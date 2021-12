»Digitale Champions « auf der Handelskraft Konferenz 2022: Das sind die ersten Gesichter der #HK2022

»Digitale Champions« haben Innovationsgeist und setzen auf die richtige Strategie. Auf dem Weg zum digitalen Vorreiter gilt es daher, Megatrends wie Nachhaltigkeit im Unternehmen zu etablieren, datengetrieben zu arbeiten und Diversität im Team zu fördern.

Was es braucht, um neue Strategien erfolgreich in eurem Unternehmen umzusetzen, erfahrt ihr auf der Handelskraft Konferenz 2022 »Digitale Champions«. Denn in drei Monaten, am 16. & 17. März holen wir Menschen auf die virtuelle Bühne, die sich mit diesen Themen richtig gut auskennen und euch Anregungen für euer Business mitgeben.

Mit dabei sind Tech-Ikone Aya Jaff, Diversity Consultant Stuart Bruce Cameron, Nachhaltigkeitsexpertin Tina Teucher und Innovationspsychologe Christoph Burkhardt.

Digitale Champions sind Vorreiter

Auf der siebten Handelskraft Konferenz erfahrt ihr in vier spannenden Panels und fesselnden Keynotes, was ihr in eurem Unternehmen umsetzen müsst, um digitaler Champion zu werden.

Nachhaltigkeit ist nicht nur Megatrend, sondern zur Business Priorität geworden. Für uns auch aus diesem Grund eines der Top-Themen am 1. Konferenztag. Insbesondere von Digitalunternehmen wird hier erwartet, dass sie ihrer Vorreiterrolle gerecht werden. Denn die Möglichkeiten, Nachhaltigkeit beispielsweise über Green-IT zur Business-Priorität zu machen, sind vielfältig

Als Speakerin, Autorin und Expertin für nachhaltiges Wirtschaften schärft Tina Teucher den Blick für verantwortungsvolle Geschäftsmodelle mit ökonomischen Vorteilen. In ihrer Opening Keynote zeigt sie euch, dass Digitalisierung und Nachhaltigkeit unweigerlich zusammengehören. Erfahrt anhand vieler Best Practices, wie auch ihr Nachhaltigkeit in euren Geschäftsalltag, in euer Businessmodell und eure Strategie integrieren könnt.

Digitale Champions fördern Diversität

Wenn ihr visionärer Ideen umsetzen wollt, braucht ihr das richtige Team und das ist bunt, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft oder sexueller Orientierung. Unternehmen, die Vielfalt fördern und Teilhabe für alle ermöglichen, haben die Chance auf viele verschiedene und damit wertvolle Perspektiven, Expertisen und Outcomes.

Stuart Bruce Cameron, CEO und Gründer der UHLALA Group setzt sich seit über zehn Jahren für die Förderung von Menschen der LGBT+-Community und Frauen in Führungspositionen ein. Auf der Handelskraft Konferenz spricht er über seine Erfahrungen im Umgang mit Diversität und wird euch zeigen, warum es geschäftsentscheidend ist, Chancengerechtigkeit in eurem Unternehmen zu etablieren.

Digitale Champions verknüpfen Technologie mit Innovationskraft

Dass die digitale Welt schnelllebig ist, sollte für euch nichts Neues sein. Deswegen ist es gerade umso wichtiger, dass euer Unternehmen agil arbeitet. Und das crossfunktional. Wie ihr es schafft, agile Prinzipien aus der Softwareentwicklung in eure Businessprozesse zu übertragen, darüber werden wir an Tag 2 sprechen. Los geht es mit einer fulminanten Opening-Keynote von Tech-Expertin Aya Jaff.

Sie weiß genau, welche Tech-Trends relevant sind und worauf es bei der Einführung ankommt. Im Silicon Valley hat sie als Softwareentwicklerin für verschieden Start-ups gearbeitet und später selbst junge Unternehmen bei der Gründung unterstützt. Auf zahlreichen TED-Talks oder aber in ihrem Spiegel Bestseller »Moneymakers« berichtet sie von ihren Erfahrungen und Learnings.

Und Aya ist nicht die Einzige, die Erfahrungen aus dem Silicon Valley mitbringt. In seiner Lunch-Keynote erklärt Christoph Burkhardt, CEO des Healthtech Start-ups OneLife, dass erst die Verbindung aus Technologie, Business Strategie und Innovationskraft wirklich zukunftsfähige Unternehmen hervorbringt. Erfahrt von ihm, wie ihr innovative Ideen generiert, bewertet und erfolgreich umsetzt.

Handelskraft Konferenz: Pay what you want

Entscheidet selbst, was euch die Handelskraft Konferenz wert ist!

Newcomer-Ticket

Sichert euch jetzt euer kostenfreies Ticket, wenn ihr die Handelskraft Konferenz noch nicht kennt und erstmal reinschnuppern möchtet.

Fan-Ticket

Seid ihr schon seit Jahren dabei und inzwischen treuer Handelskraft-Fan? Dann freuen wir uns über euren Support durch den Kauf eines Fan-Tickets.

Partner-Ticket

dotSource-Partner haben die Möglichkeit, mit einem Partner-Ticket oder in Form eines Eventsponsorings teilzunehmen.