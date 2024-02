Der Boom von generativer KI wie ChatGPT verändert das Digital Business grundlegend. Damit stehen wir am Beginn eines Paradigmenwechsels. Doch welche Aspekte müssen in der Entwicklung und im Umgang mit Künstlicher Intelligenz berücksichtigt werden?

KI- und Datenexpertin Mina Saidze, zu Gast im Handelskraft Digital.Business.Talk, kennt die Antworten. In der Folge teilt sie die neuesten Entwicklungen, diskutiert den Status quo von KI in Deutschland und zeigt dabei, die noch zu erledigenden Hausaufgaben auf.Fan Girl Alarm im Digital.Business.Talk. – als Stephi die mehrfach ausgezeichnete Gründerin und Autorin des Buches »FairTech«, Mina Saidze, begrüßt. Mit ihrer Organisation »Inclusive Tech« setzt sich Mina europaweit für mehr Diversität in der Tech-Branche ein.

Gleich zu Beginn spricht sie über den EU AI Act – ein wegweisender Gesetzesentwurf, der einen ausgewogenen Rahmen für die KI-Entwicklung und den Umgang vorschlägt. Sie erinnert dabei an die in der Vergangenheit fehlenden EU-Regelungen im Internet für digitale Plattformen. Eine kleine Kneipe habe striktere Auflagen als beispielsweise eine Dating App, die Millionen von Menschen erreicht. Diesem Ungleichgewicht, müsse entgegengewirkt werden, sagt Mina.

In der Folge hört ihr, wie eine neue EU-Verordnung für einen transparenten, verantwortungsvollen und ethischen Umgang mit KI sorgt und welche Auswirkungen das auf eure Unternehmenspraxis hat.

Dazu gibt Mina Einblicke in die praktische Umsetzung von KI: Ihr bekommt Tipps, wie ihr als Unternehmen konform handeln könnt und wo ihr Unterstützung von Open Source Lösungen, Communities und Organisationen bekommt.

Im Gespräch diskutieren Mina und Stephi außerdem, ob ein ethischer Umgang mit KI wichtig ist, um innovativ zu bleiben. Minas klare Antwort: Auch wenn es momentan noch ein nice-to-have ist, wird KI-Ethik zukünftig zum Erfolgskriterium. Dafür zieht sie Beispiele heran, um zu verdeutlichen, warum moralische Aspekte schon in der Entwicklungsphase von Technologien einbezogen werden sollten.

Ob Management, Data Science, Produktentwicklung, oder Design-Team: KI-Ethik sollte integraler Bestandteil in eurem Unternehmen sein – in jeder Phase, bei jedem neuen Produkt und in allen innovationsgetriebenen Prozessen. Barrieren abbauen, Bias (= Voreingenommenheiten) prüfen – das wird zur neuen Norm, wie Mina im Podcast erklärt.

Ein fundiertes Datenverständnis ist, wie Mina betont, entscheidend für die Entwicklung von KI-Modellen, aber auch für alle Bereiche des Lebens – als digitale Gesellschaft sind Daten unsere Sprache im 21. Jahrhundert.

Wieso Daten zunächst Müll sind und wie ein Datenzyklus mit digitaler Metamorphose zusammenhängt? Verrät euch Mina am Ende der Folge!

Das und viele weitere zukunftsweisende Tipps wird Mina in ihrer bevorstehenden Keynote auf der Handelskraft -Konferenz vertiefen. Seid dabei und bekommt spannende Einblicke auf dem Weg in eine datengetriebene Zukunft.