Digital. Business. Talk. Afterwork Special #10 – Hauptsache Social Media?! Was sich für wen auf welchem Kanal wirklich lohnt.

Zehn Jahre Instagram! Und halt die Esse fest, da hat sich so einiges getan in einer Dekade Polaroid Icon. Als Plattform fürs digitale Fotoalbum gestartet, ist Insta heut nicht nur Video, Story– und Shoppingplattform, sondern the Place to digital be schlechthin. Und das gilt auch oder erst recht für Marken und Unternehmen. Biste nicht auf instagram, existierste nicht. Oder nicht, oder doch? Am 19.11. schauen wir in der Jubiläumsfolge des Digital. Business. Talk. Afterwork Special eine Stunde ganz genau hin und klären mit euch, was sich für wen auf welchem Kanal wirklich lohnt.

Und wenn’s nich insta ist: Muss wirklich jeder auf den Social-Commerce-Zug aufspringen? Wenn ja, welche Plattform darf bzw. sollte es denn sein? Und viel wichtiger: Welchen Content pack ich da drauf? Und: Hab ich überhaupt Ressourcen dafür?

Digitale Visitenkarte ist Must-have, aber wo?

Ne Menge Fragen, auf die es keine Universalantwort gibt. Aber: den nächsten Digital. Business. Talk.

Und wer wäre besser für ein Content-Social-Media-Challenging (ja ja, Buzzword-Bingo, is aber so^^) geeignet als Digital Content Creative, Speaker, Berater, Dozent, mein persönlicher Insta und YouTube Master und El Sympatico Daniel Zoll aka #einfachdan?! 😉 Am 19. November ab 17.00 Uhr holen wir ihn ans DiBuTa Mikro und vor eure Screens.

Digital. Business. Talk. mit Daniel Zoll



Ja, richtig gehört: Wir begrüßen euch am 19.11. zu dritt. Seid live dabei, per Zoom oder auf Facebook, lauscht dem Talk, werdet eure Fragen los, nehmt wertvolle Insights und Tipps mit und habt einfach ne gute Zeit mit uns.

Auch bei der Jubiläumsausgabe #10 vom Afterwork Special brechen wir nicht mit Traditionen. Daniel steht auf Coke Zero, ich auch ;), Oli hat keine Wahl^^

Wir freuen uns auf euch. Bis denn.