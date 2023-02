Digitalisierung verändert unsere Arbeit. Sie schafft nicht nur vielfältige Möglichkeiten, um der eigenen Zielgruppe eine beeindruckende Customer Experience zu bieten, sie verändert die Art und Weise, wie Arbeitnehmende arbeiten wollen. Die tägliche Arbeit mit modernen Technologien und das Angebot flexibler Arbeitsmodelle ist insbesondere für junge Talente attraktiv und bietet insbesondere im Handwerk Potenzial, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Gemeinsam mit dotSource hat das ECC Köln eine Studienreihe durchgeführt, bei der die Bedeutung der Digitalisierung für die Handwerks-Branche im Fokus stand. Im ersten Teil wurden dabei die grundlegenden Herausforderungen für die Handwerksbetriebe im Zusammenhang mit der Digitalisierung aufgezeigt. Gleichzeitig konnten aber auch Chancen, vor allem durch die Nutzung von sozialen Netzwerken verdeutlicht werden.

Die Ergebnisse der zweiten Studie »Generationswechsel im Handwerk« zeigen auf, worauf Mitarbeitende und damit auch potenziellen neuen Fachkräfte bei ihrer täglichen Arbeit im Handwerk Wert legen. Darüber hinaus werden euch die Gründe für die Wahl eines Jobs im Handwerk präsentiert, sodass ihr euch ideal auf neue Anforderungen vorbereiten könnt.

Die wichtigsten Zahlen und Fakten im Überblick

Generationswechsel im Handwerk: Fakten zur Studienerhebung

Im Zuge der Studie wurden insgesamt 350 Handwerkerinnen und Handwerker befragt. Die Gewerke, sowie die jeweiligen Jobpositionen waren vielfältig und streckten sich von Raumausstattern bis zu Schlossern und von Auszubildenden bis Handwerksmeistern. Im Durchschnitt waren die Befragten 42 Jahre alt und hatten den Hauptsitz des Betriebes zu 80 Prozent in ländlichen Gemeinden, Klein- oder Mittelstädten.

Generationswechsel im Handwerk: Fachkräftemangel begegnen

Talente von sich zu überzeugen, wird für Unternehmen jeder Branche zunehmend zur Herausforderung. Wie ihr als Handwerksunternehmen attraktiver werden und damit dem Fachkräftemangel begegnen könnt, haben die Befragten so beantwortet:

66 % der Befragten sehen bessere Arbeitsbedingungen, wie etwa eine modernere Ausstattung, in Bezug auf Technik und Geräte, sowie mehr Urlaub als Möglichkeit dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Für 51 % wären flexiblere Arbeitszeitmodelle der entsprechende Faktor.

77 % sehen finanzielle Anreize als ausschlaggebend.

Bessere Perspektiven zu schaffen und Entwicklungschancen zu ermöglichen halten 75% für besonders wichtig.

Auch die Idee von Coworking Spaces, etwa durch gemeinsame Werkstätten, erhält, gerade bei den unter 30-Jährigen mit 53 % Zuspruch.

Generationswechsel im Handwerk: Bedeutung des Handwerks

Die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer sind sich mit 97 Prozent sicher: Der Handwerksberuf verdient mehr Wertschätzung in der Gesellschaft. Denn immerhin sind 98 Prozent der Befragten der Ansicht, dass das Handwerk maßgeblich am Erfolg der Gesamtwirtschaft in Deutschland beteiligt ist. Gerade deshalb ist es wichtig, sich die Gründe für die Berufswahl innerhalb des Handwerkes anzuschauen:

Zusätzlich ist es gut und sollte betont werden, das gut drei Viertel der befragten Handwerkerinnen und Handwerker auch langfristig in ihrem Beruf und somit im Handwerk arbeiten wollen.

Generationswechsel im Handwerk: Diversität und Nachhaltigkeit

Vielfalt ist in einem Unternehmen unabdingbar. Denn fühlt man sich im eigenen Unternehmen wertgeschätzt und verstanden, hat das einen positiven Einfluss auf die eigene Leistung, die Zusammenarbeit im Team und somit auf die gesamte Unternehmensperformance.

Im Handwerk bewerten ganze 71 Prozent der Befragten Maßnahmen zur Förderung von mehr Diversität, wie zum Beispiel Gleichbehandlung und Chancengleichheit als relevant für die Fachkräftegewinnung im Handwerk.

Auch in puncto Nachhaltigkeit kann das Handwerk wesentliches beitragen. Denn die von uns als Gesellschaft gesteckten Ziele wären nicht umsetzbar, wenn zum Beispiel die Dienstleistungen zur Installation von Solarplatten oder Sanierung der Wärmedämmung nicht angeboten werden würden.

Doch auch für die eigene Wettbewerbsfähigkeit ist es im Handwerk essenziell nachhaltig zu handeln. Viele Maßnahmen werden bereits in unterschiedlichen Betrieben umgesetzt:

Generationswechsel im Handwerk: Teil 2 der Studie kostenfrei herunterladen

Weitere spannende Einblicke in die Handwerks-Branche sowie zahlreiche Anreize, um neue Talente zu gewinnen erhaltet ihr in der vollständigen Studie »Generationswechsel im Handwerk«. Diese steht hier kostenfrei zum Download zur Verfügung.

Ein weiterer Teil der Studie wird in den nächsten Monaten veröffentlicht. Im letzten Teil liegt der Fokus auf dem Beschaffungsprozess von Handwerkerinnen und Handwerkern. Dabei wird unteranderem vorgestellt , wie wichtig digitale Serviceleistungen für die Handwerks Branche sind.