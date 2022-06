German Brand Award 2022: hessnatur unter den besten Onlineshops Deutschlands

Nachdem dotSource sich vor kurzem den dritten Platz bei den E-Commerce Germany Awards holte, dürfen wir jetzt super News aus der Mainmetropole Frankfurt verkünden. Gemeinsam mit dem Fair-Fashion-Pionier hessnatur gewinnen wir den German Brand Award 2022 in der Kategorie »Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Communication – Onlineshop«. Whoop whoop! Wir sind stolz und dankbar, dass aus einer mega Zusammenarbeit ein preisgekröntes Projekt wurde. Wow!

German Brand Award vergibt Preis für neuen Onlineshop

Der Online-Auftritt unseres Kunden hessnatur ist klar, nutzerfreundlich und wird auf allen Endgeräten top dargestellt. hessnatur kratzt am Optimum, so das Urteil der Jury.

Ein tolles Kompliment, vor allem wenn wir daran denken, wo das Projektteam gestartet ist: Der vorherige Onlineshop auf Basis vom veralteten SAP hybris 5.7 konnte den heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden. Dank der erfolgreichen Migration in die SAP Commerce Cloud, half dotSource hessnatur dabei, die Performance und damit die Customer Journey im Shop deutlich zu verbessern.

So kann das neue Shopsystem einen höheren Traffic händeln und die Wartezeit geringhalten. Daneben trumpft der Shop mit einem neuen englischsprachigen Layout auf, was hessnatur auch internationalen Zielgruppen zugänglich macht.

Das Ergebnis lässt sich sehen. Ein Umsatzboom auf 110 Millionen Euro. Außerdem: 45 Prozent mehr Neukundinnen und -kunden! Nochmal: Wow!

German Brand Award krönt die Zusammenarbeit von hessnatur und dotSource

Der Erfolg blieb auch in Frankfurt am Main nicht unbemerkt. Die Jurorinnen und Juroren des German Brand Awards bewerteten die Zusammenarbeit von hessnatur und dotSource als eine

» sowohl in formaler als auch technischer Hinsicht Leistung, die von den Kundinnen und Kunden direkt angenommen wurde und alle Umsatzerwartungen übertroffen hat. «

Auch hessnatur ist unglaublich happy und stolz. Kathrin Schneider, Director E-Commerce, kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus:

» Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Der renommierte Award bestätigt uns in unserem Handeln und spornt uns an, auch in Zukunft unseren Kundinnen und Kunden die bestmögliche Customer Journey zu bieten. Das nächste große Projekt zur Weiterentwicklung unserer Plattform mit dotSource steht bereits an! «

German Brand Award: hessnatur Success Story zum Nachlesen. Jetzt kostenfrei downloaden!

hessnatur steht für Pioniergeist in Sachen Fair-Fashion seit 1976. Wie ein fairer Modegigant zum digitalen Champion wird, zeigen wir euch in der Success Story »Migration von Hybris auf SAP Commerce: dotSource hilft hessnatur großen Versionssprung zu meistern«.

Füllt jetzt das Formular aus und sichert euch ein kostenfreies Exemplar.

Weitere Insights bekommt ihr zudem auf der K5! Am 30.06.2022 um 11 Uhr präsentieren Kathrin Schneider, Director E-Commerce bei hessnatur und Sören Apelt, Business Unit Leader bei dotSource, die Steps und Learnings auf dem Weg zum preisgekrönten Fair-Fashion-Onlineshop auf der Expo Stage in Halle 2.

Wir freuen uns auf euch!