspruch haben, einen Mehrwert für den Menschen zu bieten. Die Technik dient dem Menschen – nicht umgekehrt! Angesichts der rasanten Entwicklung im Bereich der (generativen) künstlichen Intelligenz muss der Mensch umso mehr in den Mittelpunkt von Technologie-Entwicklung, Anwendung und Regulierung rücken. Nur wenn Politik, Gesellschaft und Wirtschaft hierbei an einem Strang ziehen, können durch digitale Technologien Fortschritt und Lebensqualität entstehen – für jeden von uns. Gemeinsam mit Ihnen wollen Vertreter:innen von Salesforce, Ottobock, Accenture und dotSource zudem unter anderem folgende Fragestellungen diskutieren: * Wie viel Menschlichkeit braucht die digitale Transformation? * Wie können sich Mensch und Maschine bestmöglich ergänzen? * Wie verändert Künstliche Intelligenz bestehende digitale Lösungen und Kundenbeziehungen? * Wie findet Regulierung eine Balance zwischen Risikominimierung auf der einen und Innovationsfähigkeit auf der anderen Seite?“ «

Eine Panel-Diskussion mit

Stephanie Hänsch, Managing Director, Accenture (Salesforce Business Group)

Christian Grötsch, Gründer & Vorsitzender des Verwaltungsrats dotSource SE

Mathieu Pouydesseau, Senior Area Vice President, Salesforce

Martin Böhm, Chief Experience Officer, Ottobock

Moderation: Christoph Steinhuber, Associate Manager, Rud Pedersen Berlin

Das werden zwei intensive Tage mit vielen neuen Erkenntnissen und Chancen.

Wir sind gespannt auf die anstehenden Inhalte des Digital-Gipfels 2023 und freuen uns, zum Fortschritt der Digitalisierung in Deutschland beizutragen.

Seid dabei. Eintritt ist kostenfrei.

Wir freuen uns auf euch.